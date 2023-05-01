День Кузьмы-огородника посвящён епископу Косце Халкидонскому, который почти всю жизнь защищал православное учение от иконоборцев

01 мая 2023, 06:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Народный праздник, День Кузьмы-огородника, отмечают в России 1 мая. Наши предки в эту дату традиционно начинали копать грядки, а также сеяли морковь и свёклу.

Каким ещё традициям принято следовать в День Кузьмы-огородника и с какими запретами связан праздник – читайте на amic.ru.

Что можно делать в День Кузьмы-огородника?

В День Кузьмы-огородника славяне, как правило, работали в огороде. Причём эту работу доверяли только женщинам, а мужчинам запрещали заниматься грядками и посевом.

Чтобы получить хороший урожай, перед началом посадок люди вымачивали семена в родниковой или речной воде. А ещё приговаривали: "Пришёл Кузьма – заглянул в погреба, лопату взял – у избы землю вскопал".

Кроме того, 1 мая наши предки обращали внимание на погоду. По поверьям, если в этот день тепло, то дальше весь месяц будет холодным, и наоборот.

А ещё в День Кузьмы-огородника славяне прислушивались к кукушкам. Если они начинают куковать, то пора сеять лён.

Что нельзя делать в День Кузьмы-огородника?

В День Кузьмы-огородника нельзя разговаривать на повышенных тонах и ругаться. Считается, что иначе на жизненном пути появится много испытаний.

Также 1 мая не следует играть в азартные игры и участвовать в лотереях. Мол, вряд ли в праздник повезёт на крупный выигрыш.

Помимо этого, запрещено долго быть в кровати. Можно проспать удачу и счастье.

Народные приметы 1 мая