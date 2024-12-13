Эксперт рассказал, почему у любителей коньков начинают болеть ноги
При покупке коньков стоит проконсультироваться со специалистом
13 декабря 2024, 21:45, ИА Амител
Чтобы избежать болей при катании на коньках, важно правильно их подбирать, а лучше обращаться за помощью к специалисту, сообщил эксперт "Спортмастер PRO" Виктор Чадкин в интервью "Газете.ru".
"Боль в ногах – распространенная проблема, часто возникающая из-за неправильного выбора размера коньков. Многие выбирают размер с запасом, что может привести к отеку или боли в арке стопы", – рассказал он.
Чадкин указал и на другие причины дискомфорта, такие как неверно подобранная стелька, слишком толстый носок, неправильная техника катания и неудачная шнуровка.
Коньки для фигурного катания имеют специфическую геометрию. Если ботинки не подходят по размеру или форме стопы, может возникнуть сильный дискомфорт.
"При покупке лучше проконсультироваться со специалистом", – советует эксперт.
Кроме того, неправильная стойка ног может привести к перенапряжению мышц – крайне важно правильно регулировать положение лезвия.
11:55:14 14-12-2024
Хосспадя, кругом одни Ыксперды...особливо в Спортмастере..по конькам
23:52:31 14-12-2024
Ху из специалист по конькам?
19:21:54 15-12-2024
что за бред.(