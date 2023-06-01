Какие дороги перекроют в Барнауле в День защиты детей?

В мэрии краевой столицы просят водителей быть более внимательными

01 июня 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

1 июня, в День защиты детей, в Барнауле временно перекроют движение для всех видов транспорта. Рассказываем, в какое время и какие конкретно участки перекроют по случаю праздника.

Какие участки дорог перекроют?

Для всех видов транспорта будет ограничено движение на следующих участках:

– нечётная сторона проспекта Социалистического от улицы Ползунова до улицы Мало-Олонской (за мостом через реку Барнаулку);

– чётная сторона проспекта Социалистического от улицы Льва Толстого до улицы Мало-Тобольской.

И в какое время нельзя будет проехать?

С 15 до 18 часов.

Как тогда будет ходить общественный транспорт?

В связи с перекрытием дорог изменятся маршруты некоторых автобусов, движение будет организовано по следующим схемам:

маршрут № 57 – при движении на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2" без изменений; обратно: улица Мамонтова – проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту;

маршрут № 60 – при движении на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2": проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – улица Мамонтова; обратно: улица Мамонтова – проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту.

А как вообще отпразднуют 1 июня в Барнауле?

Традиционно ко Дню защиты детей в Барнауле подготовили спортивные праздники, музыкальные и игровые программы, выставки, экскурсии, турниры, пленэрные занятия. Кроме того, в краевой столице пройдёт благотворительный концерт "Белый пароход". Мероприятие состоится в краевой филармонии, а его ведущим станет Дмитрий Губерниев.