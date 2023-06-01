День защиты детей 2023: куда сходить и что посмотреть в Барнауле 1 июня?
День будет насыщенным: ребят, их родителей, да и вообще всех горожан ждут спортивные праздники, выставки, экскурсии, музыкальные и игровые программы
01 июня 2023, 08:45, ИА Амител
В честь Дня защиты детей в Барнауле проведут более 60 праздничных мероприятий, в которых приглашают принять участие ребят, их мам и пап, бабушек и дедушек. В городской администрации пообещали, что будет весело – в праздник пройдут концерты, мастер-классы, викторины и ещё много-много всего.
Куда сходить в День защиты детей – amic.ru собрал самые интересные места и, конечно, события 1 июня.
Парк "Арлекино"
Посетителям парка "Арлекино" в День защиты детей не дадут заскучать – для них проведут множество увлекательных мероприятий.
Здесь состоится большой, зажигательный праздник "Барнаул – город для детей. 2023", говорится на сайте городской мэрии.
Для семей участников СВО и ветеранов боевых действий состоится культурно-досуговая программа "Светик-семицветик" с участием сказочных персонажей, мастер-класс по изготовлению открыток для участников СВО,
Кроме того, в "Арлекино" пройдут:
- презентация общественных организаций, учреждений дополнительного образования и социального обслуживания. Специалисты подробно расскажут горожанам о том, на какую помощь претендуют семьи с детьми (в том числе инвалидами) и как получить её быстро и просто;
- семейная эстафета "Весёлые старты" и народные игры;
- танцевальный флешмоб;
- мастер-классы по изготовлению игрушки-антистресс, росписи деревянной игрушки, созданию фигурок из гипса и браслетов, свечи из вощины;
- конкурсы и эстафеты от Всероссийского общества глухих;
- настольные игры, в том числе для людей с особыми потребностями;
- обучающий квест для детей по безопасности от волонтёрского поискового отряда "Лиза Алерт":
- литературные игры, викторины, спортивные минутки и асфальтный вернисаж;
- консультация педагога-психолога и учителя-логопеда (на площадке центра "Потенциал") и т. д.
Также в праздник в парке будут работать выставки и тематические фотозоны.
Но и это не всё: на День защиты детей в "Арлекино" пригласят победителей конкурса рисунков "Барнаул – город для детей".
"Юным барнаульцам вручат дипломы и памятные подарки", – отмечают в мэрии.
В общем, всем, кто придёт, обещают море впечатлений и улыбок!
Начало в 11:00. Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а.
Парк "Солнечный ветер"
Ещё один весёлый праздник "Улыбнись, планета!!! В объективе – Лето!!!" пройдёт в День защиты детей 2023 в парке "Солнечный ветер".
Чего только ни ждёт барнаульцев: выступление детских творческих коллективов "Кубарики", "Акцент", "Бастет", "Бусикан" и других, игровые программы, викторины, спортивные состязания и розыгрыши.
Будет открыта выставка декоративно-прикладного и технического творчества, а также заработает площадка "Фабрика предпринимательства".
И об обучении организаторы тоже не забыли: 1 июня отдел ГИБДД покажет юным посетителям "Солнечного ветра" мультфильмы о правилах движения. И об обучении организаторы тоже не забыли: 1 июня отдел ГИБДД покажет юным посетителям "Солнечного ветра" мультфильмы о правилах движения.
Начало в 11:00. Адрес: пр. Ленина, 152.
Парк "Лесная сказка"
В барнаульском зоопарке в День защиты детей можно будет и погулять, и спеть, и много чего посмотреть.
На 1 июня план у "Лесной сказки" такой: концерт с участием детских творческих коллективов, экскурсии, представление фокусника и различные конкурсы.
Ребята смогут спеть в детское караоке, поиграть с аниматорами – любимыми персонажами из мультфильмов.
Также для посетителей "Лесной сказки" запланированы мастер-классы "Сундучок идей для ваших детей".
Начало на территории зоопарка в 12:00, а на территории парка – с 16:00. Адрес: ул. Энтузиастов, 12.
Барнаульский планетарий
В первый день лета в барнаульском планетарии покажут программу "Звёздное детство": праздник со Звездочётом".
Мероприятие пройдёт под открытым небом, на уличной площадке планетария.
Начало в 11:00. Адрес: пр. Ленина, 19.
Барнаульский Арбат
В этот же день на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской пройдёт хоровой форум "Барнаульский камертон".
В нём поучаствуют Барнаульский академический хор имени Тарнецкого, Барнаульский детский хор, сводный детский хор Барнаула и Барнаульский духовой оркестр. Музыканты исполнят для жителей краевой столицы "Школьные годы", "Прощальный вальс", "Наша школьная страна", "Дорогою добра" и другие композиции.
Начало в 17:00. Адрес: ул. Мало-Тобольская (пешеходная зона от пересечения пр. Ленина до пр. Социалистического).
Сквер около АлтГПУ
В сквере Алтайского педагогического университета (АлтГПУ) 1 июня пройдут большой концерт, мастер-классы и конкурсы. Детей приглашают порисовать на асфальте и обещают им сладкие подарки.
Начало в 11:00. Адрес: ул. Молодёжная, 55.
Куда ещё сходить 1 июня
- Также в День защиты детей барнаульцев приглашают поучаствовать в спортивно-игровой программе "Смелые и умелые" на площади имени Шукшина (пересечение улиц Юрина и Шукшина).
- Кроме того, большую развлекательно-познавательную программу готовят для школьников библиотеки, музеи. В ТОСах по месту жительства также пройдут праздничные мероприятия для детей и с их участием.
- Первый день лета отметят около ТРЦ Galaxy.
Полный список мероприятий, которые пройдут в Барнауле в День защиты детей, можно посмотреть по ссылке (это документ для скачивания).
А откроются ли 1 июня детские лагеря?
Да. 1 июня откроются пришкольные лагеря.
"В первую смену откроют двери более 80 пришкольных лагерей, в которых будут отдыхать свыше 20 тысяч школьников", – рассказали в городской мэрии.
12:24:45 01-06-2023
все работают - куда идти?