День защиты детей в Барнауле. Программа мероприятий на 1 июня

Детей ожидают фотозоны, выставки, танцевальные флешмобы, различные шоу, конкурсы, загадки, викторины, эстафеты, литературные и народные игры

31 мая 2023, 12:55, ИА Амител

1 июня, в День защиты детей, в Барнауле проведут более 60 различных мероприятий – развлекательных и познавательных, сообщает мэрия.

Парк "Арлекино"

В парке "Арлекино" состоится праздник "Барнаул – город для детей 2023". С 11:00 посетителей ждут игровые программы, тематические фотозоны, выставки, танцевальный флешмоб, различные шоу, конкурсы, загадки, викторины, семейные эстафеты, литературные и народные игры.

Также гостям представят конструкторскую мастерскую. К примеру, барнаульцы смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению игрушек, фигурок из гипса и браслетов.

Всех желающих познакомят с различными музыкальными инструментами. Будет работать ярмарка изделий ручной работы. Для детей проведут обучающий квест по безопасности.

Парк "Солнечный ветер"

В парке "Солнечный ветер" для барнаульцев организуют праздник "Улыбнись планета!!! В объективе – Лето!!!" Начало в 11:00.

Запланированы игровые программы, викторины, спортивные состязания, концерт детских творческих коллективов, в рамках которого разыграют призы. Кроме того, будет организована выставка декоративно-прикладного и технического творчества.

Отдел ГИБДД по Барнаулу организует площадку, где покажет мультфильмы по правилам дорожного движения.

Другие площадки

Барнаульский зоопарк приглашает юных горожан и их родителей на праздничную программу "Пусть всегда будет детство!"

Спортивно-игровая программа "Смелые и умелые" пройдёт на площади им В.М. Шукшина (пересечение ул. Юрина и Шукшина).

Игровая программа "Звёздное детство": праздник со Звездочётом", подготовленная барнаульским планетарием, пройдёт перед культурным центром (проспект Ленина, 19).

Хоровой форум "Барнаульский камертон" состоится на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской.

Ознакомиться с полной программой мероприятий, посвящённых Дню защиты детей, можно по ссылке (документ для скачивания).