День защиты детей 2023: куда сходить и что посмотреть в Барнауле 1 июня?

День будет насыщенным: ребят, их родителей, да и вообще всех горожан ждут спортивные праздники, выставки, экскурсии, музыкальные и игровые программы

01 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В честь Дня защиты детей в Барнауле проведут более 60 праздничных мероприятий, в которых приглашают принять участие ребят, их мам и пап, бабушек и дедушек. В городской администрации пообещали, что будет весело – в праздник пройдут концерты, мастер-классы, викторины и ещё много-много всего.

Куда сходить в День защиты детей – amic.ru собрал самые интересные места и, конечно, события 1 июня.

Парк "Арлекино"

Посетителям парка "Арлекино" в День защиты детей не дадут заскучать – для них проведут множество увлекательных мероприятий.

Здесь состоится большой, зажигательный праздник "Барнаул – город для детей. 2023", говорится на сайте городской мэрии.

Для семей участников СВО и ветеранов боевых действий состоится культурно-досуговая программа "Светик-семицветик" с участием сказочных персонажей, мастер-класс по изготовлению открыток для участников СВО,

Кроме того, в "Арлекино" пройдут:

презентация общественных организаций, учреждений дополнительного образования и социального обслуживания. Специалисты подробно расскажут горожанам о том, на какую помощь претендуют семьи с детьми (в том числе инвалидами) и как получить её быстро и просто;

семейная эстафета "Весёлые старты" и народные игры;

танцевальный флешмоб;

мастер-классы по изготовлению игрушки-антистресс, росписи деревянной игрушки, созданию фигурок из гипса и браслетов, свечи из вощины;

конкурсы и эстафеты от Всероссийского общества глухих;

настольные игры, в том числе для людей с особыми потребностями;

обучающий квест для детей по безопасности от волонтёрского поискового отряда "Лиза Алерт":

литературные игры, викторины, спортивные минутки и асфальтный вернисаж;

консультация педагога-психолога и учителя-логопеда (на площадке центра "Потенциал") и т. д.

Также в праздник в парке будут работать выставки и тематические фотозоны.

Но и это не всё: на День защиты детей в "Арлекино" пригласят победителей конкурса рисунков "Барнаул – город для детей".

"Юным барнаульцам вручат дипломы и памятные подарки", – отмечают в мэрии.

В общем, всем, кто придёт, обещают море впечатлений и улыбок!

Начало в 11:00. Адрес: ул. Георгия Исакова, 149а.

Парк "Солнечный ветер"

Ещё один весёлый праздник "Улыбнись, планета!!! В объективе – Лето!!!" пройдёт в День защиты детей 2023 в парке "Солнечный ветер".

Чего только ни ждёт барнаульцев: выступление детских творческих коллективов "Кубарики", "Акцент", "Бастет", "Бусикан" и других, игровые программы, викторины, спортивные состязания и розыгрыши.

Будет открыта выставка декоративно-прикладного и технического творчества, а также заработает площадка "Фабрика предпринимательства".

И об обучении организаторы тоже не забыли: 1 июня отдел ГИБДД покажет юным посетителям "Солнечного ветра" мультфильмы о правилах движения. И об обучении организаторы тоже не забыли: 1 июня отдел ГИБДД покажет юным посетителям "Солнечного ветра" мультфильмы о правилах движения.

Начало в 11:00. Адрес: пр. Ленина, 152.

Парк "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке в День защиты детей можно будет и погулять, и спеть, и много чего посмотреть.

На 1 июня план у "Лесной сказки" такой: концерт с участием детских творческих коллективов, экскурсии, представление фокусника и различные конкурсы.

Ребята смогут спеть в детское караоке, поиграть с аниматорами – любимыми персонажами из мультфильмов.

Также для посетителей "Лесной сказки" запланированы мастер-классы "Сундучок идей для ваших детей".

Начало на территории зоопарка в 12:00, а на территории парка – с 16:00. Адрес: ул. Энтузиастов, 12.

Барнаульский планетарий

В первый день лета в барнаульском планетарии покажут программу "Звёздное детство": праздник со Звездочётом".

Мероприятие пройдёт под открытым небом, на уличной площадке планетария.

Начало в 11:00. Адрес: пр. Ленина, 19.

Барнаульский Арбат

В этот же день на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской пройдёт хоровой форум "Барнаульский камертон".

В нём поучаствуют Барнаульский академический хор имени Тарнецкого, Барнаульский детский хор, сводный детский хор Барнаула и Барнаульский духовой оркестр. Музыканты исполнят для жителей краевой столицы "Школьные годы", "Прощальный вальс", "Наша школьная страна", "Дорогою добра" и другие композиции.

Начало в 17:00. Адрес: ул. Мало-Тобольская (пешеходная зона от пересечения пр. Ленина до пр. Социалистического).

Сквер около АлтГПУ

В сквере Алтайского педагогического университета (АлтГПУ) 1 июня пройдут большой концерт, мастер-классы и конкурсы. Детей приглашают порисовать на асфальте и обещают им сладкие подарки.

Начало в 11:00. Адрес: ул. Молодёжная, 55.

Куда ещё сходить 1 июня

Также в День защиты детей барнаульцев приглашают поучаствовать в спортивно-игровой программе "Смелые и умелые" на площади имени Шукшина (пересечение улиц Юрина и Шукшина).

Кроме того, большую развлекательно-познавательную программу готовят для школьников библиотеки, музеи. В ТОСах по месту жительства также пройдут праздничные мероприятия для детей и с их участием.

Первый день лета отметят около ТРЦ Galaxy.

Полный список мероприятий, которые пройдут в Барнауле в День защиты детей, можно посмотреть по ссылке (это документ для скачивания).

А откроются ли 1 июня детские лагеря?

Да. 1 июня откроются пришкольные лагеря.