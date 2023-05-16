Депутат АКЗС от ЛДПР рассказал, какие новые производства открывают в Алтайском крае
Предприятия региона реализуют десятки инвестпроектов
16 мая 2023, 17:02, ИА Амител
В Алтайском крае в 2023 году будет запущено сразу несколько новых промпредприятий. В частности, завершается строительство завода по производству активированного угля в Шипуновском районе, а после масштабной реконструкции откроется Рубцовская обогатительная фабрика. Об этом 16 мая в ходе онлайн-конференции на сайте АКЗС рассказал председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму, лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов.
По словам либерал-демократа, в 2023 году в крае реализуют ряд новых проектов. В частности, компания "Комплекс Агро" запустила строительство завода для выпуска импортозамещающей сельхозтехники. Новый завод в ближайшее время начнёт строить и предприятие "Алтайлесмаш". Это будет современный производственный комплекс по выпуску гусеничной техники, в том числе тракторов под маркой "Барнаулец", уточнил Семёнов.
Сейчас в регионе продолжается строительство двух новых технопарков – "Алтайбиотех" в Бийске и "Компонент" в Барнауле. "Технопарки – это новые заводы, где будут размещаться несколько предприятий, которые могут кооперироваться друг с другом и пользоваться общей инфраструктурой для работы и развития", – пояснил депутат ЛДПР.
Председатель профильного комитета подчеркнул, что предприятия региона реализуют десятки инвестпроектов как по расширению действующих производств, так и по организации выпуска новых видов продукции. Так, в 2022 году завершилось строительство промышленного технопарка "Юг Алтая" в Рубцовске. Барнаульский завод АТИ в декабре запустил новую линию по производству графитовой фольги. Также в конце прошлого года в Новоалтайске открылся литейно-механический завод.
Ещё один крупный инвестпроект реализует БМК "Меланжист Алтая" совместно с головной компанией – ООО "БТК Текстиль". Сейчас идёт строительство комплекса сооружений текстильной отделочной фабрики, завершить работы планируют до конца 2023 года.
При господдержке увеличивают производственные мощности и обновляют оборудование такие предприятия, как "Алтайвагон", "Алтайвитамины", "Сибэнергомаш-БКЗ", ГК "Тонар", "Рубцовский завод запасных частей", "Агроцентр" и другие.
17:37:50 16-05-2023
А на заводе где работает мой сын простои, нет заказов, за 10 лет такое впервые раз, почему нам не рассказывают про проблемы, а только хорошее, все проблемы замалчиваются, все рапортуют только об успехах, живём в параллельной реальности.
18:43:50 16-05-2023
Зомбирование,,, у нас все хорошо,,, Энергоальянс зарплату на карту с января не переводит, так по 5 да по10 т выдают в месяц налом, за командировки премиальные вообще молчу . Но руководство не похудело однако...вроде и работаешь
18:52:14 16-05-2023
у нашего правительства всё как в песне всё хорошо прекрасная маркиза. Причём во всём.
20:44:54 16-05-2023
Что делается, что делается
11:28:56 17-05-2023
Как говорится, камучё, а вшивый о бане. Но то что промышленное производство очень точечно, но развивается - это уже никаким троллингом не скрыть. Советую негативщикам перейти на тактику "да, что-то вроде открывается, но почему так медленно?"