Демограф рассказал, от чего чаще всего умирают молодые мужчины в России
По словам специалиста, в возрасте от 15 до 49 лет убивает людей одно и то же
07 сентября 2023, 08:53, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Демограф Валерий Юмагузин рассказал о том, что чаще всего приводит к смерти молодых мужчин. Его слова передает "Комсомольская правда".
По словам специалиста, в возрасте от 15 до 49 лет мужчины в России умирают от заболеваний, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Он заявил, что каждая третья смерть связана именно с этим.
Врачи поясняют, что употребление табака и алкоголя являются главными причинами возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. ВОЗ и Минздрав рекомендуют полностью отказаться от них.
Ранее врач рассказал о том, что будет, если резко перестать пить водку.
09:15:53 07-09-2023
Типа СВО ни как не отразилась на демографии)
09:37:55 07-09-2023
Гость (09:15:53 07-09-2023) Типа СВО ни как не отразилась на демографии)... С языка сняли))
11:07:25 07-09-2023
Гость (09:15:53 07-09-2023) Типа СВО ни как не отразилась на демографии)... Типа СВО --- и стресс причина всего
09:22:36 07-09-2023
Типа СВО ни как не отразилась на демографии)=======Вот именно!!
09:27:47 07-09-2023
И COVID тут совсем не при чём
09:37:56 07-09-2023
от 15 до 49 лет -- да ладно, сейчас уже добавился еще один фактор, все про него знают, наверное кроме специалистов демографов
09:46:25 07-09-2023
И стресс как причина всего.
10:02:16 07-09-2023
Где вы видели хоть одного молодого человека, злоупотребляющего алкоголем?! Сейчас это позорно среди молодых!
10:42:14 07-09-2023
Гость (10:02:16 07-09-2023) Где вы видели хоть одного молодого человека, злоупотребляюще... Наркоманов полным-полно.
12:15:09 07-09-2023
Гость (10:02:16 07-09-2023) Где вы видели хоть одного молодого человека, злоупотребляюще... Да полно таких! У нас всё лето под окнами допоздна молодежь пьет и орет.
10:17:35 07-09-2023
А к врачу не попадешь - одни бабки , да еще новое правило - узкие специалисты через терепавта
12:16:17 07-09-2023
Гость (10:17:35 07-09-2023) А к врачу не попадешь - одни бабки , да еще новое правило - ... Это не новое правило, много лет уже к узким специалистам попасть можно только по направлению от терапевта (или педиатра).
10:33:41 07-09-2023
А как еще стресс снимать? А тревожность? А депрессию как лечить прикажете? Денег на хорошего психоаналитика по 5000 руб. за сеанс нет (да и жалко если честно), у нас тут не столица. А вискарь за 2500 руб. со старым другом - и нет ни стресса, ни тревожности, ни депрессии. Правда ненадолго, но всегда можно повторить
10:49:42 07-09-2023
Вообще-то психоаналитики ничего вылечить не способны и являются по сути своей всего лишь шарлатанами. А депрессия, как и другие психические заболевания, есть следствие хронического нарушения мозгового кровообращения и интоксикации мозга. После того, как лет 30 назад произошло слияние пищевой промышленности с химической и буквально вся пища глубокой обработки стала синтетической, токсикоз стал массовым даже у тех, кто вообще не пьёт и не курит. Короче, депрессия, как и абсолютное большинство других современных заболеваний лечится простой сменой питания. Дальше продолжать не буду, чтобы не злить жирнопузых и вислопузых, все из которых заведомо обречены на короткую жизнь.
11:12:50 07-09-2023
Гость (10:49:42 07-09-2023) Вообще-то психоаналитики ничего вылечить не способны и являю... Как же ты задрал, вегетарианцев хренов!
11:32:44 07-09-2023
Гость (10:49:42 07-09-2023) Вообще-то психоаналитики ничего вылечить не способны и являю... Хорошие психоаналитики в первую очередь умеют случать своего клиента, дают ему возможность высказаться, проявляют эмпатию к нему (искреннею, а не наигранную), а уже после разбирают ситуации, ищут первопричины и дают ценные советы. Они фактически разбирают и заново собирают человека. Такие люди нужны всем, кто не может самостоятельно разобраться в себе, либо высокий ритм жизни не позволяет им этого сделать. В крупных городах, психоаналитики - неотъемлемая часть жизни среднего класса и выше. Как говорила героиня одного сериала, это NY - здесь даже у психоаналитика есть свой психоаналитик. В Барнауле это явление почти отсутствует, у нас все более традиционно
11:58:01 07-09-2023
Гость (11:32:44 07-09-2023) Хорошие психоаналитики в первую очередь умеют случать своего... Всё, что требуется, это не заниматься рефлексией и самокопанием, а больше и чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой и самое главное - правильно питаться. Это всё поможет снабжать мозг кислородом и энергией без токсинов синтетической пищи и трупных ядов типа кадаверина, которые всегда содержатся в мясе.
12:13:07 07-09-2023
Гость (11:58:01 07-09-2023) Всё, что требуется, это не заниматься рефлексией и самокопан... Да-да, еще скажите, что все эти истории от лени, разбалованности и нежелании физически трудиться. Мол, кто физически работает день и ночь не разгибая спины, тому никакой психоаналитик и не нужен вовсе, ему некогда такими глупостями заниматься.
13:52:55 07-09-2023
Гость (10:49:42 07-09-2023) Вообще-то психоаналитики ничего вылечить не способны и являю... Да, биохимия в основе всего
11:00:35 07-09-2023
>>каждая третья смерть связана именно с этим - а каждые две из трех?
12:17:15 07-09-2023
Гость (11:00:35 07-09-2023) >>каждая третья смерть связана именно с этим - а кажды... аварии, несчастные случаи. Лезут куда попало молодые парни, поэтому мрут чаще.
15:23:28 07-09-2023
Гость (12:17:15 07-09-2023) аварии, несчастные случаи. Лезут куда попало молодые парни, ... Лезут куда попало молодые парни --- так это их долг перед Родиной
11:15:00 07-09-2023
То есть сердечно-сосудистые заболевания у нас в стране исключительно от алкоголя? А не от переработок на нищей работе, не от неизвестности в будущем, не от социальной напряженности в обществе, когда одни копейки считают от зарплаты до зарплаты и выжить не знают как, а другие деньги на ветер швыряют, да еще и попрекают нищих работающих, что те мало работают? Как удобно, короче сами люди виноваты, вас рожать не просили, идите и найдите себе хорошую работу, работайте от рассвета и до заката, не пейте и не курите, и вообще умрите на следующий день после выхода на пенсию и т.д.
11:17:39 07-09-2023
Нет ну что, всё по плану, отпахал, пробухал деньги немалые и в ящик пораньше. А пенсию что заработал оставь олигархам.
12:55:43 07-09-2023
Сигареты и водка. В продаваемых сигаретах одна отрава.Никотина там кот наплакал. Хотя никотин и полезен в чем-то. Спиртные напитки это-ректифицированный спирт. Отрава еще та. Натуральные виски,ром,джин...не доступны подавляющей части населения. Что толкает государство людям,от того они и дохнут. А с продуктпми нынешними, вааще беда. Учитесь,пробивайтесь,зарабптывайте много денег и будет вам счастье.
15:21:09 07-09-2023
Россия, по потреблению спиртных напитков занимает далеко не первое место! Тогда почему в других странах, которые выше, по списку нет такой статистике и почему они ещё существуют?
16:00:29 07-09-2023
Все беды от баб, и как следствие сердечно-сосудистое и алкоголь...