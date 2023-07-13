Депутат Булаев прокомментировал закон о борьбе с мошенниками

Документ обязывает банки прерывать подозрительные операции и возвращать клиентам деньги, похищенные мошенниками

13 июля 2023, 12:21, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС Сергей Булаев прокомментировал решение Госдумы принять закон о защите от действий мошенников. Об этом сообщает "Атмосфера".

"Солидарен с позицией Леонида Эдуардовича [Слуцкого – прим. ред], нам необходимо на законодательном уровне обязать банки возвращать гражданам похищенные средства, а также ввести для сомнительных переводов двухдневную отсрочку, чтобы у россиян была возможность отменить платеж", – сказал Булаев.

Депутат отметил, что за 2022 год в Алтайском крае зафиксировали более 3000 случаев телефонного и интернет-мошенничества, а также более 2000 случаев хищения средств с банковских карт.

По словам Булаева, мошеннических схем появляется все больше, поэтому закон о защите от них необходим.

Закон обязывает банки прерывать подозрительные операции и возвращать клиентам деньги, которые похитили мошенники.