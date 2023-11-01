Депутат Бессарабов рассказал, что нужно для скорейшего поражения противника на СВО

Он указал, что в стране хватает свободных рук, но их почему-то не используют

01 ноября 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что все доступные силы необходимо направлять на помощь нашим солдатам на передовой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бессарабов подчеркнул, что в стране хватает свободных рук, например, заключенные в разных тюрьмах могли бы оказывать помощь фронту.

"Могли бы вносить вклад в победу по-другому: плести масксети, шить форму, собирать сухпайки и прочее", – рассказал депутат изданию "Подмосковье сегодня".

Он указал, что такая практика уже существует в Алтайском крае, где заключенные одной из тюрем трудятся в круглосуточном формате.

В некоторых регионах в женских колониях появились швейные цеха с новейшим оборудованием, которые сейчас полностью загружены под нужды СВО.

"Там, где к этому еще не пришли, людей тоже нужно привлекать к добрым делам", – отметил Бессарабов.

Ранее в Госдуме предложили научить школьников делать маскировочные сети и окопные свечи.