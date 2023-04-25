День дочери 2023: приятные поздравления в стихах
Сегодня в России – День дочери
25 апреля 2023, 06:32, Анастасия Бичакова
День дочери отмечают в России 25 апреля. В этот праздник принято поздравлять не только "виновниц" торжества, но и их родителей.
Amic.ru подобрал ко Дню дочери десять приятных поздравлений в стихах. Как говорится, дочери – это те, с кем можно помечтать и кого хочется любить всем сердцем.
***
Каждый день молю я Бога,
Чтоб он доченьку берёг.
Чтоб была твоя дорога
Без печалей и тревог.
Чтобы ты, моя родная,
По намеченной судьбе
Шла, сюрпризы получая,
И всегда везло тебе!
И поверить даже сложно,
Что такое счастье есть.
Дочка, ты мне всех дороже,
И любви моей не счесть!
***
Все дочки, большие и малые,
Примите сейчас поздравление!
Пусть мамины руки усталые
Несут вам всегда утешение!
Пусть мимо идут неприятности,
И дни наступают счастливые.
Не знайте ни бед, ни усталости,
Страны нашей дочки любимые!
***
Поздравляем, доченька, тебя,
Тобой дорожит вся наша семья,
Мы любим тебя и очень гордимся,
Ни капли в тебе не усомнимся!
Оставайся весёлой и лучезарной,
Девушкой милой и очень шикарной.
Будь женственной, дочка, и озорной,
Успех чтобы ждал в жизни большой!
***
Живи, дочурка, ярко и легко,
Чтоб сердце открывалось новому,
И если цель твоя уж очень высоко,
То не страшилась труду сложному!
Будь в себе уверена! Ведь чудо – ты!
В тебе полно и силы, и задора,
Сможешь воплотить все свои мечты
Без суеты и пустого разговора!
***
С Днём дочери любимой поздравляю!
Пускай мечты все сбудутся смелей,
Восторг в душе пускай не угасает,
И дни проходят точно веселей.
Пускай сердечко пляшет от успехов,
И будут рядом те, кого ждала,
Глаза горят пусть красотой и смехом,
И будет жизнь прекрасной у тебя!
***
С Днём дочери, родная,
Тебя я поздравляю,
Большого счастья, солнышко,
Я от души желаю.
Ты – для меня подарок
От каверзной судьбы,
Все о тебе желанья
И все мои мечты.
Тебя своей любовью
Хочу от бурь укрыть,
Тебе желаю ярко
И позитивно жить.
***
Желаю доченьке моей,
Сиять, словно звезда ночная.
Пусть в круговерти ярких дней
Тебя Господь оберегает!
Пусть жизнь сплетает кружева,
Добра лишь применяя нити,
Твоя кружится голова
От сотен радостных событий!
Желаю, чтоб среди подруг
Тебе скучать не приходилось,
И радостей замкнулся круг,
А ты в их центре очутилась!
***
Доченька, я поздравляю
С Днём прекрасным дочерей.
Счастья, милая, желаю,
Ярких и красивых дней.
Чтобы все желанья сбылись,
Жизнь чтоб светлою была,
Окрылённая любовью,
Чтоб вперёд к мечтам ты шла.
***
Я в День дочери сердечно
Поздравляю дочек всех,
Радуйте нас вашим счастьем,
Пусть звучит ваш звонкий смех.
Нету ближе человека,
Чем дочурка дорогая,
Благ земных, благословения
Всем я девочкам желаю.
***
Как звёздочка в ночи сияет
И свет не хочет свой гасить,
Так дочка путь мой освещает
И даёт смысл дальше жить.
Тебе, кровиночка, желаю,
Здоровой, доброй быть всегда.
И пусть веселье наполняет
До краешка твои года!
Источник: pozdravok.com
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