Депутат Барнаульской думы Никита Федюнин заступился за исполнительниц трека "Сигма бой"
Он также подчеркнул, что наблюдать в танцах 12-летних школьниц сексуальный подтекст – противоестественно
05 февраля 2025, 13:30, ИА Амител
Депутат Барнаульской думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин в своем Telegram-канале обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить движение "Сорок сороков", подавшее жалобу на двух 12-летних школьниц, исполняющих песню "Сигма бой".
Депутат уверен, что вместо того чтобы "нападать" на школьниц из-за "якобы сексуального подтекста", который общественники увидели в клипе на песню, молодых исполнительниц нужно поддержать.
"Мы наблюдаем случай, когда русская культура, вопреки всем запретам и стереотипам, распространяется по миру. И вместо всесторонней поддержки накидываемся на авторов, подобно депутатам недружественного нам Европарламента. И действительно, зачем марать руки правительству той же Германии? Сами все сделаем и все запретим", – отметил Никита Федюнин.
Депутат также подчеркнул, что наблюдать в танцах 12-летних школьниц сексуальный подтекст – противоестественно.
"Я бы попросил прокуратуру обратить внимание все-таки на движение, подавшее жалобу, и проверить, кто в нем состоит, если эти люди увидели в танцевальном номере двух 12-летних школьниц сексуальный подтекст. А то знаете, наводит на мысли", – указал Никита Федюнин.
Трек российских школьниц "Сигма бой" бьет рекорды: только в сервисе Spotify песня набрала более 40 миллионов прослушиваний. В десятках стран Европы, в Канаде и Китае трек возглавляет чарты. Песня стала № 1 и в Германии, где ее уже предложили запретить из-за влияния на детей и навязывания патриархата.
13:48:18 05-02-2025
Любопытно видеть, как против Сигма-боя кричат те, кто сам в свою молодость весело плясал под "младший лейтенант, мальчик молодой"
14:14:49 05-02-2025
Гость (13:48:18 05-02-2025) Любопытно видеть, как против Сигма-боя кричат те, кто сам в ... и "я хочу тебя везде, 18 мне уже", если кто не помнит, толстый прыгающий мужик в блестках пел
16:27:45 05-02-2025
Гость (13:48:18 05-02-2025) Любопытно видеть, как против Сигма-боя кричат те, кто сам в ... Младший лейтенант пели брошенки и толстые -старороженницы в образе императрицы. Так то.
18:29:26 05-02-2025
Гость (16:27:45 05-02-2025) Младший лейтенант пели брошенки и толстые -старороженницы в ...
это они сейчас такие
21:54:52 05-02-2025
Гость (13:48:18 05-02-2025) Любопытно видеть, как против Сигма-боя кричат те, кто сам в ... Ну вы сравнили лейтенанта с сигмой, просто в наше время детей 90 и во времена наших предков, не было столько бездарных псевдо звезд среди малолеток.
Нынешнее поколение не станет слушать песни наших бабушек и дедушек как и наших газманова, паноктикум, фабрику, технологию и прочее им видите это не интересно.
Куда интереснее слушать бездарей вроде моргенштерна и прочих свиней, ну и естественно молодежный тренд по типу сигма бой.
Я бы на месте депутата воздержался бы от защиты малолеток а то еще в педофилии обвинят.
13:56:42 05-02-2025
Вот теперь и 12-летним девчёнкам в трусы залезли очередные "носители нравственности". Печально это всё. А они, эти заявители сами мазки на анализы сдали, мм? Чё молчите?
14:03:46 05-02-2025
не понятно, зачем 12 летних девчонок расчесывать и раскрашивать как 15-17 летних девиц.
14:13:35 05-02-2025
Сигматуллина
14:20:12 05-02-2025
Думаю, вопрос тут не в том, как девочки двигаются, а в том, что они поют. Эта песня чем-то напоминает песни взрослых женщин о некоем мужчине, по которому они сходят с ума. Лучше бы они пели "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама".
14:47:35 05-02-2025
Ирина (14:20:12 05-02-2025) Думаю, вопрос тут не в том, как девочки двигаются, а в том, ...
У вас наверное детство с дискотеками было очень и очень давно уже
15:09:31 05-02-2025
Гость (14:47:35 05-02-2025) У вас наверное детство с дискотеками было очень и очень ... А причем тут дискотеки? Мы слушали песни взрослых людей и понимали, что поют взрослые люди. В нашем представлении дети о романтической любви не пели.
15:39:43 05-02-2025
Сигма бой - это русская культура? Печальненько.
15:59:13 05-02-2025
Песня то дырьмовая конечно, но постоять за нее надо, она ж наша)
05:59:22 06-02-2025
Гость (15:59:13 05-02-2025) Песня то дырьмовая конечно, но постоять за нее надо, она ж н...
тут сараказм не понимают. тут все с мышлением прямым как рельса. то ли ЕГЭ жертвы, то ли жертвы экзаменов со шпаргалками в трусах.
20:21:56 05-02-2025
Пущай поют! Первый блин комом а потом попрет!
21:13:34 05-02-2025
У песни высокая художественная ценность. Почитайте текст. Там один куплет и шесть припевов. Куплет - ну прям Пушкин не меньше. Слово Сигма бой повторяется 47 раз. В этом и заключается супер популярность. Один раз послушаешь и весь день в башке будет крутиться.