РСХБ на Алтае профинансировал АПК на 6 млрд рублей с начала года

90% от общего объема выдач приходится на льготное финансирование

21 июня 2023, 16:00, ИА Амител LjN8KWF4b

Фото: "Россельхозбанк"

В разгар полевых работ Алтайский филиал Россельхозбанка поделился результатами поддержки региональных аграриев. Только с начала текущего года Алтайский филиал РСХБ выдал предприятиям агропромышленного комплекса кредитов на общую сумму свыше 6,4 млрд рублей, что на 1,8 млрд, или на 40%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем 90% от общего объема выдач приходится на льготное финансирование. На сезонные работы аграрии Алтая взяли 4 млрд рублей.

Например, КФХ из с. Контошино в этом году как обычно взяли в Россельхозбанке льготный кредит на сезонные работы и еще долгосрочный – на покупку нового опрыскивателя, рассказывает глава КФХ Анатолий Иванов.

"Нормально отсеялись, планы, которые ставили себе в хозяйстве, выполнили, структуру не изменили. На сегодняшний день ведем уход за посевами. На погоду не надеемся, сами делаем, что можем, для хорошего урожая", – добавил фермер.

По словам директора Алтайского филиала Россельхозбанка Николая Бойко, инвестиционный кредит на покупку сельскохозяйственной техники или оборудования под его залог один из наиболее популярных инструментов для обновления техники.

"Только за последние два года объем предоставленных Россельхозбанком кредитов аграриям региона по этой программе превысил 7 млрд рублей", – отметил Бойко.

Подать заявку можно дистанционно, через цифровую платформу "Свое Фермерство", где представлены различные возможности для развития аграрного бизнеса.

Поля / Фото: "Россеьхозбанк"

Кредит с льготным периодом погашения на покупку или ремонт техники, нежилых зданий, на приобретение скота и сельскохозяйственных участков выдается на срок до 10 лет. В залог идет приобретаемая техника или имущество.

При этом возможно предоставление кредита без первоначального взноса, установление индивидуального графика погашения и отсрочка по погашению основного долга до одного года.

Кредитование ведут по ставке до 5% годовых. Недавно появилась возможность предоставления кредитных средств в полном объеме, до осмотра и перехода права собственности на приобретаемую технику и оборудование, которое планируется к продаже, но еще не изготовили и не поставили получателю.

Полный перечень документов смотрите на сайте Россельхозбанка.

Для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ, действует горячая линия по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный).

Кроме того, поддержку можно получить на сайте банка rshb.ru в разделе "Кредитные продукты на проведение сезонных работ" или письмом на официальный электронный почтовый адрес: office@rshb.ru с пометкой "Сезонные работы".

АО "Россельхозбанк"

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