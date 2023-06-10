Это праздник, посвященный гусям и семейному благополучию

10 июня 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

День Никиты Гусятника отмечают в России 10 июня. Праздник связан с множеством необычных запретов, традиций и примет. Рассказываем о них в материале amic.ru.

Что можно и нельзя делать в День Никиты Гусятника

В День Никиты Гусятника следует внимательно следить за гусями. 10 июня они, как, впрочем, и в другие дни, не должны попасть ни в какую беду. Эти птицы – символ праздника и их рекомендуется беречь.

По поверьям, в День Никиты Гусятника нельзя оставлять окна открытыми. Иначе, считали предки, через них в дом могут пробраться злые духи.

В обеденное время 10 июня советуют не выходить на улицу, чтобы не подвергнуться проделкам темных сил.

Кроме того, в День Никиты Гусятника родителям нельзя ругать детей. В противном случае есть риск разрушить семейное благополучие.

Нежелательно в праздник звать к себе гостей. Славяне были убеждены, что посторонние могут унести из дома удачу и гармонию.

Народные приметы в День Никиты Гусятника