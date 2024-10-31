В алтайской филармонии назвали новую дату выступления пианиста Дениса Мацуева

Послушать виртуоза в Барнауле можно будет не раньше февраля

31 октября 2024, 21:00, ИА Амител

Фото: Е. Савина, предоставлены пресс-службой государственной филармонии Алтайского края

Концерт Дениса Мацуева в рамках музыкального фестиваля "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений" перенесли на 4 февраля. Об этом сообщает Государственная филармония Алтайского края во "ВКонтакте".

Напомним, что изначально мероприятие было запланировано на 2 октября. На официальном сайте алтайского учреждения сообщали, что причиной переноса стала болезнь Мацуева.

"Спешим сообщить, что концерт Дениса Мацуева в рамках музыкального фестиваля "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений", запланированный на 2 октября 2024 года, переносится на 4 февраля 2025 года. Все приобретенные ранее билеты действительны", – заявили в филармонии.

Напомним, что фестиваль уже проходил в Барнауле в 2023 и 2022 годах. Проект продолжает идею Мацуева, посвятившего значительную часть жизни популяризации достояния отечественной культуры и поддержке молодых музыкантов.

Вместе с Мацуевым должны были выступить кларнетистка Анна Катенина, скрипач Никита Борисоглебский и виолончелист Борислав Струлев. Дирижер – Иван Никифорчин.