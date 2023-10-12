Антимошеннический законопроект одобрили в первом чтении

12 октября 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: t.me/bessarabovdv

В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект, позволяющий россиянам оформить самозапрет на выдачу кредитов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат от Алтайского края Даниил Бессарабов.

Предполагается, что запрет на выдачу кредитов и займов внесут в кредитную историю гражданина. Для этого нужно будет подать заявление через "Госуслуги".

Бессарабов уточнил, что законопроект станет особым механизмом защиты от мошенников.

"Никто не сможет ни получить кредит за спиной гражданина, ни сбить его с толку и заставить взять деньги, чтобы тут же с ними расстаться. Если, несмотря на запрет, кредит на человека оформят, то будут не вправе требовать исполнения обязательств по нему", – пояснил парламентарий.

При необходимости такой запрет можно будет отозвать. Планируется, что закон вступит в силу 1 июня 2024 года.