День ленточного бора провели в Алтайском крае

Мероприятие прошло впервые

15 сентября 2024, 10:45, ИА Амител

Песни у костра / Фото: t.me/educaltai

В Мамонтовском районе Алтайского края впервые провели День ленточного бора. Об этом рассказали в краевом Минобразования.

Программа первого дня была очень насыщенной и интересной. Участники посетили ленточный бор в окрестностях села Костин Лог, узнали историю этого природного объекта и населенного пункта, а также прошли по экологической тропе "Войди в лес другом".

На этом маршруте юные экологи выполняли конкурсные задания, демонстрировали свои знания о лекарственных растениях и краснокнижных животных. Они также наблюдали за птицами.

Во второй половине дня для школьников провели мастер-классы по генетике лесных ресурсов, дистанционному зондированию земли и насекомым-вредителям.

Закончили день песнями у костра.