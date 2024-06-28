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Социалисты в Алтайском крае начинают сбор подписей против повышения "коммуналки"

Партийцы утверждают, что грядущая индексация тарифов уже вызвала недовольство у населения

28 июня 2024, 14:41, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Евгении Боровиковой
Фото: телеграм-канал Евгении Боровиковой

С 1 июля в Алтайском крае вырастут тарифы на все услуги ЖКХ. Реготделение "Справедливой России – За правду" объявляет сбор подписей против повышения "коммуналки", сообщает пресс-служба алтайских эсеров.

Как уже сообщалось ранее, совокупный рост коммунальных платежей по Алтайскому краю не должен превысить 9,3%. При этом допускается максимальное отклонение – до уровня 14,2%. Подробнее о том, как подорожает "коммуналка" в крае, можно почитать здесь.

Эсеры настаивает на введении моратория на индексацию тарифов, для того чтобы разобраться в ценообразовании и навести порядок в коммунальном хозяйстве, а также избавить граждан от необоснованных расходов.

Фото из архива редакции amic.ru

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"Пенсии и заработные платы индексируются раз в год, а "коммуналка" дорожает два? Разве это справедливо? <...> Инфраструктура как ветшала, так и продолжает ржаветь и разрушаться. Уже сегодня, накануне повышения, мы получаем массу звонков и обращений от жителей края, которые боятся, что не потянут такую "коммуналку", а затягивать пояса больше некуда", – комментирует секретарь бюро совета Алтайского реготделения эсеров Евгения Боровикова.

В связи с всплеском общественного недовольства социалистка анонсировала сбор подписей в муниципалитетах против двухразового повышения тарифов на ЖКУ. А еще партийцы намерены обратиться в вузы для проведения правового анализа документов: насколько правомерно повышать два раза в год цены на услуги, а зарплаты и пенсии индексировать только раз в год?

Платежная квитанция ЖКХ / Фото: amic.ru

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Комментарии 15

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Элен без ребят

14:45:29 28-06-2024

где подписаться можно?

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Гость

14:48:53 28-06-2024

Ну соберут подписи, а дальше что? Кому они их покажут, есть такой закон про сбор подписей...

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Гость

14:53:43 28-06-2024

накой борьба с ветряными мельницами?

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Гость

14:55:11 28-06-2024

а не поздновато у них засвербело то? за 3 дня до повышения зашевелились... хотя сейчас и.б.д. проведут и снова спать будут.

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мужик злился,злился

15:21:52 28-06-2024

а барин и не знал

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Гость

15:28:32 28-06-2024

Люди перестанут платить за ЖКУ совсем. И начнется опять, как уже было - денег на уголь нет, отопления зимой нет, воды нет, веерные отключения электричества есть.

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Гость

15:42:02 28-06-2024

За 2 дня до ввода новых тарифов? Это точно не популизм, нет?

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гость

16:07:51 28-06-2024

Где сбор подписей. Адрес написать можно?
Мы против повышения тарифов на коммунальные.
И без того денег не хватает.

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Гость

16:18:13 28-06-2024

это они к выборам суетятся, а на повышение цен им плевать, выборы-пиар

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Му

16:31:40 28-06-2024

Адрес Спортлото есть? Могу подогнать.

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Гость

16:33:46 28-06-2024

А вот в Питере губернатор взял и отменил повышение июльских тарифов ЖКХ ! Мо-ло- дец!!!

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Гость

16:38:10 28-06-2024

Гость (16:33:46 28-06-2024) А вот в Питере губернатор взял и отменил повышение июльских... Значит будут октябрьские , но на 20%. И электорат будет рад, а уж монополисты занесут от благодарности
Мы, народ, все для них муравьи

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гость

19:37:46 28-06-2024

Ничего не изменится - интернет приемная губернатора не работает , прокуратура на жалобы не реагирует.Пенсы попали по полной , а молодежь если у них еще квартира под обременением ипотеки никуда не денутся и будут больше платить.Жизнь продолжается а вера в светлое будущее остается в розовой фантазии.

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Татьяна

13:31:15 29-06-2024

Надо организовать места для сбора подписей.Я давно про это говорю,жкх 2 раза в год повышают,а пенсии и зарплаты 1 раз и то на 3%,а не на 20%как все остальное. Надо начинать действовать!Заодно и товароворов на место поставить!

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Нина

08:55:33 30-06-2024

Просто беспредел-одной рукой пенсию добавили(если это можно так назвать),другой-отбирают в виде повышения на жкх и цен на продукты,душат очень откровенно!

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