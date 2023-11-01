Депутат Бессарабов рассказал, что нужно для скорейшего поражения противника на СВО
Он указал, что в стране хватает свободных рук, но их почему-то не используют
01 ноября 2023, 14:44, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что все доступные силы необходимо направлять на помощь нашим солдатам на передовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Бессарабов подчеркнул, что в стране хватает свободных рук, например, заключенные в разных тюрьмах могли бы оказывать помощь фронту.
"Могли бы вносить вклад в победу по-другому: плести масксети, шить форму, собирать сухпайки и прочее", – рассказал депутат изданию "Подмосковье сегодня".
Он указал, что такая практика уже существует в Алтайском крае, где заключенные одной из тюрем трудятся в круглосуточном формате.
В некоторых регионах в женских колониях появились швейные цеха с новейшим оборудованием, которые сейчас полностью загружены под нужды СВО.
"Там, где к этому еще не пришли, людей тоже нужно привлекать к добрым делам", – отметил Бессарабов.
Ранее в Госдуме предложили научить школьников делать маскировочные сети и окопные свечи.
15:07:12 01-11-2023
Что то часто стал мелькать Бесарабов в информ пространстве. Выборы чтоль скоро или вместо Виктора Петровича назначить собираются?
15:21:47 01-11-2023
Гость (15:07:12 01-11-2023) Что то часто стал мелькать Бесарабов в информ пространстве. ... Петрович таки все же хоть работал, причем, в Норильске. А Бессарабов нигде толком и не работал, а прямым ходов сразу в чиновниках оказался.
15:20:31 01-11-2023
хватает свободных рук, но их почему-то не используют ------ Ну так автомат ему в руки и на передовую!!!
09:27:16 02-11-2023
Гость (15:20:31 01-11-2023) хватает свободных рук, но их почему-то не используют ------ ... А у него машинка Зингера иголочку сломала )
15:23:36 01-11-2023
Этот еврейский мальчик, давно вскм противен своим "мельканием"
15:34:49 01-11-2023
Данилка - "пасынок" папы Карло. Он его тащил карьерной лестнице.
15:59:24 01-11-2023
Кто за него голосовал, вот их руки пускай использует. Я его не избирал.
16:11:41 01-11-2023
Пусть этот стратег расскажет как от армии откосил
16:13:06 01-11-2023
Перспективный политик да и В.П. в кресле губернатора не век же будет сидеть. Короля делает свита , принимать решения будут другие славо богу есть кому.
16:56:35 01-11-2023
У него сразу высокая мудрость и мораль были заметны. Он ещё очень правильно ведёт себя с молодыми женщинами на работе.
19:21:33 01-11-2023
"... собирать сухпайки" - это что такое??? Сухпайки министерство обороны обязано выдавать бойцам.
07:27:59 02-11-2023
Об этом надо было думать 2 года назад. И еще много о чем. Перед тем, как. Если в таких делах не продумано и пошло не по плану, последствия получаются тяжелые. Это называется, косяк. И сильный
10:39:14 02-11-2023
Гость (07:27:59 02-11-2023) Об этом надо было думать 2 года назад. И еще много о чем. Пе... Да-да. 21 год шло по плану и вдруг что-то не пошло.
11:57:37 02-11-2023
Гость (10:39:14 02-11-2023) Да-да. 21 год шло по плану и вдруг что-то не пошло. ... 21 назад такого не затевали. А затеяли 2 года назад. Перед этим и надо было подумать. Ну может сейчас подумают. И то не факт