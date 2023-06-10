День Никиты Гусятника. Почему 10 июня нельзя звать в дом гостей
Это праздник, посвященный гусям и семейному благополучию
10 июня 2023, 06:30, ИА Амител
День Никиты Гусятника отмечают в России 10 июня. Праздник связан с множеством необычных запретов, традиций и примет. Рассказываем о них в материале amic.ru.
Что можно и нельзя делать в День Никиты Гусятника
В День Никиты Гусятника следует внимательно следить за гусями. 10 июня они, как, впрочем, и в другие дни, не должны попасть ни в какую беду. Эти птицы – символ праздника и их рекомендуется беречь.
По поверьям, в День Никиты Гусятника нельзя оставлять окна открытыми. Иначе, считали предки, через них в дом могут пробраться злые духи.
В обеденное время 10 июня советуют не выходить на улицу, чтобы не подвергнуться проделкам темных сил.
Кроме того, в День Никиты Гусятника родителям нельзя ругать детей. В противном случае есть риск разрушить семейное благополучие.
Нежелательно в праздник звать к себе гостей. Славяне были убеждены, что посторонние могут унести из дома удачу и гармонию.
Народные приметы в День Никиты Гусятника
- Дождь идет крупными каплями 10 июня – значит, он быстро закончится;
- гуси 10 июня хлопают крыльями и чистятся – значит, скоро пойдёт дождь;
- воздух над лесом синеет в День Никиты Гусятника – будет тепло;
- на улице много ос – тоже к хорошей погоде;
- вокруг муравейника много муравьёв – к благоприятной погоде.
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