НОВОСТИБарнаул

"Деловой" квартал формируют на месте металлических гаражей в Барнауле

Более десяти лет площадка была заброшена

28 марта 2023, 08:40, ИА Амител

Проект здания на ул. Телефонной, 145 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"
Проект здания на ул. Телефонной, 145 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Административно-торговое здание предлагают построить на пересечении ул. Телефонной и ул. Антона Петрова в Барнауле. Земельный участок под будущий объект администрация города выставила на торги. Более десяти лет назад на вакантной площадке находились металлические гаражи, которые снесли, но строить на их месте пока так ничего и не начали.

На месте клёнов

Выставленный на торги участок расположен на ул. Телефонной, 143. Его площадь составляет 38 соток. Сейчас территория обнесена забором и не ухожена – вдоль ул. Телефонной на ней растут многолетние клёны. Начальная цена аренды земли (после сдачи объекта возможен перевод в собственность) составляет 669,3 тыс. рублей.

Участок под строительство в 2020 году / Фото: "Яндекс.Карты"

"Цель предоставления земельного участка – для строительства административно-торгового здания. Разрешённое использование земельного участка – деловое управление, магазины. Категория земель – земли населённых пунктов. Срок аренды – два года шесть месяцев", – сказано в документации к торгам.

Будущее квартала

По соседству с перспективной площадкой в прошлом году уже построили двухэтажное кирпичное административное здание. Участок под ним также был заброшен. С 2018 года мэрия пыталась реализовать его на аукционе, но инвестор нашёлся лишь в 2020-м. За 6,7 млн рублей (при начальных 497 тыс.) лот купил бизнесмен Сергей Осауленко. Уже в 2022 году проект административного здания успешно презентовали на градсовете.

Ещё одно административное здание запроектировали на ул. Антона Петрова, 109 (напротив выставленного на торги участка). Надел принадлежит частному лицу, который в 2016 году получил разрешение на строительство объекта розничной торговли. Однако работы на площадке так и не начались. Сейчас она стоит заброшенной и обнесённой забором.

Интересно, что, по данным публичной кадастровой карты, рядом с площадкой на ул. Телефонной, 143, есть ещё один участок. Пока он не разграничен (на него нет правоудостоверяющих документов), но после проведения этой процедуры землю также могут выставить на торги.

Двухэтажный бизнес-центр в Барнауле построят в окружении аварийных двухэтажек

Сейчас квартал рядом с ул. Северо-Западной массово застраивают коммерческими объектами на месте снесённых бараков
НОВОСТИБарнаул

Комментарии 6

  • ага. мало же пробок по советской армии давайте там офисник забахайте
    28 марта, Гость   Ответить
  • Главное - гаражи у людей снести, а потом пусть хоть сто лет заброшка стоит.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Давно пора весь этот металлолом поубирать из города! Не город, а помойка!
    28 марта, Гость   Ответить
  • Главное - гаражи у людей снести... - У людей? А ты платишь за эту землю "люд" ?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Да платили за землю когда гаражи стояли
    28 марта, Гость   Ответить
  • Всё сломать это старьё... Город должен быть без этого го... на!
    29 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров