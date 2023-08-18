Кандидат в губернаторы Булаев предложил повысить зарплаты врачей и учителей

А также и других бюджетников

18 августа 2023, 10:05, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: пресс-служба ЛДПР

Решить проблемы с кадрами в медицине и здравоохранении можно только комплексом мер, главная из которых – рост заработных плат до общероссийского уровня. С таким предложением выступил кандидат в губернаторы Алтайского края от ЛДПР Сергей Булаев.

"Считаю необходимым вернуть докторов в поликлиники с помощью конкурентоспособных зарплат. Нужно на федеральном уровне поднять и обязательно решить вопрос окладов работников сферы здравоохранения. Цифры должны быть едины для всей страны, независимо от региона. Более того, следует на законодательном уровне закрепить выплату компенсаций районного коэффициента из бюджета РФ, а не края", – заявил Булаев.

Рост зарплат решит кадровую проблему и в сфере образования. Но только вкупе с обеспечением педагогов жильем и целевым перераспределением после вуза.

Кроме того, Булаев говорит о необходимости повысить зарплаты краевых бюджетников и средние зарплаты в экономике.

"По данным Росстата, в апреле 2023 года средняя зарплата в крае составляла менее 43 тысяч рублей. Конечно, на такие деньги сложно жить нормально, а ведь многие получают еще меньше. В Новосибирской области, Красноярском крае, даже в Республике Алтай зарабатывают намного больше. Где-то на 5 тысяч рублей, а где-то и на 30 тысяч. Необходимо добиться того, чтобы и у нас цифра была не ниже, чем у соседей", – подчеркивает кандидат.

В своей предвыборной программе Сергей Булаев говорит о необходимости активнее развивать среднее специальное образование, "чтобы выпускники учебных заведений могли устроиться на работу по приобретенной профессии, а не идти работать в условный кол-центр".

Особое внимание он уделяет социальной сфере. Кандидат от ЛДПР подготовил целый ряд предложений, как сделать жизнь в регионе привлекательнее. В их числе, например, более активная газификация, строительство спортивных объектов, расширение льгот для сирот, многодетных и нуждающихся и другое.

Изготовитель: общество с ограниченной ответственностью "Траст-2" (ООО "Траст-2"), адрес: 656003, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, д. 1/1, ИНН 2225222905. Заказчик: кандидат на должность губернатора Алтайского края Булаев Сергей Сергеевич. Тираж 1 экз. Дата изготовления 16.08.2023. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Алтайского края Булаева Сергея Сергеевича.

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