День города в Барнауле завершился грандиозным салютом. Фото

Главной площадкой для фейерверка традиционно выбрали площадь Сахарова

03 сентября 2023, 07:00, ИА Амител

































































































Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Празднование Дня города Барнаула завершилось 2 сентября грандиозным салютом. Фейерверки запускали на пяти площадках краевой столицы, но главной из них традиционно стала площадь Сахарова. Салют здесь начался с небольшой задержкой и продлился семь минут. Жители и гости города с восторгом наблюдали за происходящим, а кто-то в огромной толпе даже обмолвился, что до этого никогда не видел такой красоты.

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