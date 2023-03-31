Как компания из Барнаула создала материал, скрывающий бойцов от дронов и тепловизора

На разработку ушло чуть больше двух месяцев — задача "пришла" в октябре 2022 года, а уже в декабре начались первые поставки

31 марта 2023, 10:28, ИА Амител

Фото предоставлено НТО "Лазер"

Материал, который "прячет" солдат от тепловизора, разработало барнаульское предприятие НТО "Лазер" для российской армии. На разработку ушло чуть больше двух месяцев – задача "пришла" в октябре 2022 года, а уже в декабре начались первые поставки. Однако, по мнению одного из руководителей компании Антона Иванова, два месяца – это очень долго, было много разочарований, потрачено немерено сил и энергии, пока разработчики не получили отовсюду положительные отзывы и сами себе не сказали: да, мы справились.

Поняли, что можем помочь

После того как в России объявили частичную мобилизацию и потребовались огромные объёмы необходимых для бойцов вещей, НТО "Лазер" в числе первых начало работать на нужды военных. "Мы просто поняли, что можем помочь ребятам", – пояснил Иванов.

За очень короткое время на предприятии разработали и наладили производство балаклав, маскировочных халатов, дождевиков, перчаток и рюкзаков. Рабочий день у сотрудников увеличился значительно. По словам Антона Иванова, он сам неоднократно вставал за станок. Впрочем, и сейчас тоже иногда приходится.

А в октябре 2022 года в компанию обратились с просьбой: придумать такой материал, который бы делал бойцов "невидимыми" для тепловизоров. И закипела работа.

"Поставили задачу сделать комплекс материалов, которые могли бы противодействовать тепловизорам. Причём такой комплект, чтобы человеку было комфортно в нём передвигаться", – рассказывает Иванов.Идея, каким должен быть этот материал, пришла практически сразу – несколько слоёв особых материалов и пропитки. Но реализация потребовала очень серьёзных усилий.

"Разработкой занимались мы с компаньоном, Виталием Поповым. Было много разочарований, потратили уйму энергии и сил. Пытались сделать в максимально сжатые сроки. Чтобы тестировать материал, купили дорогущий тепловизор. Проверяли изделия на полигонах с использованием дорогих и ультраточных квадрокоптеров. Сами надевали на себя эти костюмы, бегали по лесу, проверяли. Проезжающие мимо водители на нас смотрели как на дураков. Вот так и разработали. Но потом пришлось его дорабатывать ещё месяц-полтора. Провели очень много испытаний, тестирования. Отдавали в разные организации и органы, в том числе и на передовую. И потом, когда отовсюду стала приходить обратная связь – да, работает, всё круто, – мы поняли, что задачу выполнили", – вспоминает Иванов.

Сначала НТО "Лазер" делало для бойцов пончо с капюшоном, потом придумали гамаши – чтобы боец не оставлял тепловой след. Сейчас это полный комплект: штаны, верх, перчатки. Причём при желании пончо можно объединять с другими и использовать как палатку или накидку на технику.

По словам Иванова, в настоящий момент комплекты, защищающие от тепловизоров, есть только у НАТО. И стоят они гораздо дороже, чем полный комплект бойца от барнаульской компании.

А ещё этот материал хорошо сохраняет тепло и получается дополнительная защита от морозов.

Сейчас НТО "Лазер" разработало летний вариант комплекта – в нём будет не так жарко. И подаёт патент на своё изобретение.

Фото предоставлено НТО "Лазер"

Молодые и гибкие

НТО "Лазер" на рынке Барнаула существует около десяти лет. Но, несмотря на свою молодость, имеет уже семь патентов. А ещё ему неоднократно приходилось менять формат работы.

Своё название компания получила потому, что в числе оборудования – лазерные станки. И первый патент – нанесение рисунка на ткань лазером без краски. Компания выпускала толстовки, куртки, костюмы, а также автомобильный текстиль.

Когда пришла пандемия, ко всем швейным компаниям обратились с просьбой помочь с медицинским текстилем. "Лазер" сумел быстро перестроить высокотехнологичное оборудование и наладил производство костюмов для медицинских работников. При этом с помощью лазера материал очень прочно склеивался по швам и это дополнительно защищало медиков от проникновения инфекции.

Тогда же компания разработала специальный валик, который помогал больным коронавирусом повысить сатурацию в крови, – их укладывали таким образом, чтобы грудная клетка больного расправлялась и дышать становилось легче.

В итоге "Лазер" получил два патента: за усовершенствование безопасности СИЗов и разработку валиков.

Не ради денег

Следующий крутой вираж в истории компании произошёл после объявления частичной мобилизации.

По словам Антона Иванова, компания поддерживает постоянную связь с военными и на основе их советов и потребностей разрабатывает ассортимент.

При этом продукцию отдают с минимальной наценкой – только чтобы было чем платить людям зарплату. "Не тот случай, чтобы на этом зарабатывать", – говорит Иванов.

Зарабатывает компания на другом: продолжает создавать и "мирный" ассортимент – шьют бомберы, толстовки, флисовые костюмы, автомобильный текстиль.

"Мы с Виталием, видимо, просто молодые и нам интересно всё новое, мы не боимся пробовать себя везде, к тому же у нас очень современное оборудование, у обоих техническое образование, мы полностью погружены в процесс, поэтому можем быстро перенастроиться под разные ситуации и быть полезными. А вообще мы очень надеемся, что вскоре всё это закончится и мы вернёмся к любимому мирному текстилю. Здесь тоже есть над чем работать", – говорит Иванов.