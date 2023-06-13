День Победы на Украине теперь будут праздновать в другую дату

Праздник будут называть тоже иначе

13 июня 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Празднование Дня Победы на Украине перенесли на 8 мая. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщает "Лента.ру".

Отныне праздник будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В этот же день его отмечают и во многих странах Европы. Смена даты связана с тем, что документ о капитуляции Германии вступил в силу 8 мая 1945 года в 23:01 по европейскому времени и 9 мая в 00:01 – по московскому.

Ранее Зеленский также подписал указ, чтобы 9 мая на Украине праздновали День Европы.