Идея Жириновского. Депутат Булаев подробнее высказался об объединении двух Алтаев
Лидер краевых либерал-демократов считает, что регионы смогли бы отлично дополнить друг друга
11 июля 2023, 16:30, ИА Амител
Депутат АКЗС, лидер краевых либерал-демократов Сергей Булаев более подробно прокомментировал идею объединения Алтайского края и Республики Алтай. Как сообщает "Атмосфера", политик напомнил, что за объединение субъектов в свое время выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а подобные слияния в последние 20 лет чаще всего происходили в Сибирском федеральном округе.
Напомним, что Красноярский край в свое время объединился с Таймырским и Эвенкийским автономными округами. Иркутская область – с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. Кроме того, в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа образовался Забайкальский край.
Булаев отметил, что вопрос объединения двух Алтаев в начале 00-х поднимал председатель краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. Депутат АКЗС подчеркнул, что регионы тесно связаны между собой, а жители республики прибывают в край чтобы лечиться и учиться. Предприятия Алтайского края поставляют в соседний регион различные продовольственные и непродовольственные товары.
Но есть и другая точка соприкосновения – оба региона развивают туризм и популярные районы граничат между собой. В одном регионе туристическая отрасль стала бы развиваться динамичнее, считает Булаев.
"Объединившись в один субъект, два наших региона будут дополнять друг друга, и проведут оптимизацию, в первую очередь сократят расходы на содержание государственного аппарата. Освободившиеся средства можно будет использовать для повышения заработной платы бюджетников", — подчеркнул депутат.
Булаев также отметил, что единому региону будет легче продвигать масштабные объекты, в том числе и строительство автодороги в Китай.
17:01:40 11-07-2023
Чиновники из Республики Алтай будут категорически против, ибо их пнут под зад. Столица явно будет в Барнауле, а не в Горно-Алтайске. Количество русских в так называемой республике кратно больше всех народов ее населяющих. Можно максимум автономный округ организовать в границах компактного проживания алтайских народов и то не на всей территории Горного Алтая. Типа Немецкого национального района. Да и в принципе, государство должно быть унитарным, а наличие разного рода республик, порой вовсе не оправданное, ведет к потенциальному сепаратизму. Пример СССР, когда национальные республики быстро отвалились, должен быть всегда перед глазами.
18:57:00 11-07-2023
ыть (17:01:40 11-07-2023) Чиновники из Республики Алтай будут категорически против, иб... Если объединять, то именно так! "Нет" Республике Алтай и Алтайскому краю, даёшь новый регион "Алтай"! Просто "Алтай"! Название брендовое. А в регионе создать Алтайский национальный район по аналогии с Немецким районом.
09:54:23 12-07-2023
Гость (18:57:00 11-07-2023) Если объединять, то именно так! "Нет" Республике Алтай и Алт... Ну дак примерно так и было при Союзе, был Алтайский край и в его составе Горно-Алтайская автономная область.
10:01:10 12-07-2023
ыть (17:01:40 11-07-2023) Чиновники из Республики Алтай будут категорически против, иб... Так Хорохордин тоже может участвовать в качестве кандидата в Губернаторы нового региона. Объединяемся!
01:06:22 12-07-2023
Жириновский всегда высказывал очень умные и практичные идеи. Объединению нет альтернативы.