НОВОСТИПроисшествия

Два человека погибли при столкновении грузовика и скорой помощи в Алтайском крае

Еще два пассажира пострадали

03 ноября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: vk.com/slavg_yarovoe22
Фото: vk.com/slavg_yarovoe22

Лобовое ДТП с участием грузовика и машины скорой помощи произошло рядом с селом Шумановка в Немецком национальном районе Алтайского края. Об этом сообщили в соцсетях.

По данным краевой Госавтоинспекции, 3 ноября в 03:47 на 182-м километре трассы К-08 Крутиха – Славгород 22-летний водитель фуры Mercedes-Benz Actros выехал на встречку и столкнулся с автомобилем скорой "Луидор-2250", за рулем которого был 61-летний мужчина.

"Водитель "Луидор-2250" от полученных травм скончался в ЦРБ Славгорода. Пассажир – женщина 1950 года рождения – скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Два пассажира, 1997 и 1999 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы в ЦРБ Славгорода", – рассказали в ведомстве.

ДТП Алтайский край Происшествия скорая помощь

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров