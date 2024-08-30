"Это всегда плохо". Депутаты предостерегли власти Алтайского края от платных парковок

"Коммунисты России" заявили, что автоместа за деньги – зло для региона

30 августа 2024, 12:00, Александра Черданцева

Парковка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Введение платных парковок в Алтайском крае приведет к массовому недовольству граждан. Властям региона не стоит даже задумываться об этом. Такую позицию на сессии краевого Заксобрания в четверг, 29 августа, высказали члены фракции "Коммунисты России". Эту тему они подняли во время обсуждения поправок в закон об автомобильных дорогах.

Что это за поправки в закон?

По федеральному закону регионы получили полномочия по установлению методики расчета размера платы за пользование платными парковками на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. А также ее максимального размера. Это право за властями Алтайского края и закрепили депутаты.

Что сказали депутаты-комроссы?

Член фракции КР Сергей Малинкович уверен, что эти поправки, по сути, о введении платных парковок.

"Речь идет фактически о платных парковках, о том, чтобы взимать с населения деньги. В Петербурге (Сергей Малинкович живет и работает с Санкт-Петербурге и Москве. – Прим. ред.) недавно повсеместно ввели платные парковки. Это привело к массовому недовольству населения и к очень большой напряженности, когда идет фактически драка за то, кто где будет стоять. Если мы хотим все больше и больше денег взимать с нашего населения за все, что угодно, тогда можно поддерживать все эти меры. А если мы стоим на том, что все-таки надо прекратить поборы, тогда нет смысла поддерживать", – заявил Малинкович.

Затем слово взял его коллега по фракции Чермен Хугаев (он, кстати, тоже в Алтайском крае не живет). Депутат выразил озабоченность, почему это никого в АКЗС не волнует вопрос, раз все остальные молчат.

"Платные парковки, может, и нужны в крупных городах, особенно в центре, когда есть избыток автомобилей, негде парковаться и настоящий бардак. Но в городах Алтайского края, даже в центре Барнаула, я такого не вижу. Конечно, это имущественный ценз. Если брать молодых людей, да и людей разного возраста, у которых не так хорошо со средствами, человек обычно едет куда-то, это уже связано с расходами, а тратить еще и на парковку..." – отметил он.

Чермен Хугаев привел несколько аргумент против платных парковок. Если кто-то неправильно паркуется, например, на тротуаре, так есть сотрудники ГАИ. А когда речь о платных парковках, в дело вступают уже эвакуаторщики, которые только и будут, что выискивать неправильно припаркованных и раза в два дороже, чем обычная услуга по эвакуации, забирать машины людей.

"Да, это вроде рабочие места для эвакуаторщиков. Но надо создавать рабочие места для созидателей, а не тех, кого ненавидят. Они уже как бандиты", – заявил комросс.

Так что же, в Алтайском крае вводят платные парковки?

Нет, не вводят. По словам заместителя председателя комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, главы фракции КПРФ Андрея Кривова, речи о введении платных парковок нет.

"Внимательно читайте документы. Мы долго выслушивали позицию против платных парковок, но этот законопроект платные парковки в регионе не вводит. А пока мы зря потратили время на ваши, может, и убедительные аргументы, но по вопросу, который сегодня не обсуждается", – сказал он.

Кривов имеет в виду, что в законе всего лишь прописали обязанность властей определять методику установления тарифов для платных парковок. А глава комитета АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Игорь Панарин добавил, что сейчас депутаты лишь приводят краевой закон в соответствие с федеральным.

К внимательному прочтению документов коллег призвал и единоросс, спикер АКЗС Александр Романенко. В итоге поправки приняли: 55 депутатов проголосовали за, трое были против, один воздержался и еще двое вообще не голосовали.

И на самом деле, пока в регионе повсеместное создание платных парковок даже не обсуждается, во всяком случае – в публичной плоскости. В Барнауле есть несколько таких. Например, у торгового центра "Сити-Центр" и у барнаульского автовокзала. Впрочем, последнюю и вовсе закрывают по решению суда (если интересно почему – читайте в материале "Власти хотят снести платную парковку у барнаульского автовокзала").