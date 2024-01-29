ДЭГ на выборах президента: когда и как подать заявление, чтобы проголосовать онлайн?

Отдать свой голос дистанционно на выборах президента смогут 38 млн избирателей

29 января 2024, 13:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

29 января начался прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ. Отдать свой голос онлайн смогут жители 29 российских регионов. Специально для них рассказываем, когда и как нужно подавать заявление, чтобы проголосовать онлайн.

Что такое дистанционное электронное голосование?

ДЭГ – механизм, который позволяет проголосовать на выборах с помощью гаджетов: мобильного телефона, планшета, компьютера. Идти на избирательный участок при этом не нужно.

Когда нужно подать заявление на участие в ДЭГ, чтобы проголосовать на выборах президента?

Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании начался 29 января. Последний день, когда можно отправить заявку, – 11 марта (24:00 по мск). Это необходимо, чтобы избирком смог заранее сформировать списки избирателей.

В каких регионах будет доступен ДЭГ?

Отдать свой голос онлайн на выборах президента смогут около 38 млн избирателей из 29 регионов. А именно: Карелии, Крыма, Чувашии, Алтайского и Пермского краев, Камчатки, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославской областей, а также Севастополя и Ненецкого автономного округа.

Все эти регионы уже имели опыт проведения ДЭГ. Единственный субъект, который впервые опробует систему, – Вологодская область.

Как подать заявление на участие в ДЭГ?

Чтобы отправить заявку, понадобится подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". На портале нажмите на баннер "Дистанционное электронное голосование". Проверьте и, если нужно, отредактируйте личные данные и номер телефона. Затем подтвердите информацию и согласие на обработку данных. Нажимайте "Подать заявление". Затем дождитесь решения. Если в статусе заявления указано "Учтено", вы можете участвовать в ДЭГ.

Кстати, если передумаете, заявление можно отозвать.

Как проголосовать онлайн на выборах президента?

В день выборов (а точнее три: 15, 16 и 17 марта) войдите на портал ДЭГ – vybory.gov.ru. Для этого понадобится логин и пароль от "Госуслуг". Затем получите электронный бюллетень с помощью СМС-кода, который придет на телефон. Изучите документ, нажмите галочку за выбранного вами кандидата и подтвердите свой выбор. Готово.

Кстати, проголосовать можно только по времени региона, в котором у вас постоянная регистрация. Например, если находитесь в Москве, но прописаны в Барнауле, проголосовать вы сможете по местному времени Барнаула.

Тем, кто прописан в Москве, подавать заявление не нужно – для них ДЭГ проводится на mos.ru.