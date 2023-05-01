День Кузьмы-огородника: что можно и запрещено делать 1 мая?
День Кузьмы-огородника посвящён епископу Косце Халкидонскому, который почти всю жизнь защищал православное учение от иконоборцев
01 мая 2023, 06:32, ИА Амител
Народный праздник, День Кузьмы-огородника, отмечают в России 1 мая. Наши предки в эту дату традиционно начинали копать грядки, а также сеяли морковь и свёклу.
Каким ещё традициям принято следовать в День Кузьмы-огородника и с какими запретами связан праздник – читайте на amic.ru.
Что можно делать в День Кузьмы-огородника?
В День Кузьмы-огородника славяне, как правило, работали в огороде. Причём эту работу доверяли только женщинам, а мужчинам запрещали заниматься грядками и посевом.
Чтобы получить хороший урожай, перед началом посадок люди вымачивали семена в родниковой или речной воде. А ещё приговаривали: "Пришёл Кузьма – заглянул в погреба, лопату взял – у избы землю вскопал".
Кроме того, 1 мая наши предки обращали внимание на погоду. По поверьям, если в этот день тепло, то дальше весь месяц будет холодным, и наоборот.
А ещё в День Кузьмы-огородника славяне прислушивались к кукушкам. Если они начинают куковать, то пора сеять лён.
Что нельзя делать в День Кузьмы-огородника?
В День Кузьмы-огородника нельзя разговаривать на повышенных тонах и ругаться. Считается, что иначе на жизненном пути появится много испытаний.
Также 1 мая не следует играть в азартные игры и участвовать в лотереях. Мол, вряд ли в праздник повезёт на крупный выигрыш.
Помимо этого, запрещено долго быть в кровати. Можно проспать удачу и счастье.
Народные приметы 1 мая
- На Кузьму-огородника переменчивая погода – к засушливому лету.
- Сильный дождь 1 мая – значит, можно отправляться на рыбалку.
- Утки плещутся в воде 1 мая – будет тепло.
Комментарии 0