Депутат АКЗС Николай Данилин ушел с поста руководителя "Барнаульского ДСУ-4"

С его слов, такое решение приняли собственники предприятия

13 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Данилин Николай Владимирович / Фото: akzs.ru

"Дорожная" компания "Барнаульское ДСУ-4", один из ключевых исполнителей госконтрактов в Алтайском крае и Республике Алтай, сменила руководителя. Вместо Николая Данилина предприятие возглавит Николай Лысенко. Об этом сообщает "Толк".

Сам Данилин заявил изданию, что идея такой кадровой перестановки принадлежит соучредителям предприятия. Соответствующее решение приняли собственники "Барнаульского ДСУ-4".

"Решение приняли собственники компании. Не забывайте, я лишь наемный директор", – рассказал он и добавил, что расстался с учредителями на позитивной ноте.

Руководство компании сменилось на прошлой неделе: официально Николай Данилин ушел с должности директора предприятия 3 марта 2025 года. На следующий день, 4 марта, пост занял Николай Лысенко. До этого он был главным инженером "Барнаульского ДСУ-4".

"На вопрос о планах на будущее Данилин ответил, что пока не думал о возможном месте работы. В настоящее время зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Алтайского Заксобрания находится за границей. Вопрос с грядущим трудоустройством пока отложен до возвращения в страну и в Барнаул. Когда именно это произойдет, собеседник "Толка" уточнять не стал", – прокомментировали в издании.

Что известно о новом директоре?

По информации "Толка", Николай Лысенко редко светился в СМИ и в других открытых источниках. Известно, что он выпускник Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова.

Также некоторое время был исполняющим обязанности руководителя "Барнаульского ДСУ-4". В качестве и. о. Лысенко в конце 2024 года подписал допсоглашение о расторжении договора на реконструкцию моста на пр. Ленина (в районе Нового рынка). Издание "Банкфакс", ссылаясь на ответ администрации Барнаула, ранее сообщало, что расторжение было связано с завершением контракта.