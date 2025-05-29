Депутат АКЗС высказался о штрафах для барнаульских рэперов за пропаганду наркотиков

По словам Молотова, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

29 мая 2025, 18:35, ИА Амител

Александр Молотов / Фото: amic.ru

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении участников барнаульской рэп-группы "Мышеловка 98". Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Александр Молотов.

Полиция начала проверку после его заявлений на мартовской сессии Заксобрания. Ее итогом стало привлечение участников группы к ответственности в связи с отказом от медосвидетельствования по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств), а их фронтмена – еще и по ст. 6.13 (пропаганда наркотических средств).

"Кроме того, самое главное – со стриминговых площадок в интернете (типа "Яндекс.Музыка") уже исчезли композиции этой группы, пропагандирующие употребление наркотических средств (видимо, они сами их оттуда снесли, не дожидаясь судебного решения)", – добавил он.

Молотов заявил, что справедливость и правопорядок "в очередной раз восторжествовали". И выразил надежду, что эта история будет поучительной для других "мамкиных рэперов" и "крутых, до первой встречи с товарищем майором, парней".

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщали, что каждый из участников рэп-группы должен выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. Коллектив также удалил из соцсетей трек, вызвавший вопросы правоохранителей. Кроме того, правонарушители пообещали удалить песню с других интернет-площадок, куда она могла попасть без их ведома.