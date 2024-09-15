НОВОСТИОбщество

День ленточного бора провели в Алтайском крае

Мероприятие прошло впервые

15 сентября 2024, 10:45, ИА Амител

Песни у костра / Фото: t.me/educaltai
Песни у костра / Фото: t.me/educaltai

В Мамонтовском районе Алтайского края впервые провели День ленточного бора. Об этом рассказали в краевом Минобразования.

Программа первого дня была очень насыщенной и интересной. Участники посетили ленточный бор в окрестностях села Костин Лог, узнали историю этого природного объекта и населенного пункта, а также прошли по экологической тропе "Войди в лес другом".

На этом маршруте юные экологи выполняли конкурсные задания, демонстрировали свои знания о лекарственных растениях и краснокнижных животных. Они также наблюдали за птицами.

Во второй половине дня для школьников провели мастер-классы по генетике лесных ресурсов, дистанционному зондированию земли и насекомым-вредителям.

Закончили день песнями у костра. 

Алтайский край

Комментарии 8

Avatar Picture
Сергей

12:28:54 15-09-2024

Прощание с ленточным бором?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

16:07:41 15-09-2024

И ни слова о том , что в Ленточном бору вблизи города Барнаула насоящий лесоповал...Упавшие деревья будут гнить , а те , что удержались за соседние деревья , представляют опасность... Никто не интересуется этрй ситуацией ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
старожил

16:12:21 15-09-2024

Было бы очень хорошо для ленточных боров, сформировать общественное движение и независимые от "Алтай леса" комиссии по изучению ленточных боров, с целью его сохранения, проверить зоны рубок и соответствие их научным нормативам. Кто был в бору не на экскурсии, согласятся - боры уничтожаются.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:08:00 15-09-2024

Новые нарпстут.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:31 15-09-2024

Хвалы губеру возносили? А то кластеры зря строили, столько деревьев выпилили

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:31:12 15-09-2024

Гость (18:39:31 15-09-2024) Хвалы губеру возносили? А то кластеры зря строили, столько ... Деревья вырубают и на их месте будет рости новый лес.
Вырубание - дело благое и нужное. А вы не в теме.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:30:33 15-09-2024

огромное спасибо за столь значимый праздник!!!!! любимая партия заботится о россиянах, праздник ленточного бора в наших сердцах!!!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:04:18 15-09-2024

Бор уничтожается катастрофически и быстро. ему осталось еще лет 20 - и в окрестностях Барнаула НЕ БУДЕТ ЛЕСОВ, вся эта элитка , которая уже сейчас вылитая Шумакова, будет стоять по-прежнему съедаемая комарьём с заливных лугов, засыпаемая пылью и вонью аммиака с очистных

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров