Два человека погибли при столкновении грузовика и скорой помощи в Алтайском крае
Еще два пассажира пострадали
03 ноября 2023, 10:45, ИА Амител
Лобовое ДТП с участием грузовика и машины скорой помощи произошло рядом с селом Шумановка в Немецком национальном районе Алтайского края. Об этом сообщили в соцсетях.
По данным краевой Госавтоинспекции, 3 ноября в 03:47 на 182-м километре трассы К-08 Крутиха – Славгород 22-летний водитель фуры Mercedes-Benz Actros выехал на встречку и столкнулся с автомобилем скорой "Луидор-2250", за рулем которого был 61-летний мужчина.
"Водитель "Луидор-2250" от полученных травм скончался в ЦРБ Славгорода. Пассажир – женщина 1950 года рождения – скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Два пассажира, 1997 и 1999 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы в ЦРБ Славгорода", – рассказали в ведомстве.
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