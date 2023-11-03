Дело возбудили после смертельного ДТП с участием грузовика и скорой на Алтае

В результате аварии погибли два человека

03 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с участием грузовика и автомобиля скорой помощи в Немецком национальном районе Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, авария случилась 3 ноября около 4 часов утра в районе села Гальбштадт. На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой, еще двое человек пострадали.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки", – рассказали в прокуратуре.

По итогам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. "Также поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом", – подчеркнули в надзорном ведомстве.