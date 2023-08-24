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Депутат Булаев предложил ввести индивидуальный ж/д тариф для алтайских продуктов

Кандидат на пост губернатора Алтайского края уверен, что это изменит ситуацию в АПК

24 августа 2023, 10:00, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: пресс-служба ЛДПР
Сергей Булаев / Фото: пресс-служба ЛДПР

Кандидат в губернаторы Алтайского края от ЛДПР Сергей Булаев предлагает ввести индивидуальный железнодорожный тариф для продукции, произведенной в региона

"Здесь прекрасно работал бы принцип "дальше везешь  – меньше платишь", т.е. чем более удален регион от нашего края, тем дешевле туда доставка", – отметил политик.

По мнению Булаева, это позволит найти новые рынки сбыта внутри страны, а также продавать продукцию другим странам напрямую.

"Сейчас большая часть зерна импортируется в Казахстан, который наше зерно перерабатывает и предлагает соседям по уже значительно большей цене. Надо исключить этого посредника и самостоятельно продавать муку Киргизии, Белоруссии", – уверен кандидат на пост губернатора региона.

А еще – в Китай, подчеркивает Булаев. Для этого он предлагает на федеральном уровне добиться предоставления Алтайскому краю квоты на экспорт продукции в Поднебесную, а не только в страны ЕАЭС.

В то же время необходимо увеличивать долю экспорта переработанной продукции, убежден Булаев. Сейчас алтайская сельхозпродукция реализуется в основном как сырье.

"И это сырье очень дешево стоит. Надо идти не экстенсивным путем, увеличивая площади посева и поголовье скота, а интенсивным – перейти к глубокой переработке", – считает кандидат в губернаторы.Алтайский край  – край аграрный, напоминает Булаев, и предлагает активнее развивать АПК и привлекая для этого федеральные средства.

Напомним, выборы губернатора Алтайского края пройдут 10 сентября 2023 года.

Изготовитель: общество с ограниченной ответственностью "Траст-2" (ООО "Траст-2"), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1,  ИНН 2225222905. Заказчик: кандидат на должность губернатора Алтайского края Булаев Сергей Сергеевич. Тираж 1 экз.  Дата изготовления 22.08.2023. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Алтайского края Булаева Сергея Сергеевича.

Агитационный материал

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