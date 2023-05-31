Несколько улиц перекроют в центре Барнаула в День защиты детей
Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта
31 мая 2023, 12:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
1 июня в Барнауле из-за празднования Дня защиты детей перекроют несколько участков дорог. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
С 15 до 18 часов дня ограничения будут действовать на нечётной стороне проспекта Социалистического от Ползунова до Мало-Олонской.
В то же время ограничат движение на чётной стороне проспекта от Льва Толстого до Мало-Тобольской.
Из-за перекрытия изменятся маршруты автобусов № 57 и 60. С временной схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.
22:01:43 31-05-2023
Праздники проводить только в парках и не перекрывать дороги.