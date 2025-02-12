Соединяя берега. Как в Барнауле идет строительство нового моста?
Закончить реконструкцию моста через Барнаулку должны уже в этом году
12 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
В Барнауле полным ходом идут работы по реконструкции моста, расположенного в районе Булыгино, недалеко от дамбы. Мостостроители из ООО "Барнаульское ДСУ № 4" трудятся не покладая рук, чтобы к 1 июля 2025 года движение здесь было открыто для транспорта и пешеходов.
Уже сейчас можно увидеть, как на месте старого моста вырастают новые опоры. Выполнены подготовительные работы, перенесены инженерные сети, демонтированы старые конструкции и построен временный пешеходный мост.
На объекте кипит работа: изготавливаются арматурные каркасы опор, ведется бурение и бетонирование.
Несмотря на сложность процесса, заместитель директора по капитальному строительству Антон Кастюрин отмечает, что все идет по плану, без серьезных отставаний. На объекте ежедневно задействовано от 10 до 20 человек и четыре единицы техники.
Реконструкция Ташкентского моста является частью национального проекта "Безопасные качественные дороги", на его строительство выделено 115 млн рублей.
09:11:43 12-02-2025
Могу сказать одно, судя по фото стройка мертвая!!!
09:29:52 12-02-2025
Норма (09:11:43 12-02-2025) Могу сказать одно, судя по фото стройка мертвая!!!... Ручная тачка тоже предназначена для отсыпки подъездов к мосту?
09:18:39 12-02-2025
Строительство мегамоста через могучую сибирскую реку Барнаулку которая пересекает проспект Ташкенский идёт точно по графику. Ура, товарищи!
09:27:59 12-02-2025
А зачем там растяжка "движение по мосту через р Обь закрыто"?
10:12:12 12-02-2025
Гость (09:27:59 12-02-2025) А зачем там растяжка "движение по мосту через р Обь закрыто"... строят через Барнаулку, а Река Обь закрыта, че непонятного...
10:27:22 12-02-2025
Понятно мост то построят а дальше к канатной и мамонтова дороги сделают? Зачем там эта перемычка на дамбе мало?
11:30:48 12-02-2025
Гость (10:27:22 12-02-2025) Понятно мост то построят а дальше к канатной и мамонтова д... Мост строят под будущий жилкомплекс на правом берегу Барнаулки. Вы разве не следите за жизнью города? А ваша Канатная с Мамонтова никому,никуда не упёрлась! Здесь не ваши интересы.
10:53:34 12-02-2025
крестик погостный православный очень органично смотрится на фото.....
13:03:13 12-02-2025
лучше бы на Челюскинцев мост расширили
15:14:27 12-02-2025
А расширение моста в начале советской армии не планируется?
15:15:57 12-02-2025
По идее всю барнаулку можно сделать в большой бетонной трубе а над ней сделать улицу - в Москве так по моему делали
20:55:26 12-02-2025
Гость (15:15:57 12-02-2025) По идее всю барнаулку можно сделать в большой бетонной трубе... В трубе некрасиво. Горожанам нужна бетонная набережная Барнаулки, пруд и парк от шоссе Ленточный бор до р. Оби. Для дороги места больше, чем достаточно вдоль реки.