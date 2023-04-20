Сложности и возможности. Депутат АКЗС рассказал о господдержке промышленности

Владимир Семёнов уверен, что власти должны сохранить темпы протекции этой сферы экономики

20 апреля 2023, 12:10, ИА Амител

Владимир Семёнов / Фото: amic.ru

В прошлом году алтайские промышленные предприятия получили серьёзную господдержку. В этом году стоило бы помогать бизнесу не меньше. Такое мнение высказал депутат парламента Алтайского края, глава комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов, пишет пресс-служба Заксобрания.

"В 2022 году по сравнению с предыдущим годом объём господдержки промышленных предприятий в Алтайском крае значительно вырос. К сожалению, в 2023 году мы не можем говорить о сохранении динамики развития данной инициативы, при этом считаем, что данная мера поддержки эффективная и заслуживает увеличения финансирования", – сказал Семёнов на недавнем совещании регионального Минпромэнерго.

По его словам, есть также и технические вопросы – утверждённый порядок предоставления финансовой поддержки за счёт краевого бюджета ограничивает возможность приобретения бывшего в употреблении оборудования. Хотя это могло бы стать одним из путей обхода санкций.

Семёнов убеждён: cанкции и в целом вся геополитическая ситуация создала не только сложности, но и возможности для развития алтайской промышленности.