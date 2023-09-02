Барнаулу - 293 года! Что интересного происходит в День города в эти минуты

Все, что вы не увидели сами и не хотите пропустить, – в нашей трансляции

02 сентября 2023, 08:35, ИА Амител

Жители Барнаула 2 сентября отмечают 293-ю годовщину со дня основания города. Amic.ru в течение всего дня будет рассказывать о том, как проходят торжества по случаю Дня города. Куда пойти, что посмотреть, как туда приехать и оттуда уехать, кто будет выступать на концерте, где и когда будет салют и многое другое – все это можно узнать у нас.

23:58 Фото семиминутного главного салюта в честь Дня города Барнаула. Правда, красиво? На этом прощаемся. Встретимся в сентябре 2024 года – на 294-летие любимого города.

































































































Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

22:28 Вот таким был салют в парке "Лесная сказка".

































































Парк "Лесная сказка" / Фото: amic.ru

22:13 А с салютом какая-то проблема. Кажется, так его еще никогда не задерживали.

НАЧАЛОСЬ в 22:16. Трансляция ниже.

22:00 А вот и он: семиминутный гранд-салют в честь Дня города Барнаула.

21:29 Напомним, главный семиминутный салют начнется в 22:00 на площади Сахарова. Мы будем вести прямую трансляцию фейерверка.

Наверняка вы уже знаете, как после салюта уехать из центра города. Но на всякий случай напоминаем: общественный транспорт будет ждать на трех остановочных пунктах: "Технический университет", "Площадь Советов" и "Аграрный университет".

21:23 На сцену вышла Ольга Кормухина. И зашла сразу с козырей – с песни "Нас учили быть птицами". До завершения концерта свой хит не берегла.

20:50 Наконец-то. "7Б" пели "Молодые ветра", а барнаульцы все вместе подпевали. От этого аж мурашки по коже и муравьеды за этими мурашками побежали – вот такие ощущения. Если на концерте был директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, то он, думаем, подтвердит.

20:35 Барнаульцы требуют исполнить песню "Молодые ветра". Лидер группы "7Б" Иван Демьян пообещал сделать это в завершение концерта, поскольку побаивается, что люди послушают любимую композицию и уйдут. Но он не знает дух и стойкость барнаульцев! Они не уйдут, даже если ливень начнется! К тому же концерт бесплатный! К тому же впереди еще Ольга Кормухина будет выступать (с 21:00 до 22:00). Да и про салют не забываем в 22:00.

20:15 На сцене "7Б". На улице стемнело. Барнаульцы включили фонарики на телефонах. Просто море огоньков, уходящее за горизонт.

20:11 На площадь Сахарова, где проходит концерт, пришло очень много барнаульцев. Такого мы не видели давно. На сцене московская группа "7Б".





Площадь Сахарова / Фото: amic.ru

19:36 На главной сцене на площади Сахарова выступают первые иногородние гости – новосибирский коллектив "Рви меха". Напомним, барнаульцев также порадуют группа "7Б" (с 20:00 до 21:00) и певица Ольга Кормухина (с 21:00 до 22:00). После концерта на площади будет салют.

19:32 В "Лесной сказке" продолжаются выступления детских коллективов. Зрители сидят на скамейках, внимательно слушают. А слова и правда за душу берут.

19:24 Два нападения на воздушные шарики в зоопарке "Лесная сказка". В первом случае тигр, играя с синим шариком, лопнул его и окатил всех водой. Во втором случае медведю не понравился желтый шарик, остатки которого он унес доедать. Никакого политического контекста, просто так получилось.

19:13 В тигриной семье всех кормят по отдельности, потому что, например, львы живут прайдами, а тигры – в одиночку. И если к тигру запустить тигрицу, то они подерутся за кусочек мяса.

"Это как в неблагополучных семьях", – уточнил Писарев.

19:02 Директор зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев рассказал и показал, как кормят животных. Покормил медведя, львов и тигра, который в это время смотрел на собравшихся возле клетки детей, потому что они легкая добыча.

























Парк "Лесная сказка" / Фото: amic.ru

18:53 Еще немного смешанного единоборства.

17:48 Первый бой. Просто и красиво "задушил".

17:22 Девушки станцевали в ринге, а это значит, что турнир MMA объявляется открытым.

17:14 На Старом базаре без дождя. Через считанные минуты начнется турнир MMA. К рингу уже невозможно пробиться, людей все больше и больше, посмотреть на "мордобитие" идут буквально со всех сторон.













Старый базар / Фото: amic.ru

17:09 В парке "Изумрудный" тоже идет дождь, но там, как видно, гораздо веселее, чем на Сахарова. Танцы продолжаются под крышей.

