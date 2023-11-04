День народного единства. Куда сходить на этих выходных?

В выходные дни барнаульцы смогут насладиться богатой культурной программой – послушать музыку, посмотреть картины и посетить мастер-классы

04 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

4 ноября россияне отмечают один из самых молодых праздников в нашей стране – День народного единства. Барнаульцам, которые так ждали длительных выходных (напомним, мы отдыхаем целых три дня!), но не решили, чем же заняться, помогает amic.ru – мы расскажем, куда можно сходить, что посмотреть и даже чему научиться. Афиша мероприятий на 4, 5 и 6 ноября – в нашем материале.

Фестиваль "Молодёжная палитра"

4 ноября пройдет фестиваль молодежного творчества и национальных культур "Молодежная палитра". Творческие коллективы покажут вокальные и хореографические номера. Фестиваль начнется в 12:00.

Адрес: Дворец культуры "Южный", поселок Южный, ул. Чайковского, 21.

Вход свободный

Концерт "#МЫВМЕСТЕ"

4 ноября в АГУ выступят коллективы Центра творчества и досуга студентов и сотрудников АлтГУ с концертом "#МЫВМЕСТЕ". В 13:00 начнется сбор гостей, откроются площадки спонсоров и партнеров университета. Сам концерт можно будет посмотреть в 14:30. Также в университете проведут розыгрыши призов и подарков.

Адрес: площадь перед корпусом "М", пр. Ленина, 61.

Вход свободный.

Музыкальная программа "Под небом единым"

4 ноября в 17:00 оркестр "Сибирь" выступит с новой программой "Под небом единым". Солистка Надежда Гончарук исполнит песню "Над полями, да над чистыми", а дуэт балалаечников Наталья Кудрявцева и Игорь Ламзин – "Сибирскую полечку". Музыканты исполнят инструментальные произведения российских и советских композиторов.

Адрес: концертный зал "Сибирь", пр. Ленина, 7.

Стоимость билетов: от 400 до 600 рублей.

Художественный музей Алтайского края

4 ноября в 12:00 двери откроет Художественный музей. Помимо постоянных "картинных" экскурсий посетители смогут принять участие в мастер-классе по каллиграфии, а также написать диктант "Помедленнее, я записываю!", посвященный 100-летию режиссера Леонида Гайдая.

4 и 5 ноября можно посетить выставку "Женщины в русском искусстве" из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Экспозиция представляет взгляд художников разных эпох и школ на образ женщины, ее место и роль в российской культуре последних трех столетий.

Адрес: Художественный музей алтайского края, ул. Максима Горького, 16.

Стоимость: общий билет на все – 180 рублей.

ГМИЛИКА

4 ноября музей порадует барнаульцев богатой культурной программой.

В 14:00 посетители смогут услышать музыкально-поэтическую композицию "Осень в стихах и музыке" струнного квартета и поэтессы Ольги Виноградовой.

А после в стенах музея пройдет концерт "Опера – из музея с любовью!", где прозвучат произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Моцарта.

В 15:00 барнаульцам расскажут о жизни покровителей семьи и брака – святых Петре и Февронии в рамках программу музея "Любовь, живущая в веках: Сказ о Петре и Февронии".

В 16:00 начинается экскурсия "Колывань камнерезная" – посетителям музея расскажут об истории Колыванской шлифовальной фабрики, поселке Колывань, самоцветных камнях и мастерах, их обрабатывающих.

Также в этот день проведут мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы и экспресс-уроки игры на многострунных музыкальных инструментах.

А ещё посетители музея смогут посмотреть фильмы: научно-популярные – "Встреча" и "Хранители", документальные – "Клен зеленый, лист резной" и "Сквозь времена и пространства".

Адрес: ГМИЛИКА, ул. Льва Толстого, 2.

Стоимость: 20 рублей.

Краеведческий музей Алтайского края

4 ноября музей откроется в 13:00. Жители города смогут посетить выставку "Эхо шаманского бубна", где им расскажут о традициях сибирских шаманов. Также барнаульцы познакомятся с особенностями профессии археолога, узнают об основных элементах традиционного русского женского костюма в ходе программы "Русская краса", погрузятся в историю возникновения плакатов в России на выставке "Плакат. Зеркало эпохи".

5 ноября в 15:00 пройдет лекция кандидата исторических наук, этнографа Оксаны Мамонтовой "Кто живет в шаманском бубне". Посетителям расскажут, что значил для шамана бубен, что за дух в нем живет и почему его боялись.

Адрес: Краеведческий музей, пр. Красноармейский, 28 и ул. Ползунова, 39.

Стоимость: от 80 до 100 рублей за каждое мероприятие.

Музей "Город"

4 и 5 ноября с 10:00 на улице Толстого можно посетить выставку "История страны – история "Динамо". В экспозицию вошли архивные фото, ретрокубки, памятные книги и удостоверения, значки, форменное обмундирование и многое другое, отражающее историю алтайского "Динамо".

Адрес: ул. Льва Толстого, 24.

Стоимость: 45 рублей.

4, 5 и 6 ноября в выставочном зале музея "Город" посетители смогут увидеть выставку "Разные миры", где будут представлены графические и живописные работы трех художников: Татьяны Кушпелевой, Андрея Гладких и Ирины Афанасьевой. Работы отражают творческий путь, показывают становление и развитие художников.

Также в музее в течение всех трех выходных дней можно посетить выставку "Игра в декаданс" Маргариты Романовсковой. Ночь, вино и свечи – почти обязательные атрибуты на ее картинах. Цель работ – помочь зрителям ненадолго забыть о реальности и погрузиться в мистические миры.

Адрес: пр. Ленина, 111.

Стоимость: 45 рублей.