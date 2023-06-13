День Победы на Украине теперь будут праздновать в другую дату
Праздник будут называть тоже иначе
13 июня 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Празднование Дня Победы на Украине перенесли на 8 мая. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщает "Лента.ру".
Отныне праздник будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В этот же день его отмечают и во многих странах Европы. Смена даты связана с тем, что документ о капитуляции Германии вступил в силу 8 мая 1945 года в 23:01 по европейскому времени и 9 мая в 00:01 – по московскому.
Ранее Зеленский также подписал указ, чтобы 9 мая на Украине праздновали День Европы.
10:29:30 13-06-2023
подписал указ, чтобы 9 мая на Украине праздновали День Европы --- в России можно 8 мая праздновать день Победы во Второй Мировой, 9 мая день Победы в ВОВ, а 10 мая день всего мира, независимого от гегемона. А день Победы над неонацизмом еще от нас далек. Как в костре потухшем тает уголек
10:41:03 13-06-2023
Если украинцы прижались щекой к европе в результате совершённой революции достоинства,то и праздники должны проводить на одном дыханием с европейцами.