Депутат АКЗС выяснит, законна ли стройка туркомплекса и завода в Чарышском районе
К Евгении Боровиковой обратились обеспокоенные жители села Красный Партизан
22 июля 2024, 14:50, ИА Амител
Жители Чарышского района обратились к депутату Алтайского краевого Заксобрания от партии "Справедливая Россия – За правду" Евгении Боровиковой с просьбой остановить строительство комплекса "Чарышская слобода" и завода по производству домокомплектов в селе Красный Партизан. Они опасаются, что это может нанести ущерб окружающей среде и уничтожить краснокнижные растения и животных.
Евгения Боровикова лично посетила место строительства и выяснила, что работы начали еще в мае 2023 года, но местные жители узнали только осенью прошлого года. Глава округа сообщил, что часть промышленных земель отдана в аренду, но что именно там построят, ему неизвестно.
Сельчане обеспокоены возможными проблемами с качеством воды из-за близости водозаборной скважины к застройке. Она снабжает водой население двух сел и муниципальные объекты. Также люди опасаются переноса дороги общего пользования и утраты доступа к берегу реки Чарыш.
Генеральный директор компании-застройщика сообщил, что окончательного проекта туркомплекса и завода еще нет. Однако подготовку площадок продолжают (уже вырубили кустарники, деревья и расчистили поляны, сообщает пресс-служба партии).
Большинство местных жителей выступают против застройки, указывая на то, что на этой территории паслись коровы и отдыхали местные жители. Территорию будущего туркомплекса и завода составляют паевые, сельскохозяйственные, промышленные земли и земли лесного фонда. Во время застройки пострадают места обитания и произрастания редких растений, животных и насекомых, занесенных в Красную книгу России, говорят в партии.
После осмотра Боровиковой территории выяснилось, что земля находится в частном владении, однако необходимые документы народной избраннице не представили. Депутат приняла решение обратиться в правоохранительные органы, так как работы проводили в том числе на технике без госномеров.
"Жители платят неоправданно высокую цену за строительство новых объектов. Дороги, вода, природные ресурсы, краснокнижные растения и животные, использование сельскохозяйственных, промышленных земель. Причем все проблемы в совокупности вызывают большие сомнения по поводу законности постройки. Уже направила депутатский запрос в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Также ожидаю ответа от правоохранительных органов. Раз мнение и просьбы людей слышать не хотят, значит, их услышим мы. Будем разбираться!" – прокомментировала Евгения Боровикова.
15:58:44 22-07-2024
Депутат АКЗС выяснит?
16:03:20 22-07-2024
давно все решено
09:35:59 23-07-2024
Ща площадку подготовят, а следующим этапом установка забора, и так пока весь Чарыш не озаборят, как это с Катунью, оз. Телецкое, оз. Ая и т.д.