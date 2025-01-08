Депутат Чаплин: планируется провести еще четыре индексации пенсий
Речь идет о периоде 2026-2027 годов
08 января 2025, 10:23, ИА Амител
В России в 2026 году планируется провести две индексации пенсий: на 4,5% – с 1 февраля и на 5,5% – с 1 апреля, а в 2027 году на 4% – с 1 февраля и на 4,1% – с 1 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
"В 2026-м предвидятся две индексации: на 4,5% – с 1 февраля и 5,5% – с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4 и 4,1% соответственно", – уточнил парламентарий.
Ранее в отделении СФР по Алтайскому краю рассказали, как начнут индексировать размер страховой части пенсий работающим пенсионерам. Повышение будет обеспечено всем получателям пенсий независимо от наличия у них работы. Однако рост выплат будет разным: у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.
10:57:09 08-01-2025
Можно с уверенностью смотреть в будущее
11:08:49 08-01-2025
буит ужжо 20 индексаций...
11:13:38 08-01-2025
Так вроде обещали ещё одну индексацию в 2025, то ли в феврале, то ли в апреле. Передумали?
13:33:18 08-01-2025
Гость (11:13:38 08-01-2025) Так вроде обещали ещё одну индексацию в 2025, то ли в феврал... И не думал никто, с апреля социальные пенсии всегда индексируют, вот инфу и замутили на дурака
11:34:56 08-01-2025
48 лет стаж. Янваскую пенсию увеличили на 290 р.
18:55:18 08-01-2025
Гость (11:34:56 08-01-2025) 48 лет стаж. Янваскую пенсию увеличили на 290 р.... И у кого же в России пенсия была в декабре 4500 рублей- отзовись
12:45:00 08-01-2025
Чарли Чаплин?
13:31:25 08-01-2025
Так написали ба скока до 50-го года предусмотрено индексаций, цифра поболе бы получилась!
15:59:57 08-01-2025
Пенсия благодаря таким компенсациям с каждым годом становится все меньше и меньше.
21:50:54 08-01-2025
Хроническая закавыка в том при "новаторах", что проценты "индексации" слегка лишь смягчают, но не возмещают ущерб от реальной инфляции, дирижируемой не трёпом "экспертов", а фактическим ростом цен! Вместо того чтобы хаять "коммуняк", сподобились бы лучше "реформаторы" перенять советский опыт, когда покупательная способность рубля если и снижалась в течение года, то едва ли более чем на 1-2 процента. Пенсии и зарплаты нуждаются не в иллюзорных "барских подачках", а в твёрдой национальной валюте и соответственно в стабильных ценах!
07:14:14 09-01-2025
Это капитализм сейчас, батенька! Какой барин -толстосум будет во имя повышения жизненного уровня своих холопов уменьшать свой двояковыпуклый кошелек.Он лучше сильнее вогнет двояковогнутый своего плебса.