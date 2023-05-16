Предприятия региона реализуют десятки инвестпроектов

16 мая 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: akzs.ru

В Алтайском крае в 2023 году будет запущено сразу несколько новых промпредприятий. В частности, завершается строительство завода по производству активированного угля в Шипуновском районе, а после масштабной реконструкции откроется Рубцовская обогатительная фабрика. Об этом 16 мая в ходе онлайн-конференции на сайте АКЗС рассказал председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму, лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов.

По словам либерал-демократа, в 2023 году в крае реализуют ряд новых проектов. В частности, компания "Комплекс Агро" запустила строительство завода для выпуска импортозамещающей сельхозтехники. Новый завод в ближайшее время начнёт строить и предприятие "Алтайлесмаш". Это будет современный производственный комплекс по выпуску гусеничной техники, в том числе тракторов под маркой "Барнаулец", уточнил Семёнов.

Сейчас в регионе продолжается строительство двух новых технопарков – "Алтайбиотех" в Бийске и "Компонент" в Барнауле. "Технопарки – это новые заводы, где будут размещаться несколько предприятий, которые могут кооперироваться друг с другом и пользоваться общей инфраструктурой для работы и развития", – пояснил депутат ЛДПР.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что предприятия региона реализуют десятки инвестпроектов как по расширению действующих производств, так и по организации выпуска новых видов продукции. Так, в 2022 году завершилось строительство промышленного технопарка "Юг Алтая" в Рубцовске. Барнаульский завод АТИ в декабре запустил новую линию по производству графитовой фольги. Также в конце прошлого года в Новоалтайске открылся литейно-механический завод.

Ещё один крупный инвестпроект реализует БМК "Меланжист Алтая" совместно с головной компанией – ООО "БТК Текстиль". Сейчас идёт строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики, завершить работы планируют до конца 2023 года.

При господдержке увеличивают производственные мощности и обновляют оборудование такие предприятия, как "Алтайвагон", "Алтайвитамины", "Сибэнергомаш-БКЗ", ГК "Тонар", "Рубцовский завод запасных частей", "Агроцентр" и другие.