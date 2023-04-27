В праздничный день в Барнауле пройдёт много мероприятий, но почти все они не имеют никакого отношения к политике

27 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: архив amic.ru

Политическое празднование 1 мая в Барнауле в 2023 году станет одним из самых скромных за последние годы. В частности, из-за соображений безопасности профсоюзы не будут проводить традиционное шествие по проспекту Ленина. Не проявляют активности и политические партии. Единственным исключением, но с оговорками, могу стать коммунисты. Подробнее о том, как партии (и не только) готовятся к Дню Весны и Труда и почему праздник перестал быть массовым – в обзоре amic.ru.

Профсоюзы уходят в интернет

Традиционно 1 мая в Барнауле устраивали шествие краевые профсоюзы – колонны с демонстрантами шли от Дома Союзов до площади Сахарова. Здесь же проводили и небольшой митинг с принятием обязательной резолюции. Обычно в колонны вставали несколько сотен барнаульцев. К профсоюзам часто примыкали представители "Единой России" и ЛДПР, которые шли в общей колонне, но под своими партийными флагами. В 2020 году шествие профсоюзов было отменено из-за ковида и вся активность переместилась в Сеть, однако позднее активисты снова вернулись к уличным акциям.

В 2023 году на федеральном уровне принято решение не проводить такие шествия в регионах. Это связано, в первую очередь, с вопросами безопасности, рассказал amic.ru председатель крайсовпрофа Иван Панов.

"Митингов и шествий на этот раз не будет в связи с тем, что мы не можем гарантировать безопасность проведения этих публичных мероприятий", – отметил Панов.

По его словам, на специальном сайте, посвящённом 1 мая, будет организовано голосование за всероссийскую резолюцию. Также общественники и активисты готовят видеоролики к Дню Весны и Труда, их разместят в Сети непосредственно в праздничный день.

Кроме того, планируется встреча профсоюзного актива с губернатором Виктором Томенко, уточнил Иван Панов.

Как отпразднуют Первомай политические партии

Алтайские единороссы самостоятельных акций на 1 мая не готовили. Всё внимание и силы партийцы сосредоточили на предстоящем Дне Победы, уточнили amic.ru в пресс-службе реготделения ЕР. Алтайские справороссы в День Весны и Труда также отказались от какой-либо политической активности.

Либерал-демократы уведомили горадминистрацию о проведении автопробега, рассказал amic.ru координатор реготделения ЛДПР Сергей Булаев. Пока ответ от мэрии в ЛДПР не получили.

Лидер реготделения "Коммунисты России" Сергей Матасов сообщил amic.ru, что изначально партийцы собирались примкнуть к шествию профсоюзов в Барнауле, а затем провести конференцию. Из-за отмены мероприятия крайсовпрофа, комроссы изменят тактику.

"Например, в Бийске точно пройдёт профсоюзный митинг медработников, в Барнауле состоится мероприятие у стелы "Город трудовой доблести", в них обязательно будем участвовать", – прокомментировал Матасов.

Как обычно, повышенное внимание 1 мая уделяют в КПРФ. Коммунисты собирались возродить многолетнюю традицию и провести шествие по проспекту Ленина – от площади Октября до площади Советов. После этого "красные" хотели у памятника вождю мирового пролетариата организовать митинг. Однако мэрия отказала КПРФ, ссылаясь на то, что в этом месте будут проходить спортивные соревнования. После этого коммунисты попробовали "занять" площадь Ветеранов, но и здесь их ждал отказ.

Как пояснили amic.ru в пресс-службе крайкома, администрация города предлагает альтернативный вариант – гайд-парк в сквере на Титова. Пока "красные" рассматривают его как запасной и намерены обратиться в суд, чтобы обжаловать отказ на проведение митинга в центре Барнаула.

Первомай становится неинтересным

Снижение партийной активности на Первомай – закономерный процесс, рассуждает политтехнолог Константин Лукин. Он считает, что снижение уличной активности напрямую связано с пандемией и её последствиями.

"Партии стали в прямом смысле уходить с улицы и искать другие форматы. Отсюда и снижение числа пикетов, митингов. Сейчас же после паузы возрождать то, что было, уже где-то тяжело. Во-вторых, партийцы приучились поздравлять всех в Сети. Так что тот классический Первомай, к которому мы все привыкли, становится для партий уже неинтересным", – отметил эксперт.

По оценке политтехнолога, сейчас партии в Алтайском крае ведут себя к тому же "тише обычного", так как они находятся лишь в середине избирательного цикла: новые выборы в Госдуму и АКЗС запланированы на осень 2026 года. Именно тогда можно ожидать всплеск активности со стороны политобъединений.

Если не будет демонстраций, то как отметить Первомай

В Барнауле 1 мая начинается парковый сезон. Программы уже подготовили большинство парков краевой столицы. Также в День Весны и Труда на центральных магистралях пройдёт автопробег ретроавтомобилей и современной пожарной техники. Мероприятие посвящено 374-й годовщине со дня основания пожарной охраны в Барнауле. После автопробега запланирована выставка пожарной техники и показательные выступления подразделений регионального МЧС на площади Свободы.

В связи со 100-летием Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" на площади Советов запланировано проведение легкоатлетического пробега "Динамовская десятка". Кроме того, 1 мая на проспекте Ленина пройдёт и традиционная эстафета на призы газеты "Алтайская правда".

Памятные мероприятия состоятся у стелы "Город трудовой доблести". На набережной Барнаула в этот день запланирована концертная программа, а также парад судов, посвящённый открытию навигации.

Завершится праздничная программа в 22 часа фейерверком с акватории Оби.