Денис Мацуев рассказал, что может вновь посетить Барнаул уже осенью

Пианист-виртуоз "признался в любви" сибирской публике и поделился планами, связанными с краевой столицей

04 февраля 2025, 20:16, ИА Амител

Денис Мацуев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

4 февраля Денис Мацуев приехал в Барнаул с концертом в рамках музыкального фестиваля "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений". Корреспонденту amic.ru удалось пообщаться с пианистом-виртуозом и узнать, какие чувства у него вызывают регионы России, а также поговорить о самом выступлении и будущих концертах в краевой столице.

Денис Мацуев отметил, что с большим удовольствием посещает разные уголки России, а особенно – Сибирь.

"Это огромное счастье – встреча с любимой публикой, сибирской. Я человек сибирский, поэтому всегда говорю, во всех интервью: это отдельная национальность. И поэтому ответственность возрастает. Это диалог поколений. Это представление публике нашей новой команды, которая делает головокружительные успехи", – сказал он.

Музыкант сожалеет, что не смог приехать в Барнаул в октябре, и подчеркивает: долги нужно отдавать.

"Я тогда приболел, но долги нужно отдавать. Я не мог не приехать", – сказал Мацуев.

Пианист также рассказал, с кем ему довелось делить сцену. С ним приехал один из лучших виолончелистов мира – Александр Рамм, а также, как подчеркнул Мацуев, сенсация прошлого года – совсем юная скрипачка Стефания Поспехина.

"На мой взгляд, абсолютное открытие прошлого года. Мы будем играть одно из самых сложных произведений камерной музыки – трио "Памяти великого художника" Чайковского. Для меня это большая ответственность. В программе будет Эдвард Григ – "Поэтические картинки". А затем самая масштабная соната Сергея Прокофьева – № 8", – говорит музыкант.

Денис Мацуев рассказал, что имеет "много разных планов" относительно Барнаула. Не исключено, что в этом году пианист вновь посетит краевую столицу.

"У нас есть много разных планов, связанных с Барнаулом. Мы вернемся, не исключено, что в этом году, осенью. Есть разные варианты программ, которые мы еще здесь не играли. Важно, чтобы наш фонд "Новые имена" приехал сюда. Чтобы в нашей семье было пополнение с Алтая", – сказал пианист.

Музыкант уверен, что сможет привезти в Барнаул свой джазовый проект. Он отметил, что хочет приехать именно с "настоящей большой командой".

Денис Мацуев рассказал, что за прошлый год дал 285 концертов и побывал во многих российских регионах. Он убежден, что музыкант должен начинать мировую карьеру, лишь "прокатившись" по России.

"Для меня абсолютно неважно, где и для кого играть. Я не разделяю: знаменитые, незнаменитые залы, сколько человек. Я всегда говорил: если ты не прокатишься по всей нашей стране, лучше не начинать мировую карьеру. Я начал с России. Я объездил до 100 городов. Каждый приезд в наш город – это самое большое удовольствие, с одной стороны, и огромная ответственность – с другой, потому что ты уже знаешь эту публику. Это всегда экзамен своеобразный. Для меня это огромное удовольствие!" – сказал музыкант.

Денис Мацуев также рассказал о своих зарубежных гастролях. По словам пианиста, они не заканчивались, просто "немного переориентировались". Он дает множество концертов – азиатские, восточные, южноамериканские.

Музыкант отметил, что в этом году "много чего будет", и он рассчитывает, что вместе с этим будет много "хороших вестей".

При всей мировой славе, особенную любовь Денис Мацуев питает все-таки к регионам России. Он искренне не понимает какого-либо уничижительного отношения к отдаленным уголкам страны и небольшим городам.

"Наши регионы... Всегда при слове "регионы" есть что-то такое, якобы не самого высшего класса. Я всегда говорил, что это чушь полная, потому что у нас самые лучшие регионы. Самые знаменитые таланты они не из Москвы и Петербурга – они, как правило, из глубинок", – сказал Денис Мацуев.

Музыкант отметил, что самые выдающиеся таланты выходят из маленьких городов, часто – из деревень, и проехаться с концертами по регионам России – его закон.

Денис Мацуев говорит, что всегда объезжает и намерен объезжать минимум 30 регионов.

"Для меня это огромное счастье", – отметил пианист.

Денис Мацуев также рассказал, когда состоится международный фестиваль "Звезды на Байкале". В этом году ему будет уже 20 лет. Пианист не стал перечислять всех, кто посетит фестиваль, потому что "там будут все".

"Он проходит каждый сентябрь. Там будут все, кого знаете. Все, кто играет – хорошо играет. Они будут на сцене и в Байкале, будут проходить мой ритуал: я всех отпарю в бане, а потом все нырнут в наше священное озеро", – сказал музыкант.

По его словам, это будет "юбилейный фестиваль любимой музыки", и перечислять всех выдающихся российских дирижеров – бессмысленно.

"Тема фестиваля – встреча полюбившихся звезд. Каждый год – уникальная россыпь выдающихся талантов, которые приезжают в Иркутск. И они все ждут этой встречи", – говорит Денис Мацуев.

Пианист также поделился эмоциями от игры с начинающими музыкантами. Оказалось, что они не только не волнуются, но и задают настрой самому Мацуеву.

"Они настолько не по годам зрелые, они, наоборот, меня заряжают. Когда я слышу талантливую игру, у меня все начинает кипеть внутри, я быстрее бегу к инструменту. Мы друг друга заряжаем. У нас водоворот энергетический происходит", – рассказал он.

Денис Мацуев отметил, что множество молодых людей сейчас интересуется академической музыкой. По его словам, это очень важно, и останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя.

"Достаточно посмотреть на лица, которые приходят в зал. Там половина зала – это молодые лица. Я считаю, это одно из наших достижений. Привлечение новой публики в залы для академической музыки – это очень важно. В Америке и Европе – в основном "седые головы". С тревогой думаю, что будет через 10–15 лет. Но нам нельзя останавливаться", – сказал музыкант.

Пианист поделился, что мысли о "так называемом шоу-бизнесе" заставляют его нервничать. Он убежден, что обывателям он не приносит ничего хорошего.

"Не буду нервничать, рассказывая о так называемом шоу-бизнесе, который ничего хорошего не приносит людям, которые с утра садятся в машину, включают радио, а там... Мало отношения к музыке имеет", – считает Денис Мацуев.

Музыкант уточнил, что развлекательный контент, так или иначе, имеет право на существование. Однако академическая музыка – это "вечная история".

Денис Мацуев уверен, что именно настоящее искусство способно спасти мир.

"Вечная история, которая будет сегодня, в этом храме искусств, в филармонии, в замечательном зале, на прекрасном рояле, в прекрасном состоянии. Я приехал со своим настройщиком – великим Владимиром Ивановичем Спесивцевым, который над ним всю ночь колдовал, как всегда. В блестящем состоянии рояль, надо поблагодарить филармонию за такое отношение – это очень дорогая история. Храм искусств – это очень важно. Это тот момент, который я называю сценотерапией. Сценотерапия, которая очень важна и для тех, кто приходит в зал, и для тех, кто выходит на сцену, безусловно. Это такой круговорот, который необходим в любой точке на Земле. Настоящее искусство спасет мир", – заключил пианист.

Напомним, что изначально мероприятие было запланировано на 2 октября 2024 года.

Фестиваль уже проходил в Барнауле в 2023 и 2022 годах. Проект продолжает идею Мацуева, посвятившего значительную часть жизни популяризации достояния отечественной культуры и поддержке молодых музыкантов.