День фигурного катания масштабно отметят на Алтае

Массовые мероприятия пройдут в нескольких городах края

07 января 2025, 21:05, ИА Амител

Человек катается на коньках / Фото: amic.ru

8 января в Алтайском крае масштабно отметят День фигурного катания. Дата выбрана в честь дня рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию на коньках Николая Александровича Панина-Коломенкина.

Мероприятия пройдут 8 января в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске. Мастер-классы на ледовых площадках Барнаула, Новоалтайска и Рубцовска покажут тренеры и спортсмены АНО ХК "Динамо", Академии спорта "Алтай" и СШОР Новоалтайска.

Кроме этого, состоятся контрольные прокаты юных фигуристов на ледовой арене "Прогресс" в Бийске. Начало – в 13:30.

В Парке спорта Алексея Смертина пройдет заключительная тренировка в серии мастер-классов проекта "Стань фигуристом за семь дней", который реализуется в Барнауле уже семь лет клубом "Сибирский лед".