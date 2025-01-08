Депутат Чаплин: планируется провести еще четыре индексации пенсий

Речь идет о периоде 2026-2027 годов

08 января 2025, 10:23, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий: на 4,5% – с 1 февраля и на 5,5% – с 1 апреля, а в 2027 году на 4% – с 1 февраля и на 4,1% – с 1 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

"В 2026-м предвидятся две индексации: на 4,5% – с 1 февраля и 5,5% – с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4 и 4,1% соответственно", – уточнил парламентарий.

Ранее в отделении СФР по Алтайскому краю рассказали, как начнут индексировать размер страховой части пенсий работающим пенсионерам. Повышение будет обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы. Однако рост выплат будет разным: у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.