Социалисты в Алтайском крае начинают сбор подписей против повышения "коммуналки"
Партийцы утверждают, что грядущая индексация тарифов уже вызвала недовольство у населения
28 июня 2024, 14:41, ИА Амител
С 1 июля в Алтайском крае вырастут тарифы на все услуги ЖКХ. Реготделение "Справедливой России – За правду" объявляет сбор подписей против повышения "коммуналки", сообщает пресс-служба алтайских эсеров.
Как уже сообщалось ранее, совокупный рост коммунальных платежей по Алтайскому краю не должен превысить 9,3%. При этом допускается максимальное отклонение – до уровня 14,2%. Подробнее о том, как подорожает "коммуналка" в крае, можно почитать здесь.
Эсеры настаивает на введении моратория на индексацию тарифов, для того чтобы разобраться в ценообразовании и навести порядок в коммунальном хозяйстве, а также избавить граждан от необоснованных расходов.
"Пенсии и заработные платы индексируются раз в год, а "коммуналка" дорожает два? Разве это справедливо? <...> Инфраструктура как ветшала, так и продолжает ржаветь и разрушаться. Уже сегодня, накануне повышения, мы получаем массу звонков и обращений от жителей края, которые боятся, что не потянут такую "коммуналку", а затягивать пояса больше некуда", – комментирует секретарь бюро совета Алтайского реготделения эсеров Евгения Боровикова.
В связи с всплеском общественного недовольства социалистка анонсировала сбор подписей в муниципалитетах против двухразового повышения тарифов на ЖКУ. А еще партийцы намерены обратиться в вузы для проведения правового анализа документов: насколько правомерно повышать два раза в год цены на услуги, а зарплаты и пенсии индексировать только раз в год?
14:45:29 28-06-2024
где подписаться можно?
14:48:53 28-06-2024
Ну соберут подписи, а дальше что? Кому они их покажут, есть такой закон про сбор подписей...
14:53:43 28-06-2024
накой борьба с ветряными мельницами?
14:55:11 28-06-2024
а не поздновато у них засвербело то? за 3 дня до повышения зашевелились... хотя сейчас и.б.д. проведут и снова спать будут.
15:21:52 28-06-2024
а барин и не знал
15:28:32 28-06-2024
Люди перестанут платить за ЖКУ совсем. И начнется опять, как уже было - денег на уголь нет, отопления зимой нет, воды нет, веерные отключения электричества есть.
15:42:02 28-06-2024
За 2 дня до ввода новых тарифов? Это точно не популизм, нет?
16:07:51 28-06-2024
Где сбор подписей. Адрес написать можно?
Мы против повышения тарифов на коммунальные.
И без того денег не хватает.
16:18:13 28-06-2024
это они к выборам суетятся, а на повышение цен им плевать, выборы-пиар
16:31:40 28-06-2024
Адрес Спортлото есть? Могу подогнать.
16:33:46 28-06-2024
А вот в Питере губернатор взял и отменил повышение июльских тарифов ЖКХ ! Мо-ло- дец!!!
16:38:10 28-06-2024
Гость (16:33:46 28-06-2024) А вот в Питере губернатор взял и отменил повышение июльских... Значит будут октябрьские , но на 20%. И электорат будет рад, а уж монополисты занесут от благодарности
Мы, народ, все для них муравьи
19:37:46 28-06-2024
Ничего не изменится - интернет приемная губернатора не работает , прокуратура на жалобы не реагирует.Пенсы попали по полной , а молодежь если у них еще квартира под обременением ипотеки никуда не денутся и будут больше платить.Жизнь продолжается а вера в светлое будущее остается в розовой фантазии.
13:31:15 29-06-2024
Надо организовать места для сбора подписей.Я давно про это говорю,жкх 2 раза в год повышают,а пенсии и зарплаты 1 раз и то на 3%,а не на 20%как все остальное. Надо начинать действовать!Заодно и товароворов на место поставить!
08:55:33 30-06-2024
Просто беспредел-одной рукой пенсию добавили(если это можно так назвать),другой-отбирают в виде повышения на жкх и цен на продукты,душат очень откровенно!