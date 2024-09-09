Депутат АКЗС Малинкович занял последнее место на выборах губернатора Петербурга

За алтайского депутата свой голос отдали чуть более 9% посетивших участки петербуржцев

09 сентября 2024, 19:19, ИА Амител

Сергей Малинкович / Фото: соцсети

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович занял четвертое место на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на данные ЦИК.

Победу одержал действующий губернатор города Александр Беглов. После обработки 100% протоколов он получил 59,8% голосов. Второе место занял Максим Яковлев, выдвинутый от ЛДПР – 18,34%. Павел Брагин от "Зеленых" занял третье место с результатом 11,79%. Малинкович набрал 8,06%. Явка превысила 35%.

Напомним, что Малинкович в 2023 году участвовал в выборах губернатора Алтайского края. Там он также занял последнее место, за него проголосовали 4,16%. До этого депутат пытался избраться в губернаторы Тамбовской области – последнее место с 1,53% голосов. В 2024 году Малинкович пытался стать кандидатом на выборах президента РФ, однако ему не хватило "чистых" подписей.