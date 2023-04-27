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Депутат ГД предложил россиянам самим охранять границу от диверсантов

Сейчас в стране нет таких возможностей, как в СССР, когда всю территорию охраняли пограничники

27 апреля 2023, 09:56, ИА Амител

Фото: vk.com/akartapolov
Фото: vk.com/akartapolov

Охрану государственной границы необходимо доверить гражданам, чтобы обезопасить страну от диверсий со стороны Украины, заявил ura.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат отметил, что сейчас в стране нет таких возможностей, как в СССР, когда всю территорию по периметру охраняли пограничники.

"Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно", – указал Картаполов.

Он подчеркнул, что вначале придётся решить – можно ли доверить народу безопасность приграничных территорий, а уже после обсуждать условия.

"А дальше уже начинает формироваться технология: какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет или не будет? Кому они будут подчиняться? Кто их будет контролировать? С кем они будут взаимодействовать? Необходимо принципиально определиться, нам это нужно или нет. На мой взгляд, сегодня это нужно", – отметил Картаполов.

депутаты инициативы

Комментарии 21

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Гость

10:01:42 27-04-2023

Да увольте его кто-нибудь из Госдумы уже!

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Гость

10:12:13 27-04-2023

А депутаты и генералы будут пенсию получать

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Гость

10:26:13 27-04-2023

Прекрасно! Дожили! Дурдом отдыхает.. все в политике ((

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Гость

10:35:58 27-04-2023

Как интересно... Первый вопрос - а граждане это будут делать забесплатно? Ну раз у государства нет денег на охрану границ. Вопрос второй - а гражданам выдадут оружие и боеприпасы, или они будут с палками ту границу охранять? Если не выдадут - это цирк с конями. Если выдадут - получается, государство выполнение своих функций делегирует... кому? Непонятным формированиям с оружием в руках? Или господа депутаты создают свои маленькие частные армии?

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гость

10:53:39 27-04-2023

Держите меня семеро, я рубаху ща порву!

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Гость

10:59:00 27-04-2023

Пусть покажут пример начиная с себя.

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пессимист

11:04:51 27-04-2023

Из фильма "Бриллиантовая рука" ( не я придумал ): "Если человек-идиот, то это надолго!"

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гость

11:07:01 27-04-2023

как понимаю,по их же законам, он как минимум уже должен находится в камере предварительного заключения о распространении флейков о российской армии

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Гость

11:13:38 27-04-2023

гость (11:07:01 27-04-2023) как понимаю,по их же законам, он как минимум уже должен нахо... Депутат - лисо неприкосновенное!!!

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Гость

11:32:58 27-04-2023

Гость (11:13:38 27-04-2023) Депутат - лисо неприкосновенное!!!... это получается ,это лиси,может заявлять что хочет и ему за это не чего не будет?

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Гость

11:41:51 27-04-2023

Гость (11:32:58 27-04-2023) это получается ,это лиси,может заявлять что хочет и ему за э... именно так!

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Гость

11:20:25 27-04-2023

Т.е. границы охранять некому, а новые законы придумывать есть кому? Может сместить приоритеты?

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Гость

11:30:36 27-04-2023

в советское время были добровольные дружины, но - ходили по улицам города, максимум пьяных гоняли. Что должен делать доброволец с диверсантами, объясните? Стрелять без спроса или сидеть в кустах пока его самого не пристрелят? А он своих от тех отличить сможет? Понятно, что у границы обстановка сложная, и местным жителям приходится с оглядкой все время жить и обращать внимание на незнакомых людей и т.п. только они реально-то что могут сделать?

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Гость

11:36:09 27-04-2023

Под суд за такое по многим статьям!

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Гость

11:42:30 27-04-2023

Зачем тогда нужно государство, если народ сам должен границы охранять? Зачем все эти жирные рожи кормить за счет народа, если пользы от них никакой?

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Гость

12:31:08 27-04-2023

Гость (11:42:30 27-04-2023) Зачем тогда нужно государство, если народ сам должен границы... не, ну они же считают, что налоги и взносы - это их личные деньги) И что они не должны ничего и никому. Типа "мы вам пенсии платим" и т.д., со своего барского плеча, из личных денег. А могли бы из маузера пальнуть (с) А так-то да - государство, по сути, это наемный менеджер. Который за налоги обеспечивает граждан различными благами. Только вот в нашем муравейнике кто-то что-то попутал...

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Гость

12:36:15 27-04-2023

Гость (11:42:30 27-04-2023) Зачем тогда нужно государство, если народ сам должен границы... Точно!

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Гость

12:11:52 27-04-2023

на добровольной основе --- может все тогда пусть работают на добровольной основе, без зарплаты. Добровольно полечил больного, потом добровольно поймал бандита, сам добровольно ему присудил пять лет строгого, а в тюрьме его будут охранять добровольцы

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Гость

12:32:23 27-04-2023

Сейчас в стране нет таких возможностей, как в СССР, когда всю территорию охраняли пограничники - а куда у нас делись пограничники? Их нет? Так вроде на Власихинской ажно цельное управление погранслужбы стоит.

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Гость

23:08:49 27-04-2023

Долго думал???Открыть границы от охраны государством это экстремизм.

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Себастьян Перейра

06:52:43 28-04-2023

Коричневая пуговка валялась на дороге. Никто не замечал ее в коричневой пыли, Но мимо по дороге прошли босые ноги, Босые, загорелые протопали, прошли. Ребята шли гурьбою по солнечной дороге, Алешка шел последним и больше всех пылил. Случайно иль нарочно, он сам не знает точно, На пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, И вдруг увидел буквы нерусские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы Бегут, свернув с дороги, скорей, скорей, скорей! — Рассказывайте точно, — сказал начальник строго, И карту перед собою зеленую раскрыл, - — Среди какой деревни и на какой дороге На пуговку Алешка ногою наступил? Четыре дня искали, четыре дня скакали Бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон, В дороге повстречали чужого незнакомца, Сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана А сшиты не по-русски короткие штаны, А в глубине кармана — патроны от нагана И карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой у границы. Никто на нашу землю не ступит, не пройдет. В Алешкиной коллекции та пуговка хранится, За маленькую пуговку — ему большой почет!

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