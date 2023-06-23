День поля-2023: Россельхозбанк представит участникам актуальные предложения и проекты
А также анонсирует важные события осени
23 июня 2023, 16:45, ИА Амител LjN8K7kiB
28-29 июня в регионе пройдет "День сибирского поля – 2023". Алтайский филиал Россельхозбанка стал стратегическим партнером мероприятия, которое состоится на территории Сибирского агропарка в Павловском районе.
Россельхозбанк работает на финансовом рынке региона с 2001 года и за это время вложил в экономику аграрного сектора более 180 млрд рублей. На своей площадке, в рамках агрофорума, РСХБ расскажет посетителям о:
- программах кредитования;
- карточных продуктах для бизнеса;
- инкассации;
- депозитарных услугах;
- возможностях регистрации и ведения бизнеса онлайн;
- новинках цифровых платформ.
А также анонсирует важные события осени: запуск третьего потока "Школы фермера" и второго фестиваля фермерской еды "Свое" и встреча с аграриями региона.
"Наша основная задача – создание условий для развития агропромышленного комплекса. Мы предлагаем финансовые решения под самые разные потребности и все наши продукты помогают в достижении конкретных целей, которые ставят перед собой аграрии региона", – говорит директор Алтайского регионального филиала РСХБ Николай Бойко.
По его словам, Россельхозбанк продолжает развивать цифровую экосистему "Свое", которая становится все более функциональной и разноплановой, охватывая все стороны жизни на селе.
"Приглашаем всех участников и организаторов агрофорума на нашу площадку познакомиться с нашими предложениями для бизнеса и жизни", – подытожил Николай Бойко.
Напомним, "День сибирского поля – 2023" – это специальная агропромышленная выставка и деловой форум, призванные продемонстрировать главные достижения и передовые технологии сельскохозяйственного производства.
В рамках мероприятия участники смогут продемонстрировать свои достижения, познакомиться с новинками рынка, обменяться опытом, разработать совместные стратегии решения главных проблем в АПК, а также провести анализ дальнейшего развития рынка.
Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" в Алтайском крае проводят с 2011 года. Номер стенда Россельхозбанка – 204.
АО "Россельхозбанк"Реклама
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