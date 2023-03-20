Сейчас квартал рядом с ул. Северо-Западной массово застраивают коммерческими объектами на месте снесённых бараков

20 марта 2023, 09:29, ИА Амител



























Проект на ул. Карагандинской, 6 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Современный бизнес-центр планируют построить на ул. Карагандинской, 6, на месте снесённого в 2017 году аварийного дома. Сейчас квартал между ул. Северо-Западной и ул. Аносова, где уже много производственных площадок и складов, обновляется и дополняется новыми объектами. Проект очередного "офисника" представили на градостроительном совете.

80-летние "соседи"

Будущий бизнес-центр построят в окружении жилых и общественных зданий, а также аварийных домов. Они возведены в военные и послевоенные годы и уже несколько лет ожидают сноса. Так, дома на ул. Ярных, 50, 52 и Северо-Западной, 11, по данным ресурса "Реформа ЖКХ", признаны аварийными в 2013 году, но демонтируют их лишь в 2026-м.

Спроектированный бизнес-центр имеет площадь 750 квадратных метров. По словам автора эскизов, руководителя мастерской Владимира Золотова, первый этаж сделан с витражным остеклением, внутри – свободная планировка, большие залы и много света. На втором этаже появятся административные помещения. Фасады здания отделают штукатуркой в белых и серых цветах, частично будет использован сайдинг, имитирующий дерево.

"Линии белого цвета на фасаде вызваны тем, что рядом расположен восьмиэтажный дом (на ул. Северо-Западной, 5, – прим. ред.), который имеет основной тон белый. Мы посчитали возможным принять белый цвет на данном объёме", – объяснил архитектор.

Сейчас на участке, где развернётся стройка, растут тополя. При возведении здания их максимально сохранят. Инвестор планирует дополнительно выполнить озеленение участка. На территории офисного центра разместят шесть машино-мест, ещё три – вдоль красных линий.

Проект на ул. Карагандинской, 6 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Интересно, что архитектор разработал трёхэтажный вариант здания, но из-за близкого расположения жилого дома от него решили отказаться. Впрочем, как отметил Владимир Золотов, в связи с активным сносом аварийных многоэтажек вариант более высокого "офисника" остаётся актуальным.

Перспективы квартала

При обсуждении проекта члены градсовета обратили внимание, что рядом с будущим объектом расположена тепловая камера, которая, по опасениям экспертов, может пострадать. Однако Владимир Золотов объяснил, что здание построят без подвала, по каркасной технологии, поэтому копать на участке не будут.

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко отметил, что Владимир Золотов уже спроектировал много зданий для квартала, ограниченного пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Аносова и ул. Северо-Западной. Поэтому предложил архитектору разработать концепцию застройки всего микрорайона.

"Что на Ярных, что на Павловском тракте вы уже нам десяток зданий показали. Могли бы и о комплексной застройке подумать, концепции развития. Квартал целый уже проектируем", – сказал Носенко.

Владимир Золотов ответил, что подумает над этим предложением. В результате проект единогласно рекомендовали к реализации.

Что известно о районе?

Квартал ограничен пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Аносова и ул. Северо-Западной. Ещё несколько лет назад здесь было много аварийных бараков, сносить которые начали в 2014 году.

Сейчас этот район, расположенный недалеко от центра города, становится промышленно-деловым: на месте старых домов "вырастают" производственные площади и торгово-административные здания. Процесс расселения и сноса полуразрушенных домов в квартале продолжается и на их месте, вероятно, будут строить новые торгово-административные комплексы.