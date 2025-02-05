Депутат Барнаульской думы Никита Федюнин заступился за исполнительниц трека "Сигма бой"

Он также подчеркнул, что наблюдать в танцах 12-летних школьниц сексуальный подтекст – противоестественно

05 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Никита Федюнин / Фото: предоставлено партией "Новые люди"

Депутат Барнаульской думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин в своем Telegram-канале обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить движение "Сорок сороков", подавшее жалобу на двух 12-летних школьниц, исполняющих песню "Сигма бой".

Депутат уверен, что вместо того чтобы "нападать" на школьниц из-за "якобы сексуального подтекста", который общественники увидели в клипе на песню, молодых исполнительниц нужно поддержать.

"Мы наблюдаем случай, когда русская культура, вопреки всем запретам и стереотипам, распространяется по миру. И вместо всесторонней поддержки накидываемся на авторов, подобно депутатам недружественного нам Европарламента. И действительно, зачем марать руки правительству той же Германии? Сами все сделаем и все запретим", – отметил Никита Федюнин.

Депутат также подчеркнул, что наблюдать в танцах 12-летних школьниц сексуальный подтекст – противоестественно.

"Я бы попросил прокуратуру обратить внимание все-таки на движение, подавшее жалобу, и проверить, кто в нем состоит, если эти люди увидели в танцевальном номере двух 12-летних школьниц сексуальный подтекст. А то знаете, наводит на мысли", – указал Никита Федюнин.

Трек российских школьниц "Сигма бой" бьет рекорды: только в сервисе Spotify песня набрала более 40 миллионов прослушиваний. В десятках стран Европы, в Канаде и Китае трек возглавляет чарты. Песня стала № 1 и в Германии, где ее уже предложили запретить из-за влияния на детей и навязывания патриархата.