Большой церковный праздник отмечают в последний день апреля

30 апреля 2023, 06:32, Анастасия Бичакова

Церковь / Фото: pixabay.com

День памяти святых жён-мироносиц отмечают православные 30 апреля 2023 года, во второе воскресенье после Пасхи.

Что это за праздник и какие у него традиции – читайте на amic.ru.

История и смысл Дня памяти святых жён-мироносиц

До встречи с Христом Мария Магдалина вела грешную жизнь и была одержима семью бесами, которых он изгнал. Она покаялась и последовала за Иисусом.

Вера и преданность Марии Магдалины были настолько сильными, что она выделялась среди жён-мироносиц, о ней часто упоминается в Евангелие.

Мария присутствовала в Сионской горнице в момент схождения апостолов Святого Духа. Она много занималась благовествованием Христовым и считается равноапостольной.

Магдалина была первой, к кому явился Христос. Кроме неё, в числе жён-мироносиц – Мария Клеопова, мать будущего евангелиста Матфея, а также Мария и Марфа, родные сёстры Лазаря Четверодневного. Его Иисус воскресил.

Женщины-мироносицы отреклись от прошлого и стали везде следовать за Христом как за Учителем. Они были рядом с ним в трудные моменты, во время распятия, поддерживали Богородицу и сопровождали тело Иисуса до гробницы.

В общем, им и посвящён праздник 30 апреля.

А почему мироносицы?

Потому что принесли миро (масло) для погребального ритуала Иисуса Христа.

Традиции в День памяти святых жён-мироносиц

В День памяти святых жён-мироносиц принято поздравлять всех женщин и дарить им цветы. Считается, что в этот день все они – именинницы. И бабушки, и мамы, и тёти, и сёстры, и племянницы, и дочери, и подруги.

Отметим, что в старину праздник из-за этого называли Бабьей братчиной.