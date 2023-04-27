Депутат ГД предложил россиянам самим охранять границу от диверсантов

Сейчас в стране нет таких возможностей, как в СССР, когда всю территорию охраняли пограничники

27 апреля 2023, 09:56, ИА Амител

Фото: vk.com/akartapolov

Охрану государственной границы необходимо доверить гражданам, чтобы обезопасить страну от диверсий со стороны Украины, заявил ura.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат отметил, что сейчас в стране нет таких возможностей, как в СССР, когда всю территорию по периметру охраняли пограничники.

"Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно", – указал Картаполов.

Он подчеркнул, что вначале придётся решить – можно ли доверить народу безопасность приграничных территорий, а уже после обсуждать условия.