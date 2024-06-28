Партийцы утверждают, что грядущая индексация тарифов уже вызвала недовольство у населения

28 июня 2024, 14:41, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Евгении Боровиковой

С 1 июля в Алтайском крае вырастут тарифы на все услуги ЖКХ. Реготделение "Справедливой России – За правду" объявляет сбор подписей против повышения "коммуналки", сообщает пресс-служба алтайских эсеров.

Как уже сообщалось ранее, совокупный рост коммунальных платежей по Алтайскому краю не должен превысить 9,3%. При этом допускается максимальное отклонение – до уровня 14,2%. Подробнее о том, как подорожает "коммуналка" в крае, можно почитать здесь.

Эсеры настаивает на введении моратория на индексацию тарифов, для того чтобы разобраться в ценообразовании и навести порядок в коммунальном хозяйстве, а также избавить граждан от необоснованных расходов.

"Пенсии и заработные платы индексируются раз в год, а "коммуналка" дорожает два? Разве это справедливо? <...> Инфраструктура как ветшала, так и продолжает ржаветь и разрушаться. Уже сегодня, накануне повышения, мы получаем массу звонков и обращений от жителей края, которые боятся, что не потянут такую "коммуналку", а затягивать пояса больше некуда", – комментирует секретарь бюро совета Алтайского реготделения эсеров Евгения Боровикова.

В связи с всплеском общественного недовольства социалистка анонсировала сбор подписей в муниципалитетах против двухразового повышения тарифов на ЖКУ. А еще партийцы намерены обратиться в вузы для проведения правового анализа документов: насколько правомерно повышать два раза в год цены на услуги, а зарплаты и пенсии индексировать только раз в год?