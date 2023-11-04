День народного единства. Куда сходить на этих выходных?
В выходные дни барнаульцы смогут насладиться богатой культурной программой – послушать музыку, посмотреть картины и посетить мастер-классы
04 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
4 ноября россияне отмечают один из самых молодых праздников в нашей стране – День народного единства. Барнаульцам, которые так ждали длительных выходных (напомним, мы отдыхаем целых три дня!), но не решили, чем же заняться, помогает amic.ru – мы расскажем, куда можно сходить, что посмотреть и даже чему научиться. Афиша мероприятий на 4, 5 и 6 ноября – в нашем материале.
Фестиваль "Молодёжная палитра"
4 ноября пройдет фестиваль молодежного творчества и национальных культур "Молодежная палитра". Творческие коллективы покажут вокальные и хореографические номера. Фестиваль начнется в 12:00.
Адрес: Дворец культуры "Южный", поселок Южный, ул. Чайковского, 21.
Вход свободный
Концерт "#МЫВМЕСТЕ"
4 ноября в АГУ выступят коллективы Центра творчества и досуга студентов и сотрудников АлтГУ с концертом "#МЫВМЕСТЕ". В 13:00 начнется сбор гостей, откроются площадки спонсоров и партнеров университета. Сам концерт можно будет посмотреть в 14:30. Также в университете проведут розыгрыши призов и подарков.
Адрес: площадь перед корпусом "М", пр. Ленина, 61.
Вход свободный.
Музыкальная программа "Под небом единым"
4 ноября в 17:00 оркестр "Сибирь" выступит с новой программой "Под небом единым". Солистка Надежда Гончарук исполнит песню "Над полями, да над чистыми", а дуэт балалаечников Наталья Кудрявцева и Игорь Ламзин – "Сибирскую полечку". Музыканты исполнят инструментальные произведения российских и советских композиторов.
Адрес: концертный зал "Сибирь", пр. Ленина, 7.
Стоимость билетов: от 400 до 600 рублей.
Художественный музей Алтайского края
4 ноября в 12:00 двери откроет Художественный музей. Помимо постоянных "картинных" экскурсий посетители смогут принять участие в мастер-классе по каллиграфии, а также написать диктант "Помедленнее, я записываю!", посвященный 100-летию режиссера Леонида Гайдая.
4 и 5 ноября можно посетить выставку "Женщины в русском искусстве" из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Экспозиция представляет взгляд художников разных эпох и школ на образ женщины, ее место и роль в российской культуре последних трех столетий.
Адрес: Художественный музей алтайского края, ул. Максима Горького, 16.
Стоимость: общий билет на все – 180 рублей.
ГМИЛИКА
4 ноября музей порадует барнаульцев богатой культурной программой.
В 14:00 посетители смогут услышать музыкально-поэтическую композицию "Осень в стихах и музыке" струнного квартета и поэтессы Ольги Виноградовой.
А после в стенах музея пройдет концерт "Опера – из музея с любовью!", где прозвучат произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Моцарта.
В 15:00 барнаульцам расскажут о жизни покровителей семьи и брака – святых Петре и Февронии в рамках программу музея "Любовь, живущая в веках: Сказ о Петре и Февронии".
В 16:00 начинается экскурсия "Колывань камнерезная" – посетителям музея расскажут об истории Колыванской шлифовальной фабрики, поселке Колывань, самоцветных камнях и мастерах, их обрабатывающих.
Также в этот день проведут мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы и экспресс-уроки игры на многострунных музыкальных инструментах.
А ещё посетители музея смогут посмотреть фильмы: научно-популярные – "Встреча" и "Хранители", документальные – "Клен зеленый, лист резной" и "Сквозь времена и пространства".
Адрес: ГМИЛИКА, ул. Льва Толстого, 2.
Стоимость: 20 рублей.
Краеведческий музей Алтайского края
4 ноября музей откроется в 13:00. Жители города смогут посетить выставку "Эхо шаманского бубна", где им расскажут о традициях сибирских шаманов. Также барнаульцы познакомятся с особенностями профессии археолога, узнают об основных элементах традиционного русского женского костюма в ходе программы "Русская краса", погрузятся в историю возникновения плакатов в России на выставке "Плакат. Зеркало эпохи".
5 ноября в 15:00 пройдет лекция кандидата исторических наук, этнографа Оксаны Мамонтовой "Кто живет в шаманском бубне". Посетителям расскажут, что значил для шамана бубен, что за дух в нем живет и почему его боялись.
Адрес: Краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28 и ул. Ползунова, 39.
Стоимость: от 80 до 100 рублей за каждое мероприятие.
Музей "Город"
4 и 5 ноября с 10:00 на улице Толстого можно посетить выставку "История страны – история "Динамо". В экспозицию вошли архивные фото, ретрокубки, памятные книги и удостоверения, значки, форменное обмундирование и многое другое, отражающее историю алтайского "Динамо".
Адрес: ул. Льва Толстого, 24.
Стоимость: 45 рублей.
4, 5 и 6 ноября в выставочном зале музея "Город" посетители смогут увидеть выставку "Разные миры", где будут представлены графические и живописные работы трех художников: Татьяны Кушпелевой, Андрея Гладких и Ирины Афанасьевой. Работы отражают творческий путь, показывают становление и развитие художников.
Также в музее в течение всех трех выходных дней можно посетить выставку "Игра в декаданс" Маргариты Романовсковой. Ночь, вино и свечи – почти обязательные атрибуты на ее картинах. Цель работ – помочь зрителям ненадолго забыть о реальности и погрузиться в мистические миры.
Адрес: пр. Ленина, 111.
Стоимость: 45 рублей.
09:29:38 04-11-2023
А демонстрация будет??
09:14:55 05-11-2023
Мимонепроходящий (09:29:38 04-11-2023) А демонстрация будет??... А на демонстрацию мы ходили всегда 7 ноября!
09:45:28 04-11-2023
В церковь сходите .
11:32:58 04-11-2023
Куда сходить на этих выходных? Ответ: на работу!
15:20:55 04-11-2023
гордиться то нечем, оглядки в прошлое и примазывания к заслугам 500 летней давности,Ельцин по пьяни бред пронес...
17:56:18 04-11-2023
Куда кому нравиться ходить все и так знают. Как нибудь без ваших советов обойдемся.