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Депутат АКЗС высказался о штрафах для барнаульских рэперов за пропаганду наркотиков

По словам Молотова, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

29 мая 2025, 18:35, ИА Амител

Александр Молотов / Фото: amic.ru
Александр Молотов / Фото: amic.ru

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении участников барнаульской рэп-группы "Мышеловка 98". Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Александр Молотов.

Полиция начала проверку после его заявлений на мартовской сессии Заксобрания. Ее итогом стало привлечение участников группы к ответственности в связи с отказом от медосвидетельствования по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств), а их фронтмена – еще и по ст. 6.13 (пропаганда наркотических средств).

"Кроме того, самое главное – со стриминговых площадок в интернете (типа "Яндекс.Музыка") уже исчезли композиции этой группы, пропагандирующие употребление наркотических средств (видимо, они сами их оттуда снесли, не дожидаясь судебного решения)", – добавил он.

Молотов заявил, что справедливость и правопорядок "в очередной раз восторжествовали". И выразил надежду, что эта история будет поучительной для других "мамкиных рэперов" и "крутых, до первой встречи с товарищем майором, парней".

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщали, что каждый из участников рэп-группы должен выплатить штраф в размере 4 тысяч рублей. Коллектив также удалил из соцсетей трек, вызвавший вопросы правоохранителей. Кроме того, правонарушители пообещали удалить песню с других интернет-площадок, куда она могла попасть без их ведома.

Происшествия акзс

Комментарии 5

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Гость

21:01:30 29-05-2025

Они бы у себя навели порядок
То одного посадят, то другого

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dok_СФ

21:14:51 29-05-2025

Зачем штраф, лучше отработка..

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Гость

01:10:33 30-05-2025

а могут депутаты так же возбудиться против самокатов. вот отвечаю, кто продавит запрет - того люди Мэром выберут или ему памятник установят

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Гость

09:02:11 30-05-2025

Гость (01:10:33 30-05-2025) а могут депутаты так же возбудиться против самокатов. вот от... Нее, Мэром не надо там ответственность, а в депутатстве главное запретов и ограничений побольше придумать ну и вовремя свалить пока не посадили.

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Гость

13:30:30 30-05-2025

штраф то смешной за пропаганду

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