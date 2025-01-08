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Депутат Чаплин: планируется провести еще четыре индексации пенсий

Речь идет о периоде 2026-2027 годов

08 января 2025, 10:23, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru
Рубли / Фото: amic.ru

В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий: на 4,5% – с 1 февраля и на 5,5% – с 1 апреля, а в 2027 году на 4% – с 1 февраля и на 4,1% – с 1 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

"В 2026-м предвидятся две индексации: на 4,5% – с 1 февраля и 5,5% – с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4 и 4,1% соответственно", – уточнил парламентарий.

Ранее в отделении СФР по Алтайскому краю рассказали, как начнут индексировать размер страховой части пенсий работающим пенсионерам. Повышение будет обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы. Однако рост выплат будет разным: у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.

пенсии

Комментарии 11

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Гость

10:57:09 08-01-2025

Можно с уверенностью смотреть в будущее

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а на 10 лет вперед

11:08:49 08-01-2025

буит ужжо 20 индексаций...

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Гость

11:13:38 08-01-2025

Так вроде обещали ещё одну индексацию в 2025, то ли в феврале, то ли в апреле. Передумали?

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Вездегляд

13:33:18 08-01-2025

Гость (11:13:38 08-01-2025) Так вроде обещали ещё одну индексацию в 2025, то ли в феврал... И не думал никто, с апреля социальные пенсии всегда индексируют, вот инфу и замутили на дурака

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Гость

11:34:56 08-01-2025

48 лет стаж. Янваскую пенсию увеличили на 290 р.

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ПФР

18:55:18 08-01-2025

Гость (11:34:56 08-01-2025) 48 лет стаж. Янваскую пенсию увеличили на 290 р.... И у кого же в России пенсия была в декабре 4500 рублей- отзовись

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Гость

12:45:00 08-01-2025

Чарли Чаплин?

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Вездегляд

13:31:25 08-01-2025

Так написали ба скока до 50-го года предусмотрено индексаций, цифра поболе бы получилась!

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Гость

15:59:57 08-01-2025

Пенсия благодаря таким компенсациям с каждым годом становится все меньше и меньше.

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Гость

21:50:54 08-01-2025

Хроническая закавыка в том при "новаторах", что проценты "индексации" слегка лишь смягчают, но не возмещают ущерб от реальной инфляции, дирижируемой не трёпом "экспертов", а фактическим ростом цен! Вместо того чтобы хаять "коммуняк", сподобились бы лучше "реформаторы" перенять советский опыт, когда покупательная способность рубля если и снижалась в течение года, то едва ли более чем на 1-2 процента. Пенсии и зарплаты нуждаются не в иллюзорных "барских подачках", а в твёрдой национальной валюте и соответственно в стабильных ценах!

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Горожанин.

07:14:14 09-01-2025

Это капитализм сейчас, батенька! Какой барин -толстосум будет во имя повышения жизненного уровня своих холопов уменьшать свой двояковыпуклый кошелек.Он лучше сильнее вогнет двояковогнутый своего плебса.

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