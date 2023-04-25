День дочери 2023: приятные поздравления в стихах

Сегодня в России – День дочери

25 апреля 2023, 06:32, Анастасия Бичакова

Мать и ребёнок / Фото: unsplash.com

День дочери отмечают в России 25 апреля. В этот праздник принято поздравлять не только "виновниц" торжества, но и их родителей.

Amic.ru подобрал ко Дню дочери десять приятных поздравлений в стихах. Как говорится, дочери – это те, с кем можно помечтать и кого хочется любить всем сердцем.

***

Каждый день молю я Бога,

Чтоб он доченьку берёг.

Чтоб была твоя дорога

Без печалей и тревог.

Чтобы ты, моя родная,

По намеченной судьбе

Шла, сюрпризы получая,

И всегда везло тебе!

И поверить даже сложно,

Что такое счастье есть.

Дочка, ты мне всех дороже,

И любви моей не счесть!

***

Все дочки, большие и малые,

Примите сейчас поздравление!

Пусть мамины руки усталые

Несут вам всегда утешение!

Пусть мимо идут неприятности,

И дни наступают счастливые.

Не знайте ни бед, ни усталости,

Страны нашей дочки любимые!

***

Поздравляем, доченька, тебя,

Тобой дорожит вся наша семья,

Мы любим тебя и очень гордимся,

Ни капли в тебе не усомнимся!

Оставайся весёлой и лучезарной,

Девушкой милой и очень шикарной.

Будь женственной, дочка, и озорной,

Успех чтобы ждал в жизни большой!

***

Живи, дочурка, ярко и легко,

Чтоб сердце открывалось новому,

И если цель твоя уж очень высоко,

То не страшилась труду сложному!

Будь в себе уверена! Ведь чудо – ты!

В тебе полно и силы, и задора,

Сможешь воплотить все свои мечты

Без суеты и пустого разговора!

***

С Днём дочери любимой поздравляю!

Пускай мечты все сбудутся смелей,

Восторг в душе пускай не угасает,

И дни проходят точно веселей.

Пускай сердечко пляшет от успехов,

И будут рядом те, кого ждала,

Глаза горят пусть красотой и смехом,

И будет жизнь прекрасной у тебя!

***

С Днём дочери, родная,

Тебя я поздравляю,

Большого счастья, солнышко,

Я от души желаю.

Ты – для меня подарок

От каверзной судьбы,

Все о тебе желанья

И все мои мечты.

Тебя своей любовью

Хочу от бурь укрыть,

Тебе желаю ярко

И позитивно жить.

***

Желаю доченьке моей,

Сиять, словно звезда ночная.

Пусть в круговерти ярких дней

Тебя Господь оберегает!

Пусть жизнь сплетает кружева,

Добра лишь применяя нити,

Твоя кружится голова

От сотен радостных событий!

Желаю, чтоб среди подруг

Тебе скучать не приходилось,

И радостей замкнулся круг,

А ты в их центре очутилась!

***

Доченька, я поздравляю

С Днём прекрасным дочерей.

Счастья, милая, желаю,

Ярких и красивых дней.

Чтобы все желанья сбылись,

Жизнь чтоб светлою была,

Окрылённая любовью,

Чтоб вперёд к мечтам ты шла.

***

Я в День дочери сердечно

Поздравляю дочек всех,

Радуйте нас вашим счастьем,

Пусть звучит ваш звонкий смех.

Нету ближе человека,

Чем дочурка дорогая,

Благ земных, благословения

Всем я девочкам желаю.

***

Как звёздочка в ночи сияет

И свет не хочет свой гасить,

Так дочка путь мой освещает

И даёт смысл дальше жить.

Тебе, кровиночка, желаю,

Здоровой, доброй быть всегда.

И пусть веселье наполняет

До краешка твои года!

Источник: pozdravok.com