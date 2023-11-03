Два человека погибли при столкновении грузовика и скорой помощи в Алтайском крае

Еще два пассажира пострадали

03 ноября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: vk.com/slavg_yarovoe22

Лобовое ДТП с участием грузовика и машины скорой помощи произошло рядом с селом Шумановка в Немецком национальном районе Алтайского края. Об этом сообщили в соцсетях.

По данным краевой Госавтоинспекции, 3 ноября в 03:47 на 182-м километре трассы К-08 Крутиха – Славгород 22-летний водитель фуры Mercedes-Benz Actros выехал на встречку и столкнулся с автомобилем скорой "Луидор-2250", за рулем которого был 61-летний мужчина.