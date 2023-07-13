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Депутат Булаев прокомментировал закон о борьбе с мошенниками

Документ обязывает банки прерывать подозрительные операции и возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками

13 июля 2023, 12:21, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев прокомментировал решение Госдумы принять закон о защите от действий мошенников. Об этом сообщает "Атмосфера".

"Солидарен с позицией Леонида Эдуардовича [Слуцкого – прим. ред], нам необходимо на законодательном уровне обязать банки возвращать гражданам похищенные средства, а также ввести для сомнительных переводов двухдневную отсрочку, чтобы у россиян была возможность отменить платеж", – сказал Булаев.

Депутат отметил, что за 2022 год в Алтайском крае зафиксировали более 3000 случаев телефонного и интернет-мошенничества, а также более  2000 случаев хищения средств с банковских карт.

По словам Булаева, мошеннических схем появляется все больше, поэтому закон о защите от них необходим.

Закон обязывает банки прерывать подозрительные операции и возвращать клиентам деньги, которые похитили мошенники.

Алтайский край Политика

Комментарии 1

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Гость

16:08:53 13-07-2023

Не поможет 2хдневная заморозка... к сожалению. Жулики старикам врут, будто они проводят секретную операцию по поимке мошенников и запрещают кому-нибудь рассказывать... Так что, я думаю, озвученные цифры сильно не соответствуют действительности. Многие не обратились в полицию- кому стыдно, кто ничего не понял...

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