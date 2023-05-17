Лаврову надоело доказывать, что Россия готова к диалогу с Украиной
По словам министра иностранных дел, от переговоров отказывается Владимир Зеленский
17 мая 2023, 19:59, ИА Амител
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему надоело доказывать, что Москва готова к диалогу с Киевом. Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником.
По словам главы русской дипломатии, украинский президент Владимир Зеленский сам не идёт на диалог и, более того, в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с Россией.
"И когда стенания мы слышим из Вашингтона, Брюсселя, Лондона о том, что Россия совершенно не заинтересована в каких-то мирных инициативах, – просто уже даже надоело комментировать", – цитирует его РИА Новости.
Ранее весной Лавров заявил, что Россия сейчас не видит никакой возможности для переговоров с Украиной из-за позиции Киева.
20:06:21 17-05-2023
А что он 24.02.2022 диалог не начал ?
22:37:28 17-05-2023
Гость (20:06:21 17-05-2023) А что он 24.02.2022 диалог не начал ?... Путин еще в 2021 году говорил: давайте договариваться, России нужны гарантии безопасности, не надо устраивать геноцид русских и размещать натовское оружие у границ России. То что в Одессе в 2014 году в Доме профсоюзов убили 50 человек, это вообще не проблема ни для Украины, ни для Запада, тьфу, даже расследования не было и виновных не нашли. Как майданщики убивали антимайданщиков, тьфу, это не нарушение. И так можно продолжать долго. Даже Крым резко состоялся, в основном, из-за того, что Украина отказывала флоту РФ в Севастополе и там началась подготовка к развертыванию базы НАТО.