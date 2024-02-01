День отсечения. Кто из кандидатов снялся с выборов президента?

За сутки о выходе из предвыборной гонки объявили сразу несколько человек

01 февраля 2024, 11:48, ИА Амител

Избирательный участок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

31 января – последний день, когда кандидаты в президенты могли сдать в ЦИК подписи избирателей для получения регистрации. В этот день сразу несколько человек заявили о снятии кандидатуры с выборов президента. Кто снялся с избирательной гонки, а кто уже точно попадет в бюллетень – в материале amic.ru.

Кто не будет участвовать в выборах президента?

Сергей Бабурин, "Российский общенародный союз"

Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин 30 января, в ходе приема документов в ЦИК, заявил, что снимается с предвыборной гонки. Он сообщил, что собрал необходимые 100 тысяч подписей для своего выдвижения. Представители партии доставили в Центризбирком 19 картонных коробок с подписными листами.

Затем Бабурин призвал избирателей поддержать на выборах президента Владимира Путина. Политик выразил надежду, что россияне, которые поставили за него подписи, поймут его решение.

Он признался, выход из президентской гонки дался ему нелегко. Но сейчас, по его словам, "в трудный для Родины час не время дробить силы народа".

Андрей Богданов, Российская партия свободы и справедливости

31 января о снятии с предвыборной гонки заявил политтехнолог, кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов. Политик сообщил, что подал 168 тысяч подписей. Свое решение он объяснил обнаружившимся зарубежным счетом, который он не успел закрыть.

По его словам, начинать свою кампанию с обмана будет неправильным.

"Хотелось бы с ЦИК остаться в хороших отношениях и не загружать его лишней работой", – сообщил он.

При этом он не намерен поддерживать на выборах другого кандидата – по крайней мере, "никто его об этом не просил", сообщил Богданов. Для политика это могла бы быть вторая президентская кампания после выборов 2008 года.

Анатолий Баташев, самовыдвиженец

Самовыдвиженец, экоактивист Анатолий Баташев принес документы в ЦИК 31 января, однако не стал представлять их комиссии, заявив, что снимается с дальнейшей президентской гонки.

"Моя команда и волонтеры, избирательные юристы и организаторы проделали колоссальную работу, чтобы я шел дальше и боролся, но я принял другое решение: в этот цикл я не иду дальше", – сообщил он прессе.

При этом отвечать на вопрос, сколько из 300 тысяч необходимых подписей ему удалось собрать, он не стал, лишь сообщив, что команда "технически сильно не справилась".

"Мы проделали колоссальную работу, мы сделали невозможное. Никто из "зеленых" политиков так высоко еще не забирался. Я первый "зеленый" кандидат в истории, кто баллотируется на выборах президента", – сообщил он журналистам.

Ирина Свиридова, Демократическая партия России

Еще один кандидат, который не будет участвовать в выборах президента, – тамбовчанка Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России. Она не смогла собрать необходимые 100 тысяч подписей, рассказал в соцсетях глава партии Александр Зорин.

Он заявил, что партия поддержит на выборах действующего главу государства. Зорин и Свиридова посетили предвыборный штаб президента и передали наказы избирателей, которые они получили во время сбора подписей, сообщил политик.

Кто остался в президентской гонке?

О желании участвовать в выборах президента изначально заявили 11 человек. Из них трое от парламентских партий – Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Они уже получили "корочки" кандидатов. Затем ЦИК зарегистрировал Владимира Путина.

Сейчас на этапе проверки подписей находятся Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), экс-депутат Госдумы Борис Надеждин от "Гражданской инициативы", а также бьюти-блогер Рада Русских.

Последняя предоставила ЦИК всего три коробки с подписными листами. Для сравнения: Сергей Малинкович, которому нужно было собрать втрое меньше – 100 тысяч автографов, привез 19 коробок. Блогер призналась, что не знает, сколько всего подписей из необходимых 300 тысяч ей поставили. Вполне вероятно, что кандидат не пройдет регистрацию ЦИК. Впрочем, она сообщила, что у нее и не было цели стать президентом, потому как смена лидера на данном этапе, по ее мнению, – нерациональное решение.