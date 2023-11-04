День народного единства — 2023. Как и где отмечают этот праздник в Барнауле
Праздничная программа включила патриотические, творческие, спортивные и культурные мероприятия
04 ноября 2023, 11:45, ИА Амител
В Барнауле проходят мероприятия, посвященные Дню народного единства, сообщили в мэрии. Один из самых молодых праздников в нашей стране жители краевого центра и всей России отмечают 4 ноября.
Праздничная программа в Барнауле включила патриотические акции, творческие программы, фестивали, выставки, игротеки и соревнования. Так, еще за день до праздника, 3 ноября, студенты раздавали в центре города ленточки триколор. Кроме этого, в музее "Город" открылась выставка детских художественных работ "Сила в единстве", а на крупных площадках прошли концерты и фестивали.
"Барнаульский духовой оркестр представил программу "Сердце как песня" на сцене ДК "Сибэнергомаш". В Фонде поддержки участников СВО "Защитники отечества" прошла встреча с участником СВО в рамках Всероссийского проекта служения "Твой Герой". Локальные мероприятия организованы в библиотеках краевого центра", – рассказали в городской администрации.
4 ноября во Дворце культуры "Южный" пройдет фестиваль национальных культур "Молодежная палитра", а в концертном зале "Сибирь" – программа "Под небом единым".
Ранее рассказали, что на этих выходных барнаульцы смогут посетить множество мероприятий. Ознакомиться с афишей на 4, 5 и 6 ноября можно по этой ссылке.
12:41:12 04-11-2023
огромное спасибо за обширную программу!!! обязательно пойдем на праздник, радоваться обьединению, жаль,что мало праздников для любимых россиян
14:46:22 04-11-2023
Гость (12:41:12 04-11-2023) огромное спасибо за обширную программу!!! обязательно пойдем... Для россиян праздников хватает, для русских нет ни одного
14:36:30 04-11-2023
Не уверен в прочности единства крепостных с феодалами...
16:35:06 04-11-2023
Гость (14:36:30 04-11-2023) Не уверен в прочности единства крепостных с феодалами......это единение уже произошло, теперь на долгое время...Аннушка пролила маслице....
17:49:39 04-11-2023
Гость (14:36:30 04-11-2023) Не уверен в прочности единства крепостных с феодалами...... Где ты крепостных увидело? Тебе кто то мешает собраться и переехать в другой регион? Вон после 24.02.22 миллион на крыло встал и заграницу свалил.
18:17:36 04-11-2023
Гость (17:49:39 04-11-2023) Где ты крепостных увидело? Тебе кто то мешает собраться и пе... хорошо тебе в стране розовых пони, телевизор тебе в помощь
18:31:02 04-11-2023
Гость (18:17:36 04-11-2023) хорошо тебе в стране розовых пони, телевизор тебе в помощь... Я неправду сказал? Миллион не уехал? Уехал. А как крепостные уехать могут?
22:13:39 04-11-2023
Гость (18:31:02 04-11-2023) Я неправду сказал? Миллион не уехал? Уехал. А как крепостные... они то слава богу уехали, а вы остались, крепостные, а проще холопы не могут защищать свои права,не могут иметь политические свободы, не могут защищать себя экономически и т д , назови хоть одну позицию что вы свободный человек? то что им дали уехать, другая причина, если вы имеете возможность к аналитике, подумайте почему? только передачами с тв не надо....если раньше людей сажали, то сейчас просто избавляются, проще заменить мигрантами и тд
17:08:37 04-11-2023
А в чём единство то ????.Нет у нас ни какого единства.Как может быть един крепостной с барином а это сейчас и происходит у простых граждан нет ни каких прав.Сходите в поликлинику на приём к терапевту (работает один на 3-4 участка,будите сидеть в очереди 3-4 часа а на прием вам отведут 10 минут,что может успеть врач за 10 минут,да ни чего) а к узким специалистам вообще не попадёте.А цены в магазинах а жкх.Так что нет у нас ни какого едиства нищие ненавидят богатых а богатые презирают нищих.ТАК ЧТО НЕТ У НАС НИ КАКОГО ЕДИНСТВА.ДА И ПО ТВ ОБНО ВРАНЬЁ.
17:52:29 04-11-2023
пенсионер (17:08:37 04-11-2023) А в чём единство то ????.Нет у нас ни какого единства.Как мо... Пенс, зачем ты врешь? У меня вторая городская поликлиника. Зимой пришлось обратиться. Записывался через Госуслуги, максимум через 3 дня после обращения был прием узкого специалиста. Один раз сервис глючил - позвонил по телефону в поликлинику, записали по телефону. Вот зачем вы врете, а?
17:54:48 04-11-2023
пенсионер (17:08:37 04-11-2023)Сходите в поликлинику на приём к терапевту (работает один на 3-4 участка,будите сидеть в очереди 3-4 часа а на прием вам отведут 10 минут,. не свисти, старпер. к терапевту записался, чтобы к хирургу перенаправила. к хирургу попал. терапевт заставила сходить на экг в день приема. сдал флюрографию, анализы крови/кала/мочи. на следующей неделе пойду в диагностический на эхокг. а потом в кардиоцентр к кардиологу пошлепаю... ни копейки не платил. все по полису... и на перевязки хожу через день к хирургу.
20:33:47 04-11-2023
Гость (17:54:48 04-11-2023) не свисти, старпер. к терапевту записался, чтобы к хирургу ... Эт ты по блату
07:59:57 05-11-2023
Гость (20:33:47 04-11-2023) Эт ты по блату... ога. до этого диспансеризацию проходил лет 5 назад. я блатной, а ты лошпет.
21:16:02 04-11-2023
Гость (17:54:48 04-11-2023) не свисти, старпер. к терапевту записался, чтобы к хирургу ... пройдет немного времени, ты,гость, даже не заметишь, как тебя тоже начнут величать старпером, а может, и хуже. Например, старпером-дуболомом.
17:23:56 05-11-2023
Гость (17:54:48 04-11-2023) не свисти, старпер. к терапевту записался, чтобы к хирургу ... оторвись от дивана, свистун!!! мамка картошки нажарила и пивка по уценки на пенсию принесла...
17:47:58 04-11-2023
Если и празднуют, то либо дома накатывают, либо те кто побогаче куда-нибудь в Горный сорвались из-за лишнего дня отдыха.