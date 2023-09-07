Демограф рассказал, от чего чаще всего умирают молодые мужчины в России

По словам специалиста, в возрасте от 15 до 49 лет убивает людей одно и то же

07 сентября 2023, 08:53, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Демограф Валерий Юмагузин рассказал о том, что чаще всего приводит к смерти молодых мужчин. Его слова передает "Комсомольская правда".

По словам специалиста, в возрасте от 15 до 49 лет мужчины в России умирают от заболеваний, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Он заявил, что каждая третья смерть связана именно с этим.

Врачи поясняют, что употребление табака и алкоголя являются главными причинами возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. ВОЗ и Минздрав рекомендуют полностью отказаться от них.

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