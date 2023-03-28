"Деловой" квартал формируют на месте металлических гаражей в Барнауле

Более десяти лет площадка была заброшена

28 марта 2023, 08:40, ИА Амител

Проект здания на ул. Телефонной, 145 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Административно-торговое здание предлагают построить на пересечении ул. Телефонной и ул. Антона Петрова в Барнауле. Земельный участок под будущий объект администрация города выставила на торги. Более десяти лет назад на вакантной площадке находились металлические гаражи, которые снесли, но строить на их месте пока так ничего и не начали.

На месте клёнов

Выставленный на торги участок расположен на ул. Телефонной, 143. Его площадь составляет 38 соток. Сейчас территория обнесена забором и не ухожена – вдоль ул. Телефонной на ней растут многолетние клёны. Начальная цена аренды земли (после сдачи объекта возможен перевод в собственность) составляет 669,3 тыс. рублей.

Участок под строительство в 2020 году / Фото: "Яндекс.Карты"

"Цель предоставления земельного участка – для строительства административно-торгового здания. Разрешённое использование земельного участка – деловое управление, магазины. Категория земель – земли населённых пунктов. Срок аренды – два года шесть месяцев", – сказано в документации к торгам.

Будущее квартала

По соседству с перспективной площадкой в прошлом году уже построили двухэтажное кирпичное административное здание. Участок под ним также был заброшен. С 2018 года мэрия пыталась реализовать его на аукционе, но инвестор нашёлся лишь в 2020-м. За 6,7 млн рублей (при начальных 497 тыс.) лот купил бизнесмен Сергей Осауленко. Уже в 2022 году проект административного здания успешно презентовали на градсовете.

Ещё одно административное здание запроектировали на ул. Антона Петрова, 109 (напротив выставленного на торги участка). Надел принадлежит частному лицу, который в 2016 году получил разрешение на строительство объекта розничной торговли. Однако работы на площадке так и не начались. Сейчас она стоит заброшенной и обнесённой забором.

Интересно, что, по данным публичной кадастровой карты, рядом с площадкой на ул. Телефонной, 143, есть ещё один участок. Пока он не разграничен (на него нет правоудостоверяющих документов), но после проведения этой процедуры землю также могут выставить на торги.