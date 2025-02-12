Соединяя берега. Как в Барнауле идет строительство нового моста?

Закончить реконструкцию моста через Барнаулку должны уже в этом году

12 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Реконструкция Ташкентского моста в феврале 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле полным ходом идут работы по реконструкции моста, расположенного в районе Булыгино, недалеко от дамбы. Мостостроители из ООО "Барнаульское ДСУ № 4" трудятся не покладая рук, чтобы к 1 июля 2025 года движение здесь было открыто для транспорта и пешеходов.

Уже сейчас можно увидеть, как на месте старого моста вырастают новые опоры. Выполнены подготовительные работы, перенесены инженерные сети, демонтированы старые конструкции и построен временный пешеходный мост.

На объекте кипит работа: изготавливаются арматурные каркасы опор, ведется бурение и бетонирование.

Несмотря на сложность процесса, заместитель директора по капитальному строительству Антон Кастюрин отмечает, что все идет по плану, без серьезных отставаний. На объекте ежедневно задействовано от 10 до 20 человек и четыре единицы техники.

Реконструкция Ташкентского моста является частью национального проекта "Безопасные качественные дороги", на его строительство выделено 115 млн рублей.