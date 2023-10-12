Депутат Бессарабов рассказал о долгожданном законе именно для народа
Антимошеннический законопроект одобрили в первом чтении
12 октября 2023, 16:14, ИА Амител
В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, позволяющий россиянам оформить самозапрет на выдачу кредитов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Предполагается, что запрет на выдачу кредитов и займов внесут в кредитную историю гражданина. Для этого нужно будет подать заявление через "Госуслуги".
Бессарабов уточнил, что законопроект станет особым механизмом защиты от мошенников.
"Никто не сможет ни получить кредит за спиной гражданина, ни сбить его с толку и заставить взять деньги, чтобы тут же с ними расстаться. Если, несмотря на запрет, кредит на человека оформят, то будут не вправе требовать исполнения обязательств по нему", – пояснил парламентарий.
При необходимости такой запрет можно будет отозвать. Планируется, что закон вступит в силу 1 июня 2024 года.
16:20:25 12-10-2023
Уточните не для народа - а для лохов.
16:31:51 12-10-2023
Гость (16:20:25 12-10-2023) Уточните не для народа - а для лохов. ... так тебя то лоха мошенники и разведут, без штанов останешься.....
16:28:15 12-10-2023
Ну то есть, то что все остальные не для людей, уже как бы не оспаривается
16:46:20 12-10-2023
Это типа первый закон для народа? Ну с почином....
16:53:01 12-10-2023
Депутаты так устали запрещать, что разрешили народу самому себе что-то запретить.
16:56:43 12-10-2023
Бредовый закон, типа напиши заявление что ты не лох, а не написал - значит лох и сам виноват
18:02:44 12-10-2023
Дебильный закон, почему я должна ходить и запрещать, запрет должен быть по умолчанию, а вот кому нужно тот пусть и ходит разрешает их меньшинство, нас большинство, на чьей стороне закон, на стороне мошенников, народ уже сейчас начал бегать запрещать то чего в принципе не разрешал, это чистой воды издевательство над людьми.
18:37:19 12-10-2023
Когда эти слуги народа примут закон, который разрешает закрывать пивнушки в жилых домах!? Уже два законопроекта вносили от разных партий...и опять тишина! Испугались недовольства определенной части народа, тех кому по каким то причинам купить в супермаркетах пиво религия не позволяет или что- то еще...Ну да там строго в 21.00 программы закрываются и хоть проси не проси.. Зато в жилых домах такое раздолье, хоть в 23.00, хоть 23.00, хоть после 24.00...всегда к вашим услугам. И кого волнует,что эта разливайка тоже магазин и работать должна тоже до 21.00!!! Здесь все для вас.. И курилка прямо на крыльце. И " общественный туалет" в диамете10- 20 метров вокруг заведения прямо под окнами к жильцов дома... И душевная компания в лице продавцов наливайки( тут правда как повезет) Наливайки,, разливайки, оазгуляйки... Депутаты и иже с ними ответьте на вопрос почему сейчас без согласия собственников нельзя открыть подобные заведения в жилом доме, ПОЧЕМУ же уже открытые без этого согласия заведения нельзя закрыть?! Почему жители подобных домов должны страдать? Наберитесь уже смелости и примите долгожданный закон.
20:54:05 12-10-2023
Гость (18:37:19 12-10-2023) Когда эти слуги народа примут закон, который разрешает закры.Испугались недовольства определенной части народа.. Вовсе не народа они испугались, а производителей пойла, которые лоббируют разррешение на открытие пивнушек в домах. Взять наш край. Пивняк стал депутатом и теперь распоряжается бюджетом края! Ну и кто ему слово скажет против?
20:43:09 12-10-2023
тогда все предыдущие законы для кого были...?!
08:33:13 13-10-2023
А я уж думал, что приняли закон о новом повышении пенсионного возраста.Как всегда по нашей просьбе.А они о мошенниках,пекутся,знаете ли ,о нашем благе,пекутся.Вот когда примут закон о запрете такой гадости как вейпы в Алтайском крае?В Чечне вот приняли и правильно сделали,а мы чем хуже?
09:18:54 13-10-2023
ну, в принципе, хорошая идея
09:32:17 13-10-2023
а без этого закона разве можно оформлять на другого человека кредит???
14:39:34 13-10-2023
Гость (09:32:17 13-10-2023) а без этого закона разве можно оформлять на другого человека... Нельзя. Но нельзя не значит невозможно. Сейчас технически можно взять кредит или перевести деньги без личного присутствия человека, вы сами этим каждый день пользуетесь. На этом и базируется схема обмана типа "мы из службы безопасности всех банков". Так вот тут хотя бы кредиты нельзя будет кредит взять без вашего личного присутствия.
12:46:22 13-10-2023
рассказал о долгожданном законе ------ "Долгожданный закон"??? И кто этот бред сивой кобылы так долго ждал????????????
13:07:35 13-10-2023
Зато депутаты позаботились, чтобы лишить население недорогих (до700р) вин Из Франции, Италии, Испании. Французские вина теперь только для богатых, остальным химическое пиво и кубанский портвейн.
14:40:27 13-10-2023
Гы-гы-гы))))) Судя по безграмотности большинства комментариев их авторам как раз такой закон необходим))))))