Приятные поздравления с Днём главного бухгалтера 2023 в стихах
Главных бухгалтеров чествуют сегодня в России
21 апреля 2023, 06:32, Анастасия Бичакова
День главного бухгалтера отмечают в России 21 апреля. Amic.ru сделал к празднику подборку из десяти приятных поздравлений в стихах. Их можно как зачитать вслух, так и отправить по СМС или в мессенджере.
***
Поздравляем вас сегодня
С Днём бухгалтера, ура!
И, конечно, пожелать вам
Пару слов уже пора.
Чтоб отчёты все сдавались,
Дебет с кредитом дружил,
Все балансы составлялись,
А компьютер не тупил.
Будет счастье безграничным,
Приумножится почёт,
Станет премия отличной,
И оклад ваш возрастёт!
***
В День бухгалтера желаю
Никогда не унывать,
Все отчёты и балансы
Неизменно в срок сдавать.
Быть всегда на позитиве,
Дело от души любить,
Дебет с кредитом с улыбкой,
Без напряга вам сводить.
Быть вам в прибыли желаю,
В добром здравии всегда.
Нервы вам пускай не портят
Никогда инспектора.
***
Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: "Виват!",
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе.
***
Бухгалтером непросто быть:
Законы нужно изучить
И дебет с кредитом сводить,
Уметь проводки проводить!
В карьере вам больших успехов,
А в жизни – радости и смеха.
Зарплата будет пусть достойной,
А на душе – всегда спокойно!
***
Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров!
И сердечно пожелаем
Вам балансов без долгов!
Пусть расчёты будут с плюсом!
Дебет с кредитом сведен!
Жить красиво и со вкусом!
Быть успешными во всём!
***
В День главбуха я желаю
Вам отличный коллектив,
Чтобы счастливы вы были,
Излучали позитив.
Чтобы всё всегда сходилось,
Чтоб работалось легко,
Чтобы премия не снилась,
А была всегда "ого"!
***
Круглый год ведут подсчёт,
И финансовый учёт,
Дебет с кредитом сведут,
Никогда не подведут.
С днём бухгалтера сегодня,
Поздравляем от души,
Всех, кто к празднику причастен.
Счастья вам, удачи и любви.
***
Желаю в День главбуха
Любви вам и достатка.
Чтоб дебет с кредитом у вас
Не знали беспорядка.
Чтоб с удовольствием всегда
Бежали на работу.
И были счастливы чтоб вы
Во всякую погоду!
***
С Днём бухгалтера сегодня
Поздравляем от души
Мы всех тех, кто любит цифры
И в расчётах не спешит.
Пусть все сходятся балансы,
Дебет с кредитом дружны,
Все отчёты, все финансы
Будут вам подчинены!
***
Желаю всем бухгалтерам,
Чтоб счастье улыбнулось вам,
Отчёты чтоб сходились вмиг,
А в сердце холод не проник.
Пусть труд скучать вам не даёт,
Полнее будет кошелёк,
Улыбка не сойдёт с лица,
Не будет радости конца.
Источник: pozdravok.com
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