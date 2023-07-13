Депутат Булаев прокомментировал закон о борьбе с мошенниками
Документ обязывает банки прерывать подозрительные операции и возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками
13 июля 2023, 12:21, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев прокомментировал решение Госдумы принять закон о защите от действий мошенников. Об этом сообщает "Атмосфера".
"Солидарен с позицией Леонида Эдуардовича [Слуцкого – прим. ред], нам необходимо на законодательном уровне обязать банки возвращать гражданам похищенные средства, а также ввести для сомнительных переводов двухдневную отсрочку, чтобы у россиян была возможность отменить платеж", – сказал Булаев.
Депутат отметил, что за 2022 год в Алтайском крае зафиксировали более 3000 случаев телефонного и интернет-мошенничества, а также более 2000 случаев хищения средств с банковских карт.
По словам Булаева, мошеннических схем появляется все больше, поэтому закон о защите от них необходим.
Закон обязывает банки прерывать подозрительные операции и возвращать клиентам деньги, которые похитили мошенники.
16:08:53 13-07-2023
Не поможет 2хдневная заморозка... к сожалению. Жулики старикам врут, будто они проводят секретную операцию по поимке мошенников и запрещают кому-нибудь рассказывать... Так что, я думаю, озвученные цифры сильно не соответствуют действительности. Многие не обратились в полицию- кому стыдно, кто ничего не понял...