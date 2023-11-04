День народного единства — 2023. Как и где отмечают этот праздник в Барнауле

Праздничная программа включила патриотические, творческие, спортивные и культурные мероприятия

04 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле проходят мероприятия, посвященные Дню народного единства, сообщили в мэрии. Один из самых молодых праздников в нашей стране жители краевого центра и всей России отмечают 4 ноября.

Праздничная программа в Барнауле включила патриотические акции, творческие программы, фестивали, выставки, игротеки и соревнования. Так, еще за день до праздника, 3 ноября, студенты раздавали в центре города ленточки триколор. Кроме этого, в музее "Город" открылась выставка детских художественных работ "Сила в единстве", а на крупных площадках прошли концерты и фестивали.

"Барнаульский духовой оркестр представил программу "Сердце как песня" на сцене ДК "Сибэнергомаш". В Фонде поддержки участников СВО "Защитники отечества" прошла встреча с участником СВО в рамках Всероссийского проекта служения "Твой Герой". Локальные мероприятия организованы в библиотеках краевого центра", – рассказали в городской администрации.

4 ноября во Дворце культуры "Южный" пройдет фестиваль национальных культур "Молодежная палитра", а в концертном зале "Сибирь" – программа "Под небом единым".

Ранее рассказали, что на этих выходных барнаульцы смогут посетить множество мероприятий. Ознакомиться с афишей на 4, 5 и 6 ноября можно по этой ссылке.