17:06 Праздничную программу на площади Сахарова продолжил концерт. Дождь разогнал часть барнаульцев. Собственно, и исполнитель на сцене поет: "Порой бывает нелегко". Самые стойкие и люди с зонтами остались.

16:55 На Старом базаре уже все подготовили к турниру ММА, который начнется в 17:00. Возле ринга собралось большое количество барнаульцев. Всем интересно, кто кого побьет. Нам и самим интересно. Так что будем держать вас в курсе.

16:51 Необычный (в чем-то даже смешной) силовой рекорд установили на Сахарова. 16 человек тянули спортсмена в разные стороны, а он при этом надувал грелку. Кстати, спортсмен известный – это омский силач Михаил Шивляков.

16:39 "Я Русских, я иду до конца".

В конкурсе "Мисс Барнаул – 2023" победила та самая белокурая 20-летняя красавица из АлтГУ Регина Русских (с красной лентой на фото), о которой рассказывали ранее. Она же стала и победительницей конкурса "Мисс Барнаул онлайн".

"Люблю путешествовать по живописным местам. Чтобы в памяти как можно дольше оставались ценные моменты жизни", – рассказала о себе Регина.

































"Мисс Барнаул – 2023" / Фото: amic.ru

16:21 К слову, участницы конкурса "Мисс Барнаул – 2023" готовятся к финальному дефиле. Совсем скоро мы узнаем, кого отдадим дракону для хорошего урожая на следующий год. Шутим. Мы еще планируем с самой красивой девушкой города прогуляться и побеседовать. Мы это делаем каждый год, и каждый год получаются классные интервью.

16:14 Над центром Барнаула тучи сгущаются. Видимо, первую красавицу города будут выбирать в кромешной тьме и под дождем в 17:00 на площади Сахарова. Надеемся, что погода не испортится, ведь грозу синоптики обещали лишь к концу дня.

16:09 В "Изумрудном" сейчас очень много людей. Даже белый медведь растерялся. Не знает, как протолкнуться.

16:05 Барби-домики установили для фотосессий в "Изумрудном". А для Кенов, как обычно, ничего нет. Для Кенов только домик-палатка на Сахарова – там, где берут в армию по контракту. Но туда мало кто заходит, даже ради фотографии.





Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru

15:15 В Барнауле все женщины удивительны и прекрасны, они могут просто пойти куда-то и по дороге станцевать как лебедушка. А потому что душа такая! Мы же ранее здесь рассказали о дорожной работнице, которая прям со знаком 1.25 "Дорожные работы" танцевала на Сахарова – это такой же случай. Поищите в трансляции, вас это порадует.

15:05 Барнаульский метрополитен традиционно пользуется успехом. Напомним, в День города на улице Мало-Тобольской работает фотозона в виде входа в метро с буквой "М".

"Барнаульский метрополитен" – это городской мем, которому уже много лет: метро нет, но жители хотят.

Кстати, на прошлый День города барнаульцы выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться возле входа в метро. И тогда этот вход выглядел точно так же. Можете сами сравнить.

14:50 В амфитеатре в парке "Изумрудный" поют душевные песни о смерти и суматохе дней. К примеру, спели "Агата Кристи" "Позови меня, небо".

14:40 На Старом базаре готовятся к турниру ММА, который пройдет здесь в 17:00. Напомним, в 17:00 на площади Сахарова завершится конкурс "Мисс Барнаул – 2023", так что вначале можно посмотреть на красоту, после сразу на крылатом пони домчаться до Старого базара и там посмотреть на силу.





Старый базар / Фото: amic.ru

14:30 В Парке спорта Алексея Смертина завершается гастрономический фестиваль-выставка. В буквальном смысле доедается последний шашлык. Но у нас остается фестиваль фермерской еды "Своё" на площади Советов – работает 2 и 3 сентября с 10:00 до 21:00.

























Парк спорта Алексея Смертина / Фото: amic.ru

14:21 Там же на сцене девушки станцевали под русскую народную песню. Мы же не обманываем вас?

14:16 В парке "Лесная сказка" дети поют песни и играют в игры, для них устраивают мастер-классы, идет праздничный концерт. Желающие могут написать письма солдатам на СВО и отправить им подарок.









































Парк "Лесная сказка" / Фото: amic.ru

14:13 Часть территории площади Сахарова захватили индейцы. Если уделите им хотя бы полминуты и послушаете музыку, то из лука стрелять в вас не будут. Мы проверили.

14:05 Ажиотаж у детей и взрослых на фермерском фестивале на площади Советов вызывают живые раки, которые тоже с интересом наблюдают за людьми. Наверное, не все доживут до салюта в 22:00. (Мы про раков.)





Площадь Советов / Фото: amic.ru

13:59 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл фестиваль фермерской еды "Своё" в Барнауле на площади Советов. Напомним, купить продукты лучших хозяйств из Алтайского края, Республики Алтай и соседних областей – сыры, мед, мясо, овощи, грибы, травы и так далее – можно 2 и 3 сентября с 10:00 до 20:00.

"Нам есть что показать. Нам есть чем удивить. Что дать попробовать на вкус", – отметил глава региона.

13:45 Спасибо хорошей погоде. На аллее между площадями Сахарова и Советов народу так много, что ни на северном олене не проехать, ни на крылатом пони не пролететь.

13:39 На Сахарова так качает Gorky Park – Bang, что даже дорожная работница не удержалась. Танцевала прям со знаком 1.25 "Дорожные работы".

13:28 Чуть не забыли. В "Изумрудном" мальчики могут полазить не только по пожарным машинам, но еще и по военным. А на Сахарова "взрослые мальчики" могут еще и в армию записаться для "стабильности и самореализации".

























Парк "Изумрудный" и площадь Сахарова / Фото: amic.ru

13:20 Крылатые пони за 400 рублей отнесут от площади Сахарова до площади Советов. Примерно там же можно встретить настоящего северного оленя, который тоже непрочь покатать, а сфотографироваться с ним – 200 рублей (мы об этом уже писали).

13:15 На Сахарова выставка-продажа удивительных товаров. Деревянный робот с мобильником в груди, что-то непонятное с микросхемой, какая-то сова с телефонным диском, солдатик с пейджером (или магнитолой, или еще с чем-то). Как тебе такое, Илон Маск?





Площадь Сахарова / Фото: amic.ru

13:00 Пока на Сахарова играют в спортивные игры на силу и ловкость, на Мало-Тобольской играют в игры на силу сообразительности и ловкость ума. Признаемся, мы и сами некоторые забавы видим впервые. Даже не знаем, что это такое, но очень интересно.





















Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru

12:55 Просим мэрию Барнаула присвоить этой женщине почетное звание "Мама года" и наградить. Вы просто посмотрите, как она переживает и болеет за сына на баскетбольной площадке.

12:46 На площади Сахарова продолжается спортивная часть празднования Дня города. Можно поучаствовать в соревнованиях по гиревому спорту, армреслингу, скалолазанию, силовому экстриму, городошному спорту, хоккею на траве и так далее.









































































































Площадь Сахарова / Фото: amic.ru

12:38 Мы знаем, что вам понравилось прошлое видео. Приняли решение, по многочисленным просьбам, опубликовать кадры с другого ракурса. Кстати, тут более энергично, аж самим покричать захотелось.

12:32 Это "залипательное" видео можно поставить на репит и смотреть весь день до салюта (до 22:00). Батутное действо происходит на площади Сахарова – там идут спортивные мероприятия под названием "Барнаул – город чемпионов".

12:24 Хотя нет, некоторые все-таки спрятались от дождя под деревьями. Впрочем, как можно заметить, и не с пустыми руками они спрятались. Остальные же, мужественно перенося испытание дождем, стоят в очереди за фермерскими продуктами.

12:16 В центре Барнаула начался дождь. Однако жителей непогода не пугает, ведь на прилавках столько всего вкусного со всего Алтайского края. Напомним, на площади Советов с 10:00 проходит фестиваль фермерской еды "Своё". Он продолжится и 3 сентября.

О погоде: в городе временами небольшой дождь, в конце дня возможна гроза.













Площадь Советов / Фото: amic.ru

12:09 На Мало-Тобольской выступает барнаульский коллектив музыкантов YESS BAND.

11:56 "Изумрудный" не перестает удивлять. Возле озера стоит живая серебряная статуя девочки, на аллее увидели живые золотые статуи мужчины и женщины. Пойдем поищем живую платиновую статую бабушки.

11:52 "Если спички в руки взял, сразу ты опасным стал"

В "Изумрудном" у МЧС своя выставка с экипировкой разных эпох, можно даже примерить кое-что. Есть и спецтехника, в которую добрые спасатели пускают детей. Можно сесть за руль и определиться с будущей профессией.

























Парк "Изумрудный" / Фото: amic.ru

11:45 Живая серебряная статуя девочки-пионерки в парке "Изумрудный". Обошли со всех сторон, даже глазами за нами не следит, смотрит в одну точку. Но моргает. И изредка машет рукой прохожим.

11:40 А вот это неожиданно!!! Только написали, что в сквере на улице Приречной тишина и нет никого, так сразу навстречу нам вышел глава Барнаула Вячеслав Франк. Видимо, выпил чаю на Нулевом километре, устал от тамошней толкотни и излишнего внимания и решил прогуляться в спокойствии.

11:34 Устали от людей на улицах? Есть прекрасное место побыть в этот день в тишине. В новом сквере на улице Приречной сейчас только деревья, травка и лавки.









Сквер на улице Приречной / Фото: amic.ru

11:29 На этой же улице начался профессиональный конкурс среди флористов.





















Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru

11:25 Барнаульцам представили видео о любимом городе: на кадрах переплетены жизни жителей и жизнь Барнаула. Презентация прошла на улице Мало-Тобольской.

11:21 Напомним, сегодня в Барнауле перекрыли дороги. Если вы на собственном транспорте – выбирайте другие маршруты, если на общественном – не пугайтесь, когда автобус поедет непривычными путями. Все подробности чуть ниже.

11:10 В мэрии Барнаула сделали небольшое видео о нашем любимом городе. Посмотрите.

10:55 Иван Ползунов на улице Мало-Тобольской. Барнаульцам напомнили об изобретении ученым паровой машины.

Кстати, на День города в 2022 году Ползунов выглядел иначе. Мы это точно помним.

10:39 Почему такую красоту на все лето не сделают? Зонтики висят у входа в Центральный парк.

10:37 На улице Мало-Тобольской в 11:00 стартует мероприятие "Барнаул. Путешествие со вкусом". Оно делится на две большие части – выставка "Барнаул туристский" и гастрофестиваль "Вкусно и полезно". Можно купить украшения, свечи, мыло, открытки, игрушки, деревянные изделия.

Ах, да... барнаульский метрополитен пока еще закрыт.





































Улица Мало-Тобольская / Фото: amic.ru

10:28 Главу Барнаула Вячеслава Франка все хотят накормить и напоить чаем. Напомним, на Нулевом километре с 10 утра проходит фестиваль "Единой семьей живем в Барнауле".

10:15 Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил Украинское землячество на Алтае.

10:13 На площади Сахарова идут последние приготовления к празднику. Праздничная программа там начнется со спортивных мероприятий, которые объединены в одно событие под названием "Барнаул – город чемпионов".









Площадь Сахарова / Фото: amic.ru

10:00 В городе заметили оленя с женщиной – на улице Димитрова, возле "Д" корпуса АлтГУ. Он никуда не бежит, стоит смирно, весьма милый. За совместную фотографию придется заплатить 200 рублей.

09:45 Напомним, алкоголь сегодня продавать не будут. Соответствующее постановление подписал мэр Барнаула Вячеслав Франк. Ограничения действуют с 09:00 до 21:00. А потом начнется и салют, и фейерверк, и огоньки в небе появятся.

09:19 Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей с Днем города. Он отметил, что с каждым годом столица края становится красивее и комфортнее: возводятся современные жилые кварталы, новые школы и детские сады, ремонтируются дороги и дворы, преображаются парки и скверы.

"Дорогие друзья, во всех достижениях, которыми мы гордимся, есть заслуга каждого из вас. Вместе мы продолжим жить и работать во имя его процветания. Уверен, мы реализуем все намеченные планы и самые масштабные проекты! Пусть этот день подарит вам яркие эмоции, незабываемые впечатления, принесет радость встреч и хорошее настроение", – обратился мэр к барнаульцам.

09:10 А вот и самая полная программа мероприятий ко Дню города. Полнее не найдете!

09:08 Это Барнаул глазами детей, которые нарисовали его на конкурс в честь Дня города.

















Барнаул глазами детей / Рисунки на конкурс

08:56 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил всех с праздником. Он уверен, что у Барнаула, у всех его жителей – прекрасное будущее. А сам Барнаул может стать самым комфортным городом Сибири.

"Сегодня столица нашего края – а еще, как говорят, столица мира – отмечает 293-й день рождения. Год за годом, шаг за шагом десятки поколений сильных, целеустремленных, трудолюбивых сибиряков строили наш Барнаул. Благодаря их кропотливым усилиям, благодаря их бережному отношению и любви к нашему краю у нас есть прочный фундамент для развития и самого Барнаула, и всего Алтая", – подчеркнул глава региона.

08:53 Во время прогулок по городу советуем слушать наш аудиогид – это настоящий аудиоспектакль. Мы воссоздали реальные события и "оживили" людей – тех, кто жил здесь много (и не очень) лет назад, шагал по улицам нашего города и творил историю.

08:43 Что за праздник? Для тех, кто пропустил последние недели три-четыре: сегодня День города Барнаула – об этом было много разговоров. Вот краткий обзор главных событий.

08:40 Доброе утро, любимые жители любимого города. Сегодня будет очень много фотографий и видео из разных точек Барнаула. Но если кому-то покажется мало, то у нас есть большой фоторепортаж с прошлогоднего праздника.