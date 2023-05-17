Лаврову надоело доказывать, что Россия готова к диалогу с Украиной

По словам министра иностранных дел, от переговоров отказывается Владимир Зеленский

17 мая 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Москва готова к диалогу с Киевом. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.

По словам главы русской дипломатии, украинский президент Владимир Зеленский сам не идёт на диалог и, более того, в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с Россией.

"И когда стенания мы слышим из Вашингтона, Брюсселя, Лондона о том, что Россия совершенно не заинтересована в каких-то мирных инициативах, – просто уже даже надоело комментировать", – цитирует его РИА Новости.

Ранее весной Лавров заявил, что Россия сейчас не видит никакой возможности для переговоров с Украиной из-за позиции Киева.