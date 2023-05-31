День защиты детей в Барнауле. Программа мероприятий на 1 июня
Детей ожидают фотозоны, выставки, танцевальные флешмобы, различные шоу, конкурсы, загадки, викторины, эстафеты, литературные и народные игры
31 мая 2023, 12:55, ИА Амител
1 июня, в День защиты детей, в Барнауле проведут более 60 различных мероприятий – развлекательных и познавательных, сообщает мэрия.
Парк "Арлекино"
В парке "Арлекино" состоится праздник "Барнаул – город для детей 2023". С 11:00 посетителей ждут игровые программы, тематические фотозоны, выставки, танцевальный флешмоб, различные шоу, конкурсы, загадки, викторины, семейные эстафеты, литературные и народные игры.
Также гостям представят конструкторскую мастерскую. К примеру, барнаульцы смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению игрушек, фигурок из гипса и браслетов.
Всех желающих познакомят с различными музыкальными инструментами. Будет работать ярмарка изделий ручной работы. Для детей проведут обучающий квест по безопасности.
Парк "Солнечный ветер"
В парке "Солнечный ветер" для барнаульцев организуют праздник "Улыбнись планета!!! В объективе – Лето!!!" Начало в 11:00.
Запланированы игровые программы, викторины, спортивные состязания, концерт детских творческих коллективов, в рамках которого разыграют призы. Кроме того, будет организована выставка декоративно-прикладного и технического творчества.
Отдел ГИБДД по Барнаулу организует площадку, где покажет мультфильмы по правилам дорожного движения.
Другие площадки
Барнаульский зоопарк приглашает юных горожан и их родителей на праздничную программу "Пусть всегда будет детство!"
Спортивно-игровая программа "Смелые и умелые" пройдёт на площади им В.М. Шукшина (пересечение ул. Юрина и Шукшина).
Игровая программа "Звёздное детство": праздник со Звездочётом", подготовленная барнаульским планетарием, пройдёт перед культурным центром (проспект Ленина, 19).
Хоровой форум "Барнаульский камертон" состоится на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской.
Ознакомиться с полной программой мероприятий, посвящённых Дню защиты детей, можно по ссылке (документ для скачивания).
13:11:46 31-05-2023
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