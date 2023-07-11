Идея Жириновского. Депутат Булаев подробнее высказался об объединении двух Алтаев

Лидер краевых либерал-демократов считает, что регионы смогли бы отлично дополнить друг друга

11 июля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: t.me/ssbulaev

Депутат АКЗС, лидер краевых либерал-демократов Сергей Булаев более подробно прокомментировал идею объединения Алтайского края и Республики Алтай. Как сообщает "Атмосфера", политик напомнил, что за объединение субъектов в свое время выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а подобные слияния в последние 20 лет чаще всего происходили в Сибирском федеральном округе.

Напомним, что Красноярский край в свое время объединился с Таймырским и Эвенкийским автономными округами. Иркутская область – с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. Кроме того, в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа образовался Забайкальский край.

Булаев отметил, что вопрос объединения двух Алтаев в начале 00-х поднимал председатель краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. Депутат АКЗС подчеркнул, что регионы тесно связаны между собой, а жители республики прибывают в край чтобы лечиться и учиться. Предприятия Алтайского края поставляют в соседний регион различные продовольственные и непродовольственные товары.

Но есть и другая точка соприкосновения – оба региона развивают туризм и популярные районы граничат между собой. В одном регионе туристическая отрасль стала бы развиваться динамичнее, считает Булаев.

"Объединившись в один субъект, два наших региона будут дополнять друг друга, и проведут оптимизацию, в первую очередь сократят расходы на содержание государственного аппарата. Освободившиеся средства можно будет использовать для повышения заработной платы бюджетников", — подчеркнул депутат.

Булаев также отметил, что единому региону будет легче продвигать масштабные объекты, в том числе и строительство автодороги в Китай.