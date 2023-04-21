Приятные поздравления с Днём главного бухгалтера 2023 в стихах

Главных бухгалтеров чествуют сегодня в России

21 апреля 2023, 06:32, Анастасия Бичакова

Фото: freepik.com

День главного бухгалтера отмечают в России 21 апреля. Amic.ru сделал к празднику подборку из десяти приятных поздравлений в стихах. Их можно как зачитать вслух, так и отправить по СМС или в мессенджере.

***

Поздравляем вас сегодня

С Днём бухгалтера, ура!

И, конечно, пожелать вам

Пару слов уже пора.

Чтоб отчёты все сдавались,

Дебет с кредитом дружил,

Все балансы составлялись,

А компьютер не тупил.

Будет счастье безграничным,

Приумножится почёт,

Станет премия отличной,

И оклад ваш возрастёт!

***

В День бухгалтера желаю

Никогда не унывать,

Все отчёты и балансы

Неизменно в срок сдавать.

Быть всегда на позитиве,

Дело от души любить,

Дебет с кредитом с улыбкой,

Без напряга вам сводить.

Быть вам в прибыли желаю,

В добром здравии всегда.

Нервы вам пускай не портят

Никогда инспектора.

***

Цифры выстроились в ряд.

Всем бухгалтерам: "Виват!",

Только прибыльных балансов,

Премий, собственных финансов,

Всяких благ, в делах удачи.

Только так, а не иначе.

***

Бухгалтером непросто быть:

Законы нужно изучить

И дебет с кредитом сводить,

Уметь проводки проводить!

В карьере вам больших успехов,

А в жизни – радости и смеха.

Зарплата будет пусть достойной,

А на душе – всегда спокойно!

***

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров!

И сердечно пожелаем

Вам балансов без долгов!

Пусть расчёты будут с плюсом!

Дебет с кредитом сведен!

Жить красиво и со вкусом!

Быть успешными во всём!

***

В День главбуха я желаю

Вам отличный коллектив,

Чтобы счастливы вы были,

Излучали позитив.

Чтобы всё всегда сходилось,

Чтоб работалось легко,

Чтобы премия не снилась,

А была всегда "ого"!

***

Круглый год ведут подсчёт,

И финансовый учёт,

Дебет с кредитом сведут,

Никогда не подведут.

С днём бухгалтера сегодня,

Поздравляем от души,

Всех, кто к празднику причастен.

Счастья вам, удачи и любви.

***

Желаю в День главбуха

Любви вам и достатка.

Чтоб дебет с кредитом у вас

Не знали беспорядка.

Чтоб с удовольствием всегда

Бежали на работу.

И были счастливы чтоб вы

Во всякую погоду!

***

С Днём бухгалтера сегодня

Поздравляем от души

Мы всех тех, кто любит цифры

И в расчётах не спешит.

Пусть все сходятся балансы,

Дебет с кредитом дружны,

Все отчёты, все финансы

Будут вам подчинены!

***

Желаю всем бухгалтерам,

Чтоб счастье улыбнулось вам,

Отчёты чтоб сходились вмиг,

А в сердце холод не проник.

Пусть труд скучать вам не даёт,

Полнее будет кошелёк,

Улыбка не сойдёт с лица,

Не будет радости конца.

Источник: pozdravok.com