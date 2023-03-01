День ветра. О погоде в Алтайском крае 1 марта
В регионе будет преимущественно без осадков и порывистый ветер до 82 км/ч
01 марта 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в среду, 1 марта, ожидается +1...+6 градусов, местами до +11°С, сообщает региональный Гидрометцентр.
"Преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег, мокрый снег, утром возможна метель. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы 18-23 м/с", – рассказали синоптики.
В Барнауле утром возможен небольшой снег. Температура +1...+3 градуса. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.
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