День ленточного бора провели в Алтайском крае
Мероприятие прошло впервые
15 сентября 2024, 10:45, ИА Амител
В Мамонтовском районе Алтайского края впервые провели День ленточного бора. Об этом рассказали в краевом Минобразования.
Программа первого дня была очень насыщенной и интересной. Участники посетили ленточный бор в окрестностях села Костин Лог, узнали историю этого природного объекта и населенного пункта, а также прошли по экологической тропе "Войди в лес другом".
На этом маршруте юные экологи выполняли конкурсные задания, демонстрировали свои знания о лекарственных растениях и краснокнижных животных. Они также наблюдали за птицами.
Во второй половине дня для школьников провели мастер-классы по генетике лесных ресурсов, дистанционному зондированию земли и насекомым-вредителям.
Закончили день песнями у костра.
12:28:54 15-09-2024
Прощание с ленточным бором?
16:07:41 15-09-2024
И ни слова о том , что в Ленточном бору вблизи города Барнаула насоящий лесоповал...Упавшие деревья будут гнить , а те , что удержались за соседние деревья , представляют опасность... Никто не интересуется этрй ситуацией ?
16:12:21 15-09-2024
Было бы очень хорошо для ленточных боров, сформировать общественное движение и независимые от "Алтай леса" комиссии по изучению ленточных боров, с целью его сохранения, проверить зоны рубок и соответствие их научным нормативам. Кто был в бору не на экскурсии, согласятся - боры уничтожаются.
17:08:00 15-09-2024
Новые нарпстут.
18:39:31 15-09-2024
Хвалы губеру возносили? А то кластеры зря строили, столько деревьев выпилили
21:31:12 15-09-2024
Гость (18:39:31 15-09-2024) Хвалы губеру возносили? А то кластеры зря строили, столько ... Деревья вырубают и на их месте будет рости новый лес.
Вырубание - дело благое и нужное. А вы не в теме.
19:30:33 15-09-2024
огромное спасибо за столь значимый праздник!!!!! любимая партия заботится о россиянах, праздник ленточного бора в наших сердцах!!!
21:04:18 15-09-2024
Бор уничтожается катастрофически и быстро. ему осталось еще лет 20 - и в окрестностях Барнаула НЕ БУДЕТ ЛЕСОВ, вся эта элитка , которая уже сейчас вылитая Шумакова, будет стоять по-прежнему съедаемая комарьём с заливных лугов, засыпаемая пылью и вонью аммиака с очистных