При покупке коньков стоит проконсультироваться со специалистом

13 декабря 2024, 21:45, ИА Амител

Коньки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1198625

Чтобы избежать болей при катании на коньках, важно правильно их подбирать, а лучше обращаться за помощью к специалисту, сообщил эксперт "Спортмастер PRO" Виктор Чадкин в интервью "Газете.ru".

"Боль в ногах – распространенная проблема, часто возникающая из-за неправильного выбора размера коньков. Многие выбирают размер с запасом, что может привести к отеку или боли в арке стопы", – рассказал он.

Чадкин указал и на другие причины дискомфорта, такие как неверно подобранная стелька, слишком толстый носок, неправильная техника катания и неудачная шнуровка.

Коньки для фигурного катания имеют специфическую геометрию. Если ботинки не подходят по размеру или форме стопы, может возникнуть сильный дискомфорт.

"При покупке лучше проконсультироваться со специалистом", – советует эксперт.

Кроме того, неправильная стойка ног может привести к перенапряжению мышц – крайне важно правильно регулировать положение лезвия